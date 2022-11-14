Атаке быть: Сычевой может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Сезон Российской футбольной премьер-лиги 2022/2023 ушел на зимний перерыв после 17-го тура, который был богат на множество статусных матчей. Но в итоге главным событием стала встреча в Оренбурге 13 ноября. Там местный одноименный клуб сенсационно разгромил «Краснодар» со счетом 5:1. А нападающий хозяев Владимир Сычевой сделал второй в сезоне хет-трик и догнал по голам лидера бомбардирской гонки — полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. У обоих футболистов сейчас по 14 голов. О том, чем еще запомнился тур перед паузой — в материале «Известий».

«Оренбург» — «Краснодар»

Вернувшийся в РПЛ по итогам прошлого сезона «Оренбург» с первых туров чемпионата старался играть в яркий атакующий футбол, но поначалу этого приносило победы только в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. Но уже тогда выделялся нападающий Владимир Сычевой, который лишь в 26 лет дебютировал на уровне премьер-лиги. Еще два с половиной года назад он выступал на региональном первенстве в родном Крыму, после чего перешел в играющий во второй лиге омский «Иртыш», откуда перебрался в 2021 году в «Оренбург».

Когда подопечные Марцела Лички осенью стали отбирать очки у топ-клубов, Сычевой сделал заявку на борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата. Но пик нынешних возможностей этого футболиста и его команды болельщики увидели перед самой зимней паузой. У шедшего в верхней части турнирной таблицы и считающегося топ-клубом «Краснодара» случались разгромные поражения в РПЛ, но не от участников соревнований ФНЛ.

Уже на 2-й минуте Сычевой открыл счет, к середине первого тайма он сделал дубль, а незадолго до этого отличился Лукас Вера. Перед перерывом Алексей Ионов сократил отставание, но в первые 15 минут второго тайма Химми Марин вновь довел дело до разгрома, а затем Сычевой забил третий гол и окончательно уничтожил «быков». «Оренбург» сравнялся по очкам с «Краснодаром», опередил его по личным встречам и вышел на седьмое место.

— «Оренбург» показывает яркий атакующий футбол, а Сычевой заслуженно его главная звезда, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Количество забитых голов говорит само за себя. Есть голевое чутье, самоотдача, плюс командная игра хорошо заточена под него, парню удобно в ней играть. Особенно когда тренер доверяет и дает столько игрового времени. Конечно, бывает, что футболист выстреливает на один сезон и сдувается. Можно вспомнить Гамида Агаларова, лучшего бомбардира прошлого чемпионата в составе «Уфы», который сейчас не очень успешен в «Ахмате». Будем надеяться, что Сычевой подольше будет в топе.

«Локомотив» — «Спартак»

Мало кто сомневался, что набравший осенью ход «Спартак» обыграет «Локомотив». За сутки до матча 12 ноября в Нижнем Новгороде местный одноименный клуб обыграл «Ахмат» и объявил об уходе главного тренера Михаила Галактионова. 13 ноября «Локо» объявил о его назначении.

Дерби со «Спартаком» было прощальным матчем для исполняющего обязанности Андрея Федорова. «Железнодорожники» провалили первый тайм, пропустив с пенальти от Промеса и с игры от Данилы Пруцева. Но после перерыва провели едва ли не лучший отрезок в этом сезоне. Создали немало моментов, но забили лишь один раз в конце, когда отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» не проигрывает в течение восьми последних матчей и уверенно идет вторым, отставая от «Зенита» на шесть очков. «Локомотив» после этого поражения мог уйти на зимний перерыв в зоне прямого вылета в случае победы идущих на предпоследнем месте «Химок». Но 13 ноября подмосковный клуб проиграл дома «Сочи» (0:2). И отстает на одно очко от «Локо», который идет 14-м, застрял в зоне переходных матчей — до спасительного 12-го места ему шесть баллов.

— Постараемся за эти сборы максимально подготовиться ко второй части сезона. Ради спасения «Локомотива» готовы пожертвовать всем, что у нас есть, сконцентрироваться только на футболе. Не смотреть в сторону, не читать какие-то новости, не расстраиваться этому. Концентрироваться только на результате, на победе, — заявил защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. — Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы исправить ситуацию.

«Динамо» — ЦСКА

Еще полтора месяца назад ЦСКА казался фаворитом в борьбе за второе место и даже потенциальным конкурентом «Зенита» в гонке за первое. Но с тех пор армейцы растеряли много очков. В дерби с «Динамо» подопечные Владимира Федотова тоже не сумели переломить негативную для себя тенденцию.

В конце первого тайма Дмитрий Скопинцев открыл счет. В середине второго Муми Нгамале удвоил преимущество бело-голубых, но Иван Обляков отличным ударом из-за пределов штрафной быстро сократил отставание красно-синих. Его же вскоре получил удаление, оставив свою команду в меньшинстве и организовав в ее ворота пенальти. Но Игорь Акинфеев отразил удар Даниила Фомина, оставив ЦСКА шанс выиграть. Тем не менее, сравнять счет армейцы не успели. Клуб теперь опустился на пятое место, пропустив вперед «Динамо». Обе команды отстают на семь очков от «Спартака» и на шесть от идущего третьим «Ростова».

Также в прошедшем туре прошло еще два матча. Екатеринбургский «Урал» обыграл дома воронежский «Факел» (2:0). А самарские «Крылья Советов» потерпели в родных стенах поражение от «Ростова» (1:3).