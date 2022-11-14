«Интерес «Локомотива» к Галактионову показывает верность нашего пути»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов возглавил московский «Локомотив». Об этом «железнодорожники» официально объявили в воскресенье. Двумя днями ранее, после домашней победы над грозненским «Ахматом» (3:2) 38-летний специалист объявил об уходе с аналогичного поста в клубе «Пари Нижний Новгород», с которым он работал с лета. Галактионов оставил волжан на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

В интервью «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов оценил работу ушедшего тренера, рассказал о предстоящем заключении полноценных контрактов с арендованными у «Зенита» футболистами и оценил снижение зависимости от бюджета Нижегородской области после появления у клуба спонсора, обязавшегося выплачивать команде 450 млн рублей в год.

— Ваш клуб получит какие-то бонусы от ухода главного тренера? Будет ли финансовая компенсация со стороны нового работодателя Галактионова?

— Клуб уже получил бонусы в том, что мы взяли на работу молодого, перспективного и талантливого тренера. Я считаю, что он проявил себя. И поэтому им заинтересовался футбольный клуб с большими возможностями. Такой, как «Локомотив». Теперь Галактионов уходит в этот клуб. Для нас это показатель правильности нашего пути. Мы сами молодой клуб. И команду строим на перспективу. Рассчитываем на молодежь, не хватаем звезд с неба. Наша цель — развивать молодежь. Но так получилось, что еще и с тренером вышла похожая история. Молодой тренер положительно проявил себя у нас и получил предложение от другого клуба . Желаю ему успеха — Галактионов этого заслуживает.

— Как будете подбирать замену главному тренеру?

— Со сменой тренера мы не меняем свою стратегию. Она рассчитана на долгосрочный период. Считаю, что в составе «Пари Нижний Новгород» сейчас хороший баланс между опытными игроками и молодежью. Мы не ставим себе в этом году задачу попасть в первую восьмерку. Нужно уверенно закрепиться в РПЛ и правильно выстраивать работу с молодыми футболистами. Считаю, что болельщикам интересно наблюдать за ростом ребят, ведь в этом есть азарт, эмоции, самоотдача.

— Среди вашей молодежи в нынешнем сезоне выделяется Ярослав Михайлов. Он и вратарь Никита Гойло арендованы у «Зенита». Есть ли у вас возможность удержать их на более долгий срок, чем до конца сезона?

— Да, у них аренда с правом выкупа. Я уверен, мы этим правом воспользуемся. Думаю, даже раньше, чем по окончании нынешнего сезона.

— Со стороны богатых клубов велик спрос на вашу молодежь?

— Давайте мы не будем сейчас раскрывать все карты . Но молодые ребята в нашей команде отлично себя проявили.

— Летом наделало много шума подписание тогда еще ФК «Нижний Новгород» крупного спонсорского контракта с букмекерской компанией и переименование клуба. Это помогло снизить зависимость от финансовой помощи со стороны региона?

— Мы максимально отошли от финансирования клуба регионом. Заключали контракт с букмекерской компанией с целью увеличения коммерческой доли ФК «Пари Нижний Новгород». Цифры называть некорректно. Возможно ли полностью уйти от бюджетного финансирования? Думаю, есть шансы воплотить это в жизнь. Все это зависит в том числе и лично от моей работы. Время покажет.

— Много желающих помогать финансово клубу помимо спонсоров, которые уже есть?

— У нас достаточно спонсоров, есть бартерные партнерства в частности, есть компании , с которыми ведутся переговоры . Работа над привлечением спонсоров — она не зависит от времени года, сезонных задач. И эта работа дает плоды.

— Бюджет кратно увеличился по сравнению с прошлым сезоном, когда не сильно отличался от большинства лидеров первой лиги?

— Он увеличился, но, к сожалению, не кратно. Для того, чтобы увеличился кратно, надо работать. Мы хотим это сделать.

— В прошлом сезоне бюджет «Нижнего Новгорода» и позднее комплектование команды под РПЛ заставляли именно вас считать главными кандидатами на вылет в ФНЛ, но в итоге команда удержалась в премьер-лиге, причем без переходных матчей. Сейчас на какое итоговое место в таблице позволяют рассчитывать финансовые возможности клуба?

— К счастью, в футбол играют не деньги. К нашему счастью. И в прошлом сезоне мы это доказали. Деньги играют очень важную роль, но не всегда ключевую. Соответственно, я бы не хотел приравнивать уровень бюджета к турнирной таблице.

— Но есть конкретная задача на нынешний чемпионат?

— 8-12 место. Мы трезво оцениваем ситуацию и свои возможности . Сразу ставить какие-то грандиозные цели и планы... Я считаю, что лучше двигаться постепенно, но зато стабильно, уверенно, развивая при этом как команду, так и ее материальную базу, инфраструктуру, увеличивать аудиторию болельщиков , имиджевую составляющую клуба.

— В этом сезоне впервые в истории Кубок России проводится с групповым этапом, в рамках которого уже сыграно больше половины матчей. Вы довольны тем, как показал себя этот формат турнира?

— Да, доволен. Думаю, сейчас розыгрыш Кубка России стал ещё интереснее. У него есть будущее. Болельщики должны быть довольны. Клубу он интересен не только с точки зрения имиджевых и спортивных составляющих (в спортивном плане это возможность дать больше практики молодым футболистам), и но и с точки зрения финансовой составляющей .

— Вы сказали, что за этим проектом будущее. То есть хотите в следующие сезоны сохранить этот формат даже в случае возвращения в еврокубки?

— Хотел бы.