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Уходя погодил: почему Слуцкий всё же покидает «Рубин»

Тренер ярко начал свой путь в Казани, но эмоционально выгорел после вылета из РПЛ
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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«Рубин» 15 ноября объявил об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера команды. Специалист расторг контракт с казанцами по собственному желанию, сообщила пресс-служба футбольного клуба. С одной стороны, эта отставка стала неожиданностью. «Рубин» по-прежнему имеет шансы на возвращение в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/23 (идет на четвертом месте в ФНЛ, отставая от первой строчки на четыре очка), а до Нового года имеет довольно простой календарь. С другой, судя по информации источников, 51-летний экс-наставник сборной России уже несколько раз предпринимал попытки покинуть «Рубин». Всякий раз его что-то останавливало, но совокупность неудачных результатов всё же дала о себе знать.

Поддержка лидеров

«Рубин» в выходные сыграл вничью с «Енисеем» (0:0). Слуцкий в той игре был удален, а судья не назначил в ворота соперника казанцев чистый пенальти за игру рукой. Но в таблице ситуация была не настолько критичная, чтобы тренер рвался в отставку. Тем более что до конца года у «Рубина» остаются важные матчи с принципиальными соперниками — «Уфой» и «Нефтехимиком». Теперь казанцы проведут их уже без Слуцкого.

Первые предпосылки к тому, что тренер уйдет, появились еще полтора месяца назад — тогда «Рубин» проиграл дома «Арсеналу», уже в первом тайме счет был 0:2 в пользу туляков. По информации «Спорт-Экспресса», в перерыве той игры Слуцкий сообщил команде, что уйдет из клуба, если «Рубин» не вытащит матч.

Команда проиграла 1:2, Слуцкий был готов объявить об отставке, но в раздевалке его переубеждали лидеры команды: Алан Дзагоев, Олег Иванов, Джоэль Фамейе и Али Аднан. Все они пришли в «Рубин» во многом из-за тренера. Тогда Леонида Викторовича удалось успокоить — на послематчевой пресс-конференции он не стал говорить об уходе.

Уходя погодил
Матч «Арсенал» – «Рубин»

Матч «Арсенал» – «Рубин»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

При этом была вероятность его отставки уже через тур: Слуцкий бы ушел в случае проигрыша «СКА-Хабаровску» Романа Шаронова. Это могло быть четвертое поражение подряд для казанцев. После такой же серии Слуцкий уходил из «Витесса». Но дубль Олега Иванова продлил пребывание тренера в «Рубине» еще на месяц. А затем казанцы опять начали терять очки: с «Балтикой» (3:3), «Акроном» (0:0) и «Енисеем» (0:0). Стабильности в игре не было, команду шатало так же, как качается на тренерской скамейке сам Слуцкий во время матчей.

Судя по инсайдам из клуба, именно в себе тренер и видит причину проблем. Об этом он сообщил команде еще во время матча с «Арсеналом»: «Вы все хорошие игроки, мы вас выбирали. Значит, дело во мне». Даже уговоры лидеров, которых тренер много лет знает, — Иванова и Дзагоева — в итоге не сработали.

Кажется, Слуцкий в первую очередь эмоционально устал от работы в «Рубине». Период в Казани начался ярко: спасение от вылета, выход в еврокубки с яркой игрой Хвичи Кварацхелии, Дениса Макарова и Джордже Деспотовича. В феврале этого года начались суровые будни без легионеров, что и привело к вылету. Нервное состояние усиливали петиции болельщиков с требованием уволить тренера, а также баннеры и кричалки фанатов, которые отправляли Слуцкого из клуба.

Уходя погодил
слуцкий
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Удивительно, но еще в мае, после вылета в ФНЛ, тренер даже не думал об отставке. Наоборот, хотел доказать всем, что это ошибка и что он может вернуть команду обратно в РПЛ. Уже осенью эта уверенность, судя по всему, улетучилась.

Замена

Кажется, Леонид Викторович морально давно был готов к уходу. Рассказывали, что он еще в прошлом сезоне РПЛ собирал вещи и уезжал с базы. Но потом эмоции остывали, он возвращался и продолжал работать на тренировках как ни в чем не бывало. В этом же сезоне Слуцкий срывался на судей, удалялся, называл свою команду лучшей по статистическим показателям. Время от времени собирался уйти, затем передумывал, но всё же пришел к выводу, что «Рубин» ему лучше покинуть.

Уходя погодил
Главный судья матча Сергей Иванов показывает красную карточку Леониду Слуцкому в матче по футболу между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит»

Главный судья матча Сергей Иванов показывает красную карточку Леониду Слуцкому в матче по футболу между командами ФК «Рубин» и ФК «Зенит»

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Принято считать, что тренер — лицо команды. Возможно, эти поиски и метания привели к тому, что и «Рубин» Слуцкого в сезоне так нестабилен и с лучшим бюджетом и игроками в ФНЛ еще ни разу по ходу сезона не лидировал в таблице.

Уход Слуцкого — для меня большая неожиданность, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Честно, очень удивлен. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где казанцы в конце вырывали очки. Казалось, что все налаживается, но футбол — сложная история. Не всегда даже результат влияет на принятые решения. Готов ли я вернуться? Если «Рубин» пригласит, то, конечно, я готов. Это не чужая для меня команда. Я слежу за клубом, и если руководство решит связаться со мной, то почему нет?

Пока же — минимум до конца календарного года — Слуцкого в «Рубине» заменит Юрий Уткульбаев. Он ранее работал в «Нефтехимике», где открыл Дениса Макарова и показывал хорошие результаты со скромным бюджетом. Специалист работает в казанском клубе, он часто появлялся на тренировках основной команды, а в ложе смотрел матчи «Рубина» вместе с гендиректором Рустемом Саймановым. Видимо, оба давно были готовы к решению Слуцкого покинуть команду.

Уходя погодил
слуцкий
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Символично, что последний матч Слуцкого в «Рубине» закончился удалением. В Казани Леонид Викторович установил рекорд по красным карточкам за всю свою карьеру.

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