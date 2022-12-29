ЧОП по чём: в России появится ГОСТ для телохранителей

Частные охранники, которые оказывают услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать в России по новым правилам . К таким компаниям предъявят общие требования по экипировке и оснащению сотрудников, а также по деятельности самих организаций. Как выяснили «Известия», 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТа «Охранная деятельность . Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан». Инициативу поддерживают в Госдуме и ТПП. Там считают, что это поможет убрать с рынка демпинговые компании, которые умышленно идут на снижение цены, но обеспечить качество охранных услуг не могут . Кроме того, это поможет заказчику верно оценить работу телохранителей.

Работали без стандарта

Росстандарт может утвердить ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования». Документ есть в распоряжении «Известий». Он впервые устанавливает общие требования к частным охранным организациям .

« Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.

В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций , которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.

ЧОП по чём Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы .

К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.

Кроме того, там прописаны основные требования к структуре и организации подразделений ЧОП, а также оснащению и экипировке сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности охраняемого лица, в том числе групп (дежурных смен) личной охраны. Так, например, экипировка охраны третьего уровня безопасности должна состоять из наручников, мини-огнетушителя, набора первой помощи, комплекта гибких иммобилизационных шин или даже зонта.

А вот экипировка первого уровня помимо выше перечисленного должна включать в себя, например, антиснайперский прибор обнаружения оптических средств наблюдения, лазерный дальномер, снайперскую метеостанцию, баллистический калькулятор , подавитель взрывателей по каналам связи.

Есть в документе и требования к ведению документации, в частности, прописана защита сведений, которые она содержит.

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, проект стандарта разработали общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ РОС, Центр спортивной стрелковой подготовки, ООО ЧОП «Старк-Групп» и НИЦ «Безопасность».

— По нашей информации, Росстандарт утвердит документ, предположительно, 29 декабря , — сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

ЧОП по чём Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он отметил, что стандарт разрабатывали параллельно с проектом закона о частной охранной деятельности.

— Принятие законопроекта, где впервые в правовой практике появляется профессия «телохранитель», влечет необходимость запуска процесса профессиональной стандартизации на легализуемом рынке, — пояснил парламентарий.

По его словам, новый закон предусматривает, что ЧОП получит право оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан и, что не менее важно, — использовать служебное оружие.

— На практике это означает, что официально появится новая категория охранников: «телохранитель». Рынок таких услуг уже сложился. Он достаточно конкурентный. Но сейчас на нем отсутствует единая, признанная всеми и унифицированная система показателей, по которым заказчик мог бы ориентироваться и оценивать качество предоставляемых телохранителями услуг, — подчеркнул депутат.

«Известия» направили запрос в Росстандарт с просьбой прокомментировать информацию о появлении в России новых правил для ЧОП.

Пистолета недостаточно

Появление профстандарта прежде всего позволит заказчику выбирать наиболее качественную услугу и понимать, что, собственно, должно в эту услугу входить , рассказал «Известиям» один из разработчиков, президент ФКЦ РОС Александр Козлов.

— Заказчик имеет право знать, как должны организовываться мероприятия по защите жизни и здоровья клиента, какие материально-технические ресурсы охранная организация может задействовать, как обучали и тренировали телохранителей, — пояснил он.

ЧОП по чём Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Зампред комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Саминский считает, что стандарт позволит не только поднять качество охраны, но и убрать с этого рынка организации, не готовые к оказанию таких услуг.

— Это важный шаг. Он служит продолжением той совместной с законодателями и экспертным сообществом работы, которая на протяжении многих лет ведется на площадке ТПП РФ, в комитете по безопасности предпринимательской деятельности, — сказал он «Известиям».

По его словам, для подготовки стандарта привлекались бывшие сотрудники ФСО с многолетним опытом работы.

— Защита жизни и здоровья — вершина профессионального развития частной охранной организации, и действительно качественную услугу могут оказывать только лучшие из них , — отметил эксперт.