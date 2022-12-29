ЧОП по чём: в России появится ГОСТ для телохранителей
Частные охранники, которые оказывают услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать в России по новым правилам. К таким компаниям предъявят общие требования по экипировке и оснащению сотрудников, а также по деятельности самих организаций. Как выяснили «Известия», 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТа «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан». Инициативу поддерживают в Госдуме и ТПП. Там считают, что это поможет убрать с рынка демпинговые компании, которые умышленно идут на снижение цены, но обеспечить качество охранных услуг не могут. Кроме того, это поможет заказчику верно оценить работу телохранителей.
Работали без стандарта
Росстандарт может утвердить ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования». Документ есть в распоряжении «Известий». Он впервые устанавливает общие требования к частным охранным организациям.
«Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций», — говорится в пояснительной записке к проекту стандарта.
В нем уточняется, что сегодня отсутствуют какие-либо единые требования к тому, как ЧОП должны выполнять свою работу. Хотя в России, по данным на 1 января 2022 года, насчитывалось около 18 тыс. таких организаций, которые охраняют более 1,4 млн объектов различной формы собственности.
Как отмечено в документе, в стандарте будут закреплены общие требования к ЧОП в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего — три уровня угрозы.
К первому относится непосредственная угроза для жизни и здоровья охраняемого лица; ко второму — потенциальная и возможная либо неподтвержденная, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.
Кроме того, там прописаны основные требования к структуре и организации подразделений ЧОП, а также оснащению и экипировке сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности охраняемого лица, в том числе групп (дежурных смен) личной охраны. Так, например, экипировка охраны третьего уровня безопасности должна состоять из наручников, мини-огнетушителя, набора первой помощи, комплекта гибких иммобилизационных шин или даже зонта.
А вот экипировка первого уровня помимо выше перечисленного должна включать в себя, например, антиснайперский прибор обнаружения оптических средств наблюдения, лазерный дальномер, снайперскую метеостанцию, баллистический калькулятор, подавитель взрывателей по каналам связи.
Есть в документе и требования к ведению документации, в частности, прописана защита сведений, которые она содержит.
Как сообщили «Известиям» в Госдуме, проект стандарта разработали общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности ФКЦ РОС, Центр спортивной стрелковой подготовки, ООО ЧОП «Старк-Групп» и НИЦ «Безопасность».
— По нашей информации, Росстандарт утвердит документ, предположительно, 29 декабря, — сообщил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Он отметил, что стандарт разрабатывали параллельно с проектом закона о частной охранной деятельности.
— Принятие законопроекта, где впервые в правовой практике появляется профессия «телохранитель», влечет необходимость запуска процесса профессиональной стандартизации на легализуемом рынке, — пояснил парламентарий.
По его словам, новый закон предусматривает, что ЧОП получит право оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан и, что не менее важно, — использовать служебное оружие.
— На практике это означает, что официально появится новая категория охранников: «телохранитель». Рынок таких услуг уже сложился. Он достаточно конкурентный. Но сейчас на нем отсутствует единая, признанная всеми и унифицированная система показателей, по которым заказчик мог бы ориентироваться и оценивать качество предоставляемых телохранителями услуг, — подчеркнул депутат.
«Известия» направили запрос в Росстандарт с просьбой прокомментировать информацию о появлении в России новых правил для ЧОП.
Пистолета недостаточно
Появление профстандарта прежде всего позволит заказчику выбирать наиболее качественную услугу и понимать, что, собственно, должно в эту услугу входить, рассказал «Известиям» один из разработчиков, президент ФКЦ РОС Александр Козлов.
— Заказчик имеет право знать, как должны организовываться мероприятия по защите жизни и здоровья клиента, какие материально-технические ресурсы охранная организация может задействовать, как обучали и тренировали телохранителей, — пояснил он.
Зампред комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Саминский считает, что стандарт позволит не только поднять качество охраны, но и убрать с этого рынка организации, не готовые к оказанию таких услуг.
— Это важный шаг. Он служит продолжением той совместной с законодателями и экспертным сообществом работы, которая на протяжении многих лет ведется на площадке ТПП РФ, в комитете по безопасности предпринимательской деятельности, — сказал он «Известиям».
По его словам, для подготовки стандарта привлекались бывшие сотрудники ФСО с многолетним опытом работы.
— Защита жизни и здоровья — вершина профессионального развития частной охранной организации, и действительно качественную услугу могут оказывать только лучшие из них, — отметил эксперт.
Гендиректор ЧОП «Старк — Агентство безопасности» Валерий Кондрашкин приветствует появление стандарта, так как он поможет убрать с рынка демпинговые компании. По его словам, они умышленно идут на снижение цены, особенно в электронных торгах, и выигрывают их. Однако такие ЧОПы не смогут обеспечить качество оказания услуг, резюмировал эксперт.