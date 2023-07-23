Уколи мои печали: цифровой шприц-автомат поможет сделать себе инъекцию

Российские специалисты разработали первый полностью цифровой шприц. Портативный электронный прибор поможет сделать себе инъекцию и отправить данные врачу. Устройство также позволяет преодолеть боязнь иглы. Оно оснащено USB, зарядкой и модулем для передачи информации на телефон. Это открывает широкие возможности для телемедицины и индивидуальной терапии. Эксперты отрасли отмечают перспективность разработки и приводят ее в качестве примера опережения зарубежных конкурентов.

Карманное устройство

Ученые из Университета науки и технологий МИСИС при поддержке фонда «Сколково» разработали электронный девайс, который поможет людям поставить укол самому себе. Также он будет полезен, чтобы сделать инъекцию другому человеку в домашних условиях. При этом прибор легко поместится в сумку или карман. Устройство не требует от оператора специальных медицинских знаний и навыков и может использоваться человеком, который всего лишь в достаточной мере ознакомился с инструкцией.

Чтобы сделать укол, нужно поместить шприц с иглой в устройство, приложить его к нужной мышце и нажать на кнопку. Как отмечают ученые, устройство позволяет варьировать глубину прокола для разного типа инъекций — для подкожного или внутримышечного введения лекарства. Кроме того, можно задать требуемую скорость ввода препарата в организм.

Фото: НИТУ МИСИС

Разработчики объяснили, что шприц движется в устройстве с помощью электромотора. Девайс работает на энергии аккумулятора, который заряжается от сети с напряжением 220 вольт. Одна зарядка рассчитана на 20 уколов.

— Прибор будет полезен, когда нужно пройти курс инъекций, но нет возможности посещать врача или когда требуется сделать срочный укол, а рядом нет никого, кто мог бы выполнить эту манипуляцию, — рассказал «Известиям» один из изобретателей, заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС и сооснователь конструкторского бюро «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов.

По его словам, устройство позволяет людям без посторонней медицинской помощи выполнять инъекции правильно, в нужное время и независимо от того, где находится пациент. Также девайс поможет сэкономить, поскольку его применение дешевле, чем приглашать медицинского сотрудника.

Заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС и сооснователь конструкторского бюро «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов Фото: НИТУ МИСИС

Изобретатель отметил совместимость изделия со стандартными пластиковыми шприцами объемом 2 мл, 3 мл и 5 мл, которые продаются в аптеках. Также Алексей Карфидов рассказал о мерах безопасности, которые заложены в конструкцию устройства.

— В приборе есть несколько систем защиты. В передней части установлен датчик, который предохраняет от случайного срабатывания. Внутри установлен ограничитель, который следит за тем, чтобы один и тот же шприц не был использован дважды, — сказал он.

Средство от иглобоязни

Во время разработки устройство исследовали в одном из крупных московских медицинских учреждений. Тестирование включало проверку медперсоналом характеристик гаджета без непосредственного выполнения инъекций пациентам. На этом этапе медицинские работники предоставили изобретателям обратную связь, которая позволила улучшить изделие.

— В соответствии с пожеланиями специалистов мы снабдили прибор звуковыми сигналами, которые сообщают о завершении процедуры. Перенесли стартовую кнопку в более удобное место. Доработали инструкцию. В итоге брошюра получилась на 40 страниц и учитывает все нюансы, — рассказал Алексей Карфидов.

Фото: НИТУ МИСИС

Медики отметили, что устройство помогает пациентам преодолеть психологический барьер, который связан со страхом сделать инъекцию неправильно и причинить боль.

— Эта разработка полезна для людей, которые боятся игл, шприцов и уколов. В медицине существует термин для этого явления — «трипанофобия». Слово переводится с греческого как «страх прокалывания». Боязнь уколов встречается у большинства детей и в той или иной мере присуща пятой части населения нашей страны, — рассказала профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Центр Маргариты Королевой» Маргарита Королева.

По словам эксперта, технологический вид изделия в виде футляра и автоматический ввод иглы в тело человека позволят устранить неприятные психологические и физиологические эффекты.

Телемедицина в действии

Важное преимущество нового гаджета — это, по мнению ученых, его совместимость с мобильными телефонами. У устройства есть USB-вход и bluetooth-приемник. Они передают данные о произведенных процедурах на смартфон, где оно обрабатывается при помощи специального программного обеспечения. Это открывает широкие возможности для удаленного медицинского сопровождения пациентов со стороны специалистов.

— Программа поможет соблюдать регулярность процедур и может отправлять электронные отчеты о выполненных операциях. Врачи со своей стороны смогут своевременно анализировать результаты и при необходимости корректировать лечение, вырабатывая более гибкую, точную, индивидуальную терапию, — пояснила «Известиям» куратор проекта со стороны «Сколково», сотрудник кластера медицинских и биологических технологий Елена Фадеева.

Фото: НИТУ МИСИС

Эксперт отметила, что на российском рынке подобные зарубежные разработки не представлены. Из ближайших отечественных аналогов можно привести в пример автоинъекторы механического типа. Поэтому изобретение ученых из МИСИС важно не только с точки зрения импортозамещения, но и как пример опережения зарубежных конкурентов в области создания высокотехнологичных продуктов.

В настоящее время разработка запатентована, прошла клинические испытания и получила регистрационное удостоверение от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Оно дает право на использование изделия в медицинских целях на территории нашей страны.

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В 2023-м изобретение было представлено на Петербургском экономическом форуме в составе экспозиции фонда «Сколково». Специалисты планируют начать серийный выпуск устройств уже в этом году. Изготавливать автошприцы, в том числе электронику к ним, будут в России.

Изобретатели предполагают, что за счет локализации производства смогут удержать цену на устройство в пределах 5 тыс. рублей. В дальнейшем ученые планируют развивать тематику автошприцов, разрабатывая их различные модификации. Например, они планируют изготовить автоматические электронные устройства для инъекций домашним животным.