Дороже платины: в РФ разработали малотоксичное лекарство против рака

Инновационный подход к лечению онкологических заболеваний предложили российские ученые. Они создали новый препарат на основе частиц платины, который под воздействием синего цвета активируется непосредственно в раковой опухоли . Таким образом, лекарство не оказывает токсического влияния на весь организм и имеет минимальные побочные эффекты. Как рассказали «Известиям» онкологи, мягкая химиотерапия с помощью нового средства будет особенно актуальна на этапе, когда иными методами, такими как хирургия или лучевая терапия, болезнь победить уже нельзя.

Двойной удар

Ученые из лаборатории биофизики Научно-исследовательского технологического университета МИСИС создали инновационный препарат для лечения рака –– рибоплатин . Он представляет собой сочетание уже известных –– цисплатина (противоопухолевое лекарство, содержащее платину) и рибофлавина (витамин В2).

Преимущество нового препарата заключается в его двойном воздействии, рассказали «Известиям» разработчики. С одной стороны, цисплатин связывает молекулы ДНК раковых клеток, нарушая их развитие . А с другой –– рибофлавин под воздействием УФ-излучения передает полученную энергию кислороду в крови, который, переходя в активное состояние, уничтожает злокачественные образования .

Еще одно важное свойство нового препарата –– в том, что он действует адресно, активизируясь непосредственно в раковой опухоли. Это позволяет избегать интоксикации всего организма и тяжелых побочных последствий, которые возникают при химиотерапии .

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

–– В нашей работе пролекарство (вещество, которое по сравнению с основным лекарственным средством обладает измененным химическим строением) способно селективно активироваться в клетках опухолей под действием синего света, при этом в процесс фотоактивации происходит локальное высвобождение цисплатина, а также генерация активных форм кислорода рибофлавином , –– объяснила принцип действия препарата руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская.

Качество жизни

Экспериментально было установлено, что новый препарат под действием синего света накапливается в клетках в 13 раз эффективнее по сравнению с его предшественником , отметила она. Это означает, что при схожих дозировках рибоплатин обладает большей противоопухолевой активностью. В лабораторных условиях уже неоднократно зафиксировано подтверждение фотоактивированного высвобождения противоопухолевого лекарства , добавила Ольга Красовская.

Также, по ее словам, было установлено, что скорость высвобождения действующего вещества можно контролировать дозой излучения. Это позволит в широком диапазоне регулировать интенсивность химиотерапии . Как рассказала Ольга Красовская, локальное применение препарата сможет избавить пациентов от его токсического воздействия на весь организм и от связанных с этим тяжелых побочных реакций . По мнению специалиста, это значительно улучшит качество их жизни.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В ближайшей перспективе ученые намерены перейти к проверкам препарата на животных для подтверждения его безопасности и эффективности.

Щадящая терапия

Мягкая химиотерапия с помощью нового препарата будет особенно актуальна на этапе, когда иными способами, такими как хирургия или лучевая терапия, болезнь победить уже нельзя , считает заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Клинического центра Сеченовского университета Анастасия Фатьянова. Также она отметила, что применение рибоплатина, скорее, удорожит лечение по сравнению с циспатином, но в конечном итоге использовать его будет гораздо выгоднее .

–– Соединения платины, при их высокой противоопухолевой активности, имеют массу побочных эффектов, что существенно лимитирует или даже делает невозможным их применение у многих пациентов. Поэтому такие траты более чем оправданны , –– сказала эксперт.

Препарат будет эффективен, во-первых, благодаря своему двойному химиотерапевтическому и фотодинамическому действию . Во-вторых, за счет адресного воздействия на раковые опухоли , сказал старший научный сотрудник Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН Алексей Костюков.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

–– С помощью рибоплатина мы получаем возможность не травить весь организм, как это происходит при химиотерапии цисплатином, а оказывать точечное токсическое воздействие исключительно на области, пораженные злокачественными образованиями . Таким образом, мы уменьшим количество осложнений при лечении раковых заболеваний, сможем снизить дозировки препарата и длительность процедур , –– сообщил эксперт.