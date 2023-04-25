Дороже платины: в РФ разработали малотоксичное лекарство против рака
Инновационный подход к лечению онкологических заболеваний предложили российские ученые. Они создали новый препарат на основе частиц платины, который под воздействием синего цвета активируется непосредственно в раковой опухоли. Таким образом, лекарство не оказывает токсического влияния на весь организм и имеет минимальные побочные эффекты. Как рассказали «Известиям» онкологи, мягкая химиотерапия с помощью нового средства будет особенно актуальна на этапе, когда иными методами, такими как хирургия или лучевая терапия, болезнь победить уже нельзя.
Двойной удар
Ученые из лаборатории биофизики Научно-исследовательского технологического университета МИСИС создали инновационный препарат для лечения рака –– рибоплатин. Он представляет собой сочетание уже известных –– цисплатина (противоопухолевое лекарство, содержащее платину) и рибофлавина (витамин В2).
Преимущество нового препарата заключается в его двойном воздействии, рассказали «Известиям» разработчики. С одной стороны, цисплатин связывает молекулы ДНК раковых клеток, нарушая их развитие. А с другой –– рибофлавин под воздействием УФ-излучения передает полученную энергию кислороду в крови, который, переходя в активное состояние, уничтожает злокачественные образования.
Еще одно важное свойство нового препарата –– в том, что он действует адресно, активизируясь непосредственно в раковой опухоли. Это позволяет избегать интоксикации всего организма и тяжелых побочных последствий, которые возникают при химиотерапии.
–– В нашей работе пролекарство (вещество, которое по сравнению с основным лекарственным средством обладает измененным химическим строением) способно селективно активироваться в клетках опухолей под действием синего света, при этом в процесс фотоактивации происходит локальное высвобождение цисплатина, а также генерация активных форм кислорода рибофлавином, –– объяснила принцип действия препарата руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская.
Качество жизни
Экспериментально было установлено, что новый препарат под действием синего света накапливается в клетках в 13 раз эффективнее по сравнению с его предшественником, отметила она. Это означает, что при схожих дозировках рибоплатин обладает большей противоопухолевой активностью. В лабораторных условиях уже неоднократно зафиксировано подтверждение фотоактивированного высвобождения противоопухолевого лекарства, добавила Ольга Красовская.
Также, по ее словам, было установлено, что скорость высвобождения действующего вещества можно контролировать дозой излучения. Это позволит в широком диапазоне регулировать интенсивность химиотерапии. Как рассказала Ольга Красовская, локальное применение препарата сможет избавить пациентов от его токсического воздействия на весь организм и от связанных с этим тяжелых побочных реакций. По мнению специалиста, это значительно улучшит качество их жизни.
В ближайшей перспективе ученые намерены перейти к проверкам препарата на животных для подтверждения его безопасности и эффективности.
Щадящая терапия
Мягкая химиотерапия с помощью нового препарата будет особенно актуальна на этапе, когда иными способами, такими как хирургия или лучевая терапия, болезнь победить уже нельзя, считает заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Клинического центра Сеченовского университета Анастасия Фатьянова. Также она отметила, что применение рибоплатина, скорее, удорожит лечение по сравнению с циспатином, но в конечном итоге использовать его будет гораздо выгоднее.
–– Соединения платины, при их высокой противоопухолевой активности, имеют массу побочных эффектов, что существенно лимитирует или даже делает невозможным их применение у многих пациентов. Поэтому такие траты более чем оправданны, –– сказала эксперт.
Препарат будет эффективен, во-первых, благодаря своему двойному химиотерапевтическому и фотодинамическому действию. Во-вторых, за счет адресного воздействия на раковые опухоли, сказал старший научный сотрудник Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН Алексей Костюков.
–– С помощью рибоплатина мы получаем возможность не травить весь организм, как это происходит при химиотерапии цисплатином, а оказывать точечное токсическое воздействие исключительно на области, пораженные злокачественными образованиями. Таким образом, мы уменьшим количество осложнений при лечении раковых заболеваний, сможем снизить дозировки препарата и длительность процедур, –– сообщил эксперт.
В настоящее время исследователи из МИСИС сосредоточились на поиске наиболее эффективных компонентов препарата и их оптимальных количествах. Работу поддерживает Российский научный фонд.