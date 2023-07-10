Врачный договор: в ГД обсуждают возврат к распределению из медвузов

Госдума рассматривает возможность ввести распределение медиков после окончания учебы, сообщили «Известиям» в профильном комитете парламента. Это необходимо, чтобы решить кадровый вопрос. По официальным данным на май 2023 года, в большинстве регионов России обеспеченность населения врачами-специалистами была хуже, чем в среднем по стране. Среди самых дефицитных специальностей — анестезиолог-реаниматолог, невролог, психиатр и офтальмолог, выяснили «Известия» в ходе специального опроса. Врачи выходят на пенсию, утекают в частные клиники, в более щедрые на выплаты регионы, а заменить их некем. Решением проблемы может стать и унификация системы оплаты труда медработников, но соответствующий пилотный проект правительства для семи регионов стартует лишь в 2025 году.

В деревню...

Госдума РФ рассматривает возможность возвращения к практике распределения выпускников медвузов. Об этом «Известиям» рассказал зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

— На днях мы обсуждали самые острые проблемы в здравоохранении с министром Михаилом Мурашко в рамках его подготовки к национальному докладу в Госдуме. На втором месте после недофинансирования — кадровый вопрос. Некоторые цифры свидетельствуют об улучшении укомплектованности медорганизаций, но мы знаем, что они больше связаны с документами, чем с реальными переменами , — когда в учреждениях уменьшается количество ставок и укомплектованность растет по факту. В своих же регионах депутаты видят, что ситуация прогрессивно ухудшается. Нужны срочные меры, — сказал депутат.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

В Госдуме понимают, что это будет непопулярное решение, но других способов справиться с проблемой пока нет, полагает Алексей Куринный. В случае внедрения этой системы потребуется решить еще один вопрос — предоставления жилья медикам, прибывшим на отработку в регион.

По состоянию на май 2023 года в среднем по России обеспеченность врачами-специалистами составляла 15,27 на 10 тыс. населения, следует из данных портала госстатистики ЕМИСС. Но в большинстве регионов, по тем же сведениям, эта цифра была ниже — вплоть до 9,83 в Еврейской автономной области.

«Известия» опросили субъекты, в которых на 10 тыс. населения приходится 13 и меньше специалистов, о том, кто в самом большом дефиците. Запросы были отправлены в 30 регионов, ответы пришли из 17. Оказалось, что острее всего российским регионам не хватает анестезиологов-реаниматологов, психиатров-наркологов и неврологов. В дефиците и другие специалисты, например неонатологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи, педиатры.

Реанимационный недобор

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, сейчас по всей стране открыто 1498 вакансий на должность анестезиолога-реаниматолога, при этом размещено всего 592 резюме. Соотношение вакансий и резюме на должность невролога 2190 и 471, психиатра — 943 и 348, нарколога — 298 и 136, офтальмолога — 1628 и 291.

На портале «Работа.ру» открыто 3093 вакансии для анестезиолога-реаниматолога, 2186 для невролога, 1770 для психиатра, 1509 для офтальмолога.

— Мне пришлось ждать записи к неврологу месяц. Причем не в своей поликлинике, потому что в той, к которой я прикреплена, его попросту нет. К лору вообще надо ехать в Тулу, — рассказала жительница Новомосковска в Тульской области Светлана Горячих. — С эндокринологами тоже проблема. Подруга, которой удалили щитовидную железу, вынуждена ходить в платную клинику. Терапевтов у нас на участке нет, мы записываемся к другим, иногда сидишь в очереди по три часа.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Почти каждый ответивший регион пожаловался на нехватку анестезиологов-реаниматологов. Например, в Карачаево-Черкесии обеспеченность такими специалистами составляет всего 51,5%. Владимирской области требуется 60 таких врачей. Анестезиологи остро нужны в Забайкальском крае, Дагестане, Адыгее, их не хватает также в Липецкой, Калининградской и других областях.

О нехватке неврологов заявили Подмосковье, Краснодарский край и еще семь регионов. Офтальмологи требуются в Калужской, Тульской областях и еще девяти из ответивших регионов. Нехватку психиатров в КЧР оценили в 26,5%, а психиатров-наркологов — в 38,5%. Еще семь регионов не уточнили долю, но сообщили о нуждаемости в таких врачах.

При этом медвузы сообщают об увеличении количества мест на эти специальности. Так, в Кемеровском государственном медицинском университете в 2019 году было семь мест в ординатуре для анестезиологов-реаниматологов, три места для неврологов, два для офтальмологов, шесть для психиатров. В 2023-м их уже 17, восемь, шесть и 20 соответственно.

Бюджетные места на эти специальности на 90% реализуются на основе договора о целевом обучении, рассказали в Северном государственном медицинском университете (в Архангельске). Это означает стопроцентное трудоустройство выпускников в учреждения заказчиков. Все места востребованы.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой пояснить причины нехватки врачей.

Минута на прием

Но чаще всего субъекты жаловались на дефицит участковых врачей первичного звена: терапевтов и педиатров — об этом говорится в 14 ответах. Во Владимирской области, например, не хватает 134 участковых терапевтов и 60 участковых педиатров.

— Я работаю педиатром в поликлинике уже 30 лет. Тогда у нас было пять врачей на пять участков. Сейчас осталось двое : моя коллега, которой 72 года, и я (мне 55 лет). Детей на участке за это время стало больше, только у меня 1300 пациентов. Но и с тех участков, где нет своего врача, поступают дети. Получается по минуте на один прием. То есть представьте, что пациенты по записи идут в 8:01, 8:02, 8:03 и так далее. При норме в 15 минут , — рассказала врач-педиатр из Новомосковска Лариса Кузнецова.

Чаще других требуются также неонатологи, акушеры-гинекологи, инфекционисты, отоларингологи, врачи скорой помощи. В целом перечень дефицитных специальностей разнится от региона к региону.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Как рассказал «Известиям» один из сотрудников поликлиники в городе Балаково Саратовской области (в которой, кстати, обеспеченность специалистами выше, чем в среднем по России, — 16,71), у них нет ни одного кардиолога. Со всеми проблемами с сердцем нужно либо обращаться к частникам за деньги, либо ехать в Саратов, который находится в 130 км. Остро не хватает неврологов, хирургов, травматологов, окулистов. Записи к ним нужно ждать по 2–3 месяца.

— Нехватка кадров есть по всем врачам и медперсоналу, — отметил он. — С узкими специалистами вообще катастрофа. Часть персонала, в том числе участковых врачей, замещают фельдшерами. Им нужно меньше платить, а на квалификацию никто не обращает внимания.

Кардиологов сейчас действительно не хватает, даже несмотря на определенный престиж профессии, рассказал заслуженный врач России, врач-кардиолог Юрий Серебрянский. Зарплаты в этой сфере сравнительно маленькие, а ответственность большая.

— Не редкость сейчас, когда молодой кардиолог едет работать в сельскую местность, получает там за это квартиру или оформляет льготную ипотеку, а после переезжает или вообще уходит из профессии, продав недвижимость , — рассказал врач.

Реальный дефицит

Некоторые регионы сообщили, что ситуация улучшается.

— Ежегодно уровень кадрового дефицита в сфере здравоохранения снижается, — рассказали «Известиям» в Карачаево-Черкесии. Где-то, как в Калужской области, говорят о стабильности ситуации с медкадрами в последние годы и положительной динамике по отдельным специальностям.

Другие регионы говорят об остром дефиците кадров в стационарном или амбулаторном звене или сразу в обоих. И отмечают, что он наблюдается много лет.

— Несмотря на все меры, принимаемые министерством для устранения дефицита кадров, отмечается острый недостаток ряда врачей-специалистов, — сообщили «Известиям» в минздраве Адыгеи.

Часть субъектов сообщила об ухудшении положения.

— Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения снизился к 2003–2005 годам, — сообщили «Известиям» в Псковской области.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— В последние годы наблюдается снижение численности медицинских работников. При наличии врачей-специалистов, находящихся в поисках работы, вакантные ставки врачей первичного звена, в особенности в сельской местности, остаются незанятыми, — рассказали во Владимирской области.

Вопросы дефицита кадров в здравоохранении остаются актуальными, подчеркнула на днях исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова. «Анализ укомплектованности врачами в амбулаториях показал незначительный рост — с 84% в 2018 году до 84,6% в 2022 году», — сказала она.

В здравоохранении остро стоит проблема дефицита врачей всех специальностей и на всех территориях — в городах-миллионниках и сельской местности, рассказал «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов, врач-невролог Ян Власов.

— Наиболее острый дефицит, согласно нашему последнему исследованию, которое мы проводили в 2022 году, наблюдается в первичном звене. По нашим оценкам, не хватает 60% врачей первичного звена, причем в сельской местности этот показатель может быть еще выше, — отметил он.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На вопрос о причинах дефицита врачей все опрошенные регионы и эксперты ответили одинаково. Это переезд туда, где лучше условия труда, жизни и выше зарплаты, отток кадров в частные клиники, выход медиков на пенсию при недостаточном притоке молодых специалистов.

— Проблема тянется уже много лет. И все программы — «Земский доктор», различные целевые наборы, льготы на жилье — помогают лишь отчасти, — отметил сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Еще одна причина дефицита врачей, по мнению Яна Власова, — непривлекательность профессии. Так, по его данным, 30% молодых врачей уходят из профессии в течение первых трех лет работы.

Равные условия

Выяснить, каков целевой показатель обеспеченности населения врачами-специалистами, не удалось — эксперты затруднились сказать, где он прописан и как считается, а Минздрав не внес ясность по этому вопросу.

В целом обеспеченность врачами (и специалистами, и первичного звена) в России на 10 тыс. населения составляет 37 человек, рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

— Для сравнения, в Индии всего три врача на 10 тыс. населения, в Англии — 22. Лучше, чем в России, по всем врачебным специальностям ситуация только в Австрии, где показатель близок к 40. По данным ВОЗ, в мире не хватает 17 млн врачей. А по прогнозам, в ближайшее время нехватка увеличится до 25 млн человек, — сказала она.

Ответственность за обеспеченность врачами несет сам регион, отметил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Он должен привлекать и удерживать кадры. Это сложно, учитывая, что расхождение в зарплате в разных субъектах может быть четырехкратным. Социальный пакет тоже везде разный. Возникает парадокс — богатые регионы помимо хороших зарплат могут предложить и хорошую поддержку, а другим нечего этому противопоставить.

— Я считаю, что решить проблему можно централизованным управлением здравоохранением. Тогда было бы легче выровнять зарплаты. Сейчас сколько регионов, столько систем оплаты труда. И даже больше, потому что некоторые регионы вообще отдали этот вопрос на откуп главврачам, — сказал Анатолий Домников.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Но такое решение в повестке не стоит, с ситуацией пытаются справиться другим образом. В 2019 году на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин — он дал распоряжение правительству подготовить предложения по унификации системы оплаты труда медработников.

Итогом стало постановление правительства № 1205 от 1 июля 2021 года о пилоте для семи регионов, которое устанавливает единые требования к окладам, компенсационным и стимулирующим выплатам.

— По новой системе оплаты труда зарплаты в разных регионах должны значительно сблизиться. Разница будет уже не в 3–4 раза, а хотя бы в два. Но не за счет снижения зарплат в благополучных регионах, — сообщил Анатолий Домников.

Система привязки среднего заработка врачей к региону устарела и ее нужно менять, согласна Лариса Попович.

— Необходимо просто выровнять зарплату медиков по всей стране, чтобы они не уезжали из бедных регионов, — сказала Лариса Попович.

В верности этого решения убеждены и в Госдуме. Каждый врач на своем месте делает всё для спасения пациента и вознаграждение за этот труд должно быть одинаковым, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. В 2023 году средняя зарплата врача, по данным Росстата, в Москве и Московской области начинается от 110 тыс. рублей. В то время как в регионах она колеблется в пределах 60 тыс. рублей.