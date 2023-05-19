«Есть куда расти»: как в медвузах готовят кадры для производственных аптек

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. В этом году людей этой профессии ждут серьезные изменения: в стране вступит в силу закон о производстве лекарств в аптеках. «Известия» выяснили, с какими проблемами могут столкнуться специалисты и как университеты будут готовить кадры для такой работы.

Новый закон

В этом году в России вступит в силу закон о производстве лекарств в аптеках, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. ​Этот документ должен возродить практику, практически исчезнувшую с 1990-х годов.

С 1 сентября аптеки, в том числе ветеринарные, получат право изготавливать лекарства — как из фармацевтических субстанций, так и из лекарственных препаратов по рецептам врача. Это поможет обеспечить персонализированный подход в медицине, когда ​лекарства будут изготавливать под конкретного пациента в индивидуальной дозировке (например, для детей она будет особенно низкой, а для малышей — сверхмалой).

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Между тем, по мнению экспертов, за годы работы с уже готовыми формами лекарств многие врачи разучились выписывать рецепты на индивидуальные лекарства. Особенно часто такое происходит в регионах, где производственных аптек, сохранивших лицензию и персонал, почти не осталось.

Для того чтобы восстановить знания медработников о лекарственных прописях, а также рассказать о новых тенденциях в изготовлении лекарств, ​в Сеченовском университете разрабатывают специальные образовательные курсы. Они предназначены и для студентов медвузов, и для уже практикующих врачей, рассказали «Известиям» сотрудники университета.

Вернуть утраченное

По словам директора Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета ​ доктора фармацевтических наук Галины Раменской,​ сейчас в учреждении разрабатывают программы дополнительного профессионального образования для практикующих врачей разных специальностей. В эти программы войдет актуальная информация о лекарственных прописях и возможностях аптечного изготовления . Медработникам, которые будут проходить профессиональную переподготовку или повышать квалификацию, напомнят, как выписывать рецепты для изготовления лекарств.

​ — Так врачи смогут восстановить свои знания о прописях. А молодые специалисты, которые никогда не выписывали рецепты на индивидуальные лекарства, приобретут необходимые для этого навыки, — говорит Галина Раменская.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Чтобы обучить врачей, в программу повышения квалификации, состоящую из 72 часов, планируют включить около 10–12 часов, посвященных аптечному изготовлению. Кроме того, в университете разработают и отдельную образовательную программу, которую полностью посвятят аптечному изготовлению.

— Сейчас мы проводим анкетирование врачей. И если по его результатам мы увидим, что врачи хотят получить такие знания, то эта возможность у них будет, — отмечает Галина Раменская.

В помощь будущим специалистам

Разделы с информацией об аптечном изготовлении и лекарственных прописях включат и в учебный план студентов, которые обучаются по направлениям клинической медицины «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и другим. Как поясняет Галина Раменская, в дисциплину «Фармакология» медвузов всегда входил раздел о том, как правильно выписывать рецепты. Но теперь для будущих врачей подготовят дополнительный курс лекций об аптечном изготовлении, который войдет в их профильные дисциплины.

Кроме того, на базе Сеченовского университета работает координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», который представлен ректорами 46 вузов, подведомственных Минздраву. Поскольку сейчас один из актуальных вопросов — единообразие учебных планов всех медвузов, Первый МГМУ имени Сеченова будет предлагать образовательным учреждениям использовать свои разработки, в том числе по препаратам аптечного изготовления.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Что касается подготовки провизоров, которые будут заниматься изготовлением лекарства по рецепту врача, то из 46 медицинских вузов, подведомственных Минздраву, в 37 есть специальность «Фармация», отмечает Раменская. Причем освоить эту профессию можно и на бюджетном отделении.

По данным официальных сайтов медвузов, всего бюджетных мест по специальности «Фармация» в 2023 году — 1362. Такая образовательная программа есть и в вузах, подведомственных Министерству образования и науки.

— В целом подготовка провизоров никогда не прекращалась — как в рамках основной подготовки, так и в виде дополнительных мероприятий и программ, — рассказывает профессор. — Например, в нашем университете регулярно проходят научные мероприятия и конференции, где специалисты обмениваются опытом, обсуждают проблемы аптечного изготовления, изучают новые технологические приемы, составы прописей и прочее. Ни один фармацевтический вуз или факультет не растерял классические хорошие прописи по изготовлению лекарств. А всё новое, что появляется, мы тоже вводим в учебные планы студентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, по словам собеседницы «Известий», студенты, получающие высшее фармацевтическое образование в Сеченовском университете, имеют возможность проходить практику в подведомственных департаменту здравоохранения Москвы государственных аптеках. Также производственная аптечная сеть хорошо развита в Татарстане и некоторых других регионах страны. ​

— Если у выпускников появится уверенность в будущем трудоустройстве, то проблем с кадрами быть не должно, — считает специалист. — Однако важно еще и повышать мотивацию студентов. Ведь долгие годы из-за ограниченного количества производственных аптек выпускники ориентировались на работу в фармацевтических компаниях, на фармзаводах и в лабораториях.

Между тем профессия провизора не менее интересная, уверена Галина Раменская. Ведь в ней есть исследовательский компонент, который так привлекает современных студентов. И в профессиональном плане всегда есть куда расти. ​