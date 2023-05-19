 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
На Тайване указали на «немыслимую цену» бесплатной военной поддержки США
Мир
Мишустин отправится с официальным визитом в Китай
Туризм
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Общество
Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию
Мир
Британия расширила санкции против России
Происшествия
Украинские военные второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО
Общество
Первый самолет вылетел рейсом Москва – Тбилиси спустя почти четыре года
Общество
В Крыму назвали биполярным расстройством «деоккупационные идеи» Зеленского
Происшествия
Рогов сообщил о ранении одного человека при обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Мир
ЕС боится ослабления поддержки США Украины при неудачном контрнаступлении
Мир
На Украине подтвердили личное участие Зеленского в саммите G7 в Японии
Мир
На Украине выразили опасения в связи с давлением Запада на ВСУ перед контрнаступлением
Мир
В Китае 11 человек погибли из-за сорвавшегося со скалы авто
/

«Есть куда расти»: как в медвузах готовят кадры для производственных аптек

В Сеченовском университете разрабатывают новые программы для будущих медиков и работающих специалистов
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. В этом году людей этой профессии ждут серьезные изменения: в стране вступит в силу закон о производстве лекарств в аптеках. «Известия» выяснили, с какими проблемами могут столкнуться специалисты и как университеты будут готовить кадры для такой работы.

Новый закон

В этом году в России вступит в силу закон о производстве лекарств в аптеках, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. ​Этот документ должен возродить практику, практически исчезнувшую с 1990-х годов.

С 1 сентября аптеки, в том числе ветеринарные, получат право изготавливать лекарства — как из фармацевтических субстанций, так и из лекарственных препаратов по рецептам врача. Это поможет обеспечить персонализированный подход в медицине, когда ​лекарства будут изготавливать под конкретного пациента в индивидуальной дозировке (например, для детей она будет особенно низкой, а для малышей — сверхмалой).

Производство
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Между тем, по мнению экспертов, за годы работы с уже готовыми формами лекарств многие врачи разучились выписывать рецепты на индивидуальные лекарства. Особенно часто такое происходит в регионах, где производственных аптек, сохранивших лицензию и персонал, почти не осталось.

Для того чтобы восстановить знания медработников о лекарственных прописях, а также рассказать о новых тенденциях в изготовлении лекарств, ​в Сеченовском университете разрабатывают специальные образовательные курсы. Они предназначены и для студентов медвузов, и для уже практикующих врачей, рассказали «Известиям» сотрудники университета.

Не отходя от кассы: аптекам разрешат делать лекарства
Благодаря новому законопроекту россиянам станут доступны недорогие и эффективные препараты

Вернуть утраченное

По словам директора Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета ​ доктора фармацевтических наук Галины Раменской,​ сейчас в учреждении разрабатывают программы дополнительного профессионального образования для практикующих врачей разных специальностей. В эти программы войдет актуальная информация о лекарственных прописях и возможностях аптечного изготовления. Медработникам, которые будут проходить профессиональную переподготовку или повышать квалификацию, напомнят, как выписывать рецепты для изготовления лекарств.

​ — Так врачи смогут восстановить свои знания о прописях. А молодые специалисты, которые никогда не выписывали рецепты на индивидуальные лекарства, приобретут необходимые для этого навыки, — говорит Галина Раменская.

Взвешивание
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Чтобы обучить врачей, в программу повышения квалификации, состоящую из 72 часов, планируют включить около 10–12 часов, посвященных аптечному изготовлению. Кроме того, в университете разработают и отдельную образовательную программу, которую полностью посвятят аптечному изготовлению.

— Сейчас мы проводим анкетирование врачей. И если по его результатам мы увидим, что врачи хотят получить такие знания, то эта возможность у них будет, — отмечает Галина Раменская.

Тест подсказки: российские врачи научились подбирать оптимальное лечение
Фармакогенетика стала важным шагом на пути к внедрению персонифицированной медицины

В помощь будущим специалистам

Разделы с информацией об аптечном изготовлении и лекарственных прописях включат и в учебный план студентов, которые обучаются по направлениям клинической медицины «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и другим. Как поясняет Галина Раменская, в дисциплину «Фармакология» медвузов всегда входил раздел о том, как правильно выписывать рецепты. Но теперь для будущих врачей подготовят дополнительный курс лекций об аптечном изготовлении, который войдет в их профильные дисциплины.

Кроме того, на базе Сеченовского университета работает координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», который представлен ректорами 46 вузов, подведомственных Минздраву. Поскольку сейчас один из актуальных вопросов — единообразие учебных планов всех медвузов, Первый МГМУ имени Сеченова будет предлагать образовательным учреждениям использовать свои разработки, в том числе по препаратам аптечного изготовления.

Аптека
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Что касается подготовки провизоров, которые будут заниматься изготовлением лекарства по рецепту врача, то из 46 медицинских вузов, подведомственных Минздраву, в 37 есть специальность «Фармация», отмечает Раменская. Причем освоить эту профессию можно и на бюджетном отделении.

По данным официальных сайтов медвузов, всего бюджетных мест по специальности «Фармация» в 2023 году — 1362. Такая образовательная программа есть и в вузах, подведомственных Министерству образования и науки.

Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
Единый регулятор, аналог европейского EMA, позволит ускорить регистрацию лекарств в странах — участницах союза

— В целом подготовка провизоров никогда не прекращалась — как в рамках основной подготовки, так и в виде дополнительных мероприятий и программ, — рассказывает профессор. — Например, в нашем университете регулярно проходят научные мероприятия и конференции, где специалисты обмениваются опытом, обсуждают проблемы аптечного изготовления, изучают новые технологические приемы, составы прописей и прочее. Ни один фармацевтический вуз или факультет не растерял классические хорошие прописи по изготовлению лекарств. А всё новое, что появляется, мы тоже вводим в учебные планы студентов.

аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, по словам собеседницы «Известий», студенты, получающие высшее фармацевтическое образование в Сеченовском университете, имеют возможность проходить практику в подведомственных департаменту здравоохранения Москвы государственных аптеках. Также производственная аптечная сеть хорошо развита в Татарстане и некоторых других регионах страны. ​

— Если у выпускников появится уверенность в будущем трудоустройстве, то проблем с кадрами быть не должно, — считает специалист. — Однако важно еще и повышать мотивацию студентов. Ведь долгие годы из-за ограниченного количества производственных аптек выпускники ориентировались на работу в фармацевтических компаниях, на фармзаводах и в лабораториях.

Без фармальностей: бизнес просит упростить путь лекарств к покупателям
Как изменение экспертизы новых медикаментов позволит избежать их дефицита

Между тем профессия провизора не менее интересная, уверена Галина Раменская. Ведь в ней есть исследовательский компонент, который так привлекает современных студентов. И в профессиональном плане всегда есть куда расти. ​

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023