Удаленный доступ: в России начали следить за состоянием пациентов при помощи мессенджеров

В Сеченовском университете начали проводить удаленный мониторинг пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Впервые в России больных наблюдают при помощи мессенджеров. Подробности об уникальной технологии и перспективах ее использования в стране выясняли «Известия».

Удаленный мониторинг

Как рассказали «Известиям» в Сеченовском университете, сердечная недостаточность считается социально значимым заболеванием. По статистике, около половины пациентов с таким диагнозом умирает в течение пяти лет — этот показатель смертности больше, чем при многих онкозаболеваниях.

— Больные с сердечной недостаточностью — это особенно уязвимая группа пациентов. У болезни длительное течение с периодами улучшения и ухудшения, которое может привести к госпитализации. Своевременная коррекция терапии помогает улучшить состояние человека, — объясняет профессор кафедры госпитальной терапии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Мария Кожевникова.

Новая система наблюдения, разработанная в Сеченовском университете, основана на том, что пациенту в мессенджер ежедневно приходит список простых вопросов: какие у него давление и пульс, есть ли отеки или одышка. После того как человек ответит, электронная система анализирует данные и оценивает их.

Фото: ТАСС/Олег Елков

В случае если она «заметит» отклонение от нормы, напротив фамилии больного появится желтый или красный флаг — в зависимости от тяжести состояния. Это увидит врач, просматривающий программу в компьютере, и сможет связаться с пациентом.

— Во время разговора он задаст дополнительные вопросы, которые помогут прояснить состояние человека. А затем в случае необходимости скорректирует терапию, пригласит на очный прием или направит на госпитализацию, — говорит Мария Кожевникова.

Что такое ХСН

Хроническая сердечная недостаточность — это синдром, который возникает в результате нарушения способности сердца к опорожнению или наполнению. Оно не может перекачивать достаточно крови, чтобы обеспечить органы и ткани организма необходимыми питательными веществами и кислородом, потому человек страдает одышкой, сердцебиением, отеками и слабостью.

— Сердечная недостаточность может развиться при любом сердечно-сосудистом заболевании. Самыми частыми причинами (почти в половине случаев) становятся артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Также к ХСН могут привести различные пороки сердца, кардиомиопатии и миокардиты, — говорит Мария Кожевникова.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам врача-кардиолога ФНКЦ ФМБА России Анны Мастерковой, ХСН часто приводит к опасным для здоровья последствиям — например, отеку легких, когда в них начинает накапливаться жидкость, затрудняя дыхание. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства.

— Также к осложнениям при декомпенсации сердечной недостаточности относятся кардиогенный шок, развитие жизнеугрожающих нарушений ритма, развитие острой сердечной недостаточности. Кроме того, сердечная недостаточность может приводить к ухудшению качества жизни, ограничивая физическую активность и вызывая депрессию, — объясняет Анна Мастеркова.

Впрочем, добавляет кардиолог ФНКЦ ФМБА, несмотря на то что сердечная недостаточность является хроническим заболеванием, с правильным уходом большинство пациентов могут продолжать вести активную жизнь и улучшить свое самочувствие. Поэтому больным с ХСН требуются постоянное наблюдение и связь с врачом.

При этом эпидемиологические данные говорят о том, что большая часть пациентов не получает необходимой терапии после выписки из стационара, когда пациент остается дома один без наблюдения врача. Дистанционное наблюдение в этот уязвимый период позволяет сохранить приверженность терапии и повышает активную роль пациента в своем лечении.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Особенно это актуально для регионов, где наблюдается дефицит врачебных кадров или ограничена доступность медицинской помощи в виду территориальной удаленности лечебных учреждений.

Первые участники

По словам Марии Кожевниковой, необходимость в постоянном мониторинге пациентов с ХСН назрела давно. На протяжении последних десятилетий в России создавались патронажные службы и центры по наблюдению за такими больными. Но появление новых технологий упростило эту работу и вывело ее на новый уровень.

— Нам важно, что программа интуитивно понятна. Пациенты демонстрируют высокую приверженность ей — это позволит предотвратить развитие декомпенсации. Для пациентов с сердечной недостаточностью это принципиально, так как известно, что каждая последующая госпитализация повышает риск смерти, — говорит собеседница «Известий».

Как отмечает врач, у многих пациентов с ХСН декомпенсация случается уже в течение месяца после выписки из стационара. Часть пациентов, ставших участниками нового проекта, находится под наблюдением на протяжении трех месяцев — и у каждого пятого-шестого за это время появились красные флажки.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

— Но пока в группе удаленного наблюдения никому не пришлось госпитализироваться или обращаться в поликлинику. Тогда как в группе сравнения (пациенты находятся под стандартным врачебным наблюдением) через те же три месяца выяснилось, что каждому десятому пришлось снова лечь в стационар либо пойти к врачу, — рассказывает Мария Кожевникова.

Как отмечает профессор, пока в новом проекте участвуют около 100 пациентов с ХСН. За ними дистанционно наблюдают несколько врачей университетской клинической больницы № 1 Сеченовского университета и сотрудников кафедры госпитальной терапии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета.

Тем временем разработчики системы по-прежнему ведут работу по ее совершенствованию, чтобы повысить удобство ее использования и врачами, и пациентами.

Перспективы разработки

Как считают в Сеченовском университете, в дальнейшем практика применения системы удаленного наблюдения за пациентами с ХСН может внедряться и в другие лечебные учреждения Москвы и регионов. Кроме того, она может распространиться на другие сферы медицины (в качестве образца) или применяться для людей с другими заболеваниями.

— Например, сейчас в университете идет подобное исследование с участием пациентов с ревматоидным артритом. Одновременно начинается проект по наблюдению людей с заболеваниями органов дыхания (вентиляционными нарушениями), плюс мы планируем проект по кардиоонкологии — для больных, получающих полихимиотерапию, у которых высок риск развития сердечно-сосудистых осложнений, — рассказывает Мария Кожевникова.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Что же касается больных с ХСН, сейчас в планах университета еще и разработка клинико-генетической панели исследований, направленной на прогнозирование течения и исходов недостаточности при некоронарогенных заболеваниях миокарда. Эти больные — как правило, молодые люди трудоспособного возраста — в большей степени подвержены тяжелой декомпенсации с высоким риском смерти.

В основе панели, над которой сейчас работают ученые, будет генетическое секвенирование — исследование, которое выявляет максимальное количество возможных генетических изменений, способных стать причиной того или иного заболевания.

— Определенный генотип может быть ассоциирован с более высокими рисками. Такие пациенты требуют постоянного контроля за состоянием здоровья. Применение современных технологий позволит повысить качество жизни пациентов, снизить риски сердечно-сосудистых осложнений и улучшить прогноз, — заключает Кожевникова.