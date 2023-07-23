Показать врачу: почему молодые медики уходят из профессии

Прием на специалитет в медицинские вузы в 2022 году увеличился на 26%, в субординатуру для узких специалистов — на 95%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме. И хотя число абитуриентов растет, проблема кадров в больницах остается тревожной, подчеркнули депутаты. Серьезная трудность для отрасли — уход из клиник молодых специалистов после нескольких лет работы. «Известия» спросили у экспертов, что не так с медвузами и как нужно готовить врачей, чтобы они оставались в профессии.

Сколько поступают и кого не хватает

В медицинские вузы действительно поступает всё больше абитуриентов, хотя рост пока нельзя назвать значительным. По словам директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Людмилы Летниковой, в целом за последние три года контрольные цифры приема на специалитет выросли на 3%, в ординатуру — на 13%. В 2023 году в медвузы пойдет более 33 тыс. человек (24 тыс. из них — целевой набор), в ординатуру — свыше 20 тыс. (14 тыс. — целевой набор) . Михаил Мурашко отметил в своем докладе в ГД, что «положительная динамика есть по участковым терапевтам, онкологам, анестезиологам-реаниматологам».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил «Известиям» эксперт медицинского факультета университета «Синергия», к.м.н. Евгений Машковский, престиж медицинской профессии повышается, поэтому с каждым годом количество желающих поступать в медвузы растет.

— К тому же увеличивается интерес к прикладным специальностям, среди которых медицина занимает одно из лидирующих мест. Меры государственной поддержки врачей и в целом медицины с каждым годом улучшаются, развивается медицина, появляются новые технологии — благодаря этому всё больше студентов делает свой выбор в пользу этой благородной профессии. Причем интерес растет как к высшему, так и к среднему медицинскому образованию, — сказал он.

Однако и депутаты Госдумы, и опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что недостаток специалистов никуда не делся и вузы его не компенсируют . Многие хотят учиться на врача, но не всем это доступно, отметил в беседе с изданием основатель и генеральный директор Клиники Ильи Труханова («КИТ») в Куркино Илья Труханов.

— Во-первых, проходной балл достаточно высокий, во-вторых, количество бюджетных мест, хоть постепенно и увеличивается, но всё равно ограничено, а платное обучение может себе позволить не каждый. На этом этапе отсеивается какая-то часть желающих. Есть и те, кто меняет свое отношение к профессии во время обучения или после окончания вуза. При этом сохраняется кадровый дефицит — потребность в медицинских специалистах превышает число тех, кто хочет работать в этой сфере , — указал эксперт.

В стране традиционно не хватает выпускников-терапевтов, а также врачей общей практики, хирургов и медсестер — это давняя проблема отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это те специальности, которые составляют основу массового здравоохранения. Таких должностных позиций в больницах очень много, соответственно, нужно большое количество специалистов, чтобы их заполнить. При этом возникает большая потребность в узких специалистах, например, по реабилитации и физической медицине, — рассказал Евгений Машковский.

По его словам, область реабилитации в последние годы активно развивается, а профильных специалистов, которые могут оказывать высококвалифицированную помощь в этом направлении, не хватает. Особенно остро этот дефицит чувствуется в маленьких городах и районных центрах, где зачастую нет ни одного специалиста по лечебной физкультуре и реабилитации.

Чего не хватает медицинским вузам

Как рассказала «Известиям» руководитель консалтинговой группы «Технологии влияния в медицине» Мария Клочко, проблемы с насыщением регионов медицинским персоналом действительно сохраняются, но здесь уже есть позитивные подвижки. Не менее серьезен вопрос подготовки. По ее словам, у молодых медиков порой полностью отсутствуют практические навыки.

— У этого есть две предпосылки. Первое: время пандемии, когда многие студенты вынужденно проходили дисциплины онлайн, не имея физической возможности доступа к пациентам. Второе: медвузы обычно используют крупные клиники как площадку для обучения. Студенты проходят практику в прекрасных отделениях, рядом с замечательными врачами, но эти врачи часто не подпускают их к своим пациентам, поскольку здесь бывают высоки и риски, и статус больных. В итоге студенты оказываются в положении наблюдателей, они лишь смотрят на то, как профессионалы работают с больными , — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Клочко добавила, что выпускники часто «не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза и по-прежнему говорят, что на медиков их отправили учиться родители».

С ней согласен Евгений Машковский. По его словам, на некоторых кафедрах у учащихся есть возможность практиковаться, но зачастую из-за большого размера групп, ограничений в стационарах или недобросовестного отношения преподавателей студенты изучают те или иные вещи исключительно в теории.

— Получается, что после окончания института им нужно повторно научиться непосредственно работать. Нужно сделать так, чтобы все предметы были максимально связаны с практикой и студенты не изучали устаревшие техники и методики, которые уже не применяются в жизни. Медвузы должны готовить специалистов, готовых уже сразу после получения высшего образования работать в первичном звене здравоохранения, а также выполнять функции полноценного врача при продолжении учебы в ординатуре и получении специализации , — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Другая проблема медвузов — отсутствие адекватной научно-технической базы, рассказала главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева. Она отмечает, что в вузах обновление идет очень медленно, тем более если говорить про вузы в регионах. Практике уделяется мало времени и внимания, большинство по-прежнему проходит стажировку «для галочки», а образовательную программу чаще всего создают теоретики. Как результат — на собеседовании врачи часто не могут ответить даже на элементарные вопросы, в том числе по первой доврачебной помощи, пояснила Бедаева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам экспертов, из-за того, что будущие медики мало практикуются и имеют слабые представления о реальной работе врача или медсестры, многие молодые специалисты уходят из профессии после первых лет . Как отметил Машковский, не страшно, если люди получали образование платно, но из-за ухода бюджетников государство теряет деньги, так как медицинское образование очень дорогое.

Эксперт добавляет, что заметный отток специалистов из профессии происходит на уровне ординатуры или первой работы, когда молодой врач после учебы приходит в медучреждение, где сталкивается с большим количеством незнакомых для него и иногда тяжелых нервных процессов. Они могут быть связаны с документооборотом, графиком работы, взаимодействием с коллегами, проверяющими органами и вышестоящими организациями.

— И тут молодой врач понимает, что в таком режиме ему работать очень тяжело. На самом деле мы должны рассматривать врача не просто как человека, который борется с болезнями, а как профессиональную функциональную единицу, которая должна быть успешно интегрирована в рабочие процессы, бизнес-процессы, профессиональные процессы и в медицинское общество. Про это нужно рассказывать в вузах, — считает собеседник.

Как замотивировать молодых медиков

Помочь в решении кадровой проблемы отчасти может система переобучения и перенаправления специалистов , отметил Илья Труханов.

— У врача должна быть возможность сменить профиль или получить дополнительную медицинскую специальность. Важно, чтобы он не ушел в другую сферу деятельности, а остался в медицине, но развивался в том направлении, которое ему сейчас более интересно. Некоторые вузы уже начали предлагать такие стимулирующие программы. В медицину идут люди с большой эмпатией, с желанием помогать другим. Поэтому при выборе места работы они в большей степени ориентируются на профессиональные перспективы — возможности для развития и самореализации, применения уже имеющихся знаний и получения новых, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Евгений Машковский добавил, что многие начинающие специалисты уходят из профессии, потому что не видят себя в клинической медицине, а об альтернативных путях профессионального развития не осведомлены .

— Они просто не знают, как еще могут быть полезными в сфере медицины. Существует большое количество других возможностей: необязательно быть врачом, можно заниматься клиническими исследованиями, наукой, преподаванием, развивать медицинский бизнес, запускать стартапы или заниматься общественной работой, — подчеркнул он.

Илья Труханов добавляет, что мотивировать абитуриентов выбирать медицинские вузы может ранняя подготовка — со старших или даже средних классов школы.

— Например, у нас в Куркино школы № 1387 и 2005 формируют медицинские классы, а клиника «КИТ» помогает ученикам втянуться в профессию: мы организуем знакомство с врачами, рассказываем, в чем тонкость тех или иных медицинских направлений, показываем, как мы работаем, какое оборудование сейчас используется, и т.д. Дети с большим интересом приходят к нам, задают вопросы, уходят с горящими глазами. Это их мотивирует, — пояснил эксперт.

Проблемы узких направлений

Если по базовым медицинским специальностям проблемы в целом известны и их так или иначе стараются решать, то некоторые направления сталкиваются со специфическими сложностями. Например, студенты-стоматологи нередко вовсе не доучиваются и уходят из вуза после более плотного знакомства с профессией.

— Не секрет, стоматологическое направление относится к довольно «денежным» в медицине. Привлеченные этим аспектом или поддавшиеся на уговоры родителей о будущем «теплом месте» молодые люди, узнавая работу глубже, теряют к ней интерес. К тому же в подготовке врачей стоит уделить больше внимания психологической модальности профессии, умению взаимодействовать со сложными ее аспектами, — рассказал «Известиям» врач-стоматолог, главврач клиники «Белая радуга» Антон Артеменко.

Фото: ТАСС/EPA/Claus Fisker

Его коллега, исполнительный директор сети научных стоматологий «Дантистофф», врач стоматолог-ортопед Арман Агаджанян обратил внимание, что в российском квалификационном справочнике медицинских профессий отсутствует такая должность, как «ассистент стоматолога». Под это определение подходит медсестра, однако здесь требуется специальная подготовка.

— Почему-то существуют медсестры операционной, процедурной и другие, а у стоматолога официально нет своего помощника, притом что объем знаний и мануальных навыков при работе в полости рта ассистенту нужно не меньше операционной сестры. Наши западные коллеги уже много лет обучают ассистентов стоматолога как отдельных специалистов медицинской практики, с выдачей соответствующего сертификата государственного образца. В нашей же стране работодатель вынужден нанимать медицинских сестер общей практики и обучать на месте, что усложняет работу врача и может существенно влиять на качество лечения, — пояснил он изданию.

Свои трудности с подготовкой кадров есть, к примеру, и у дерматологов-косметологов, отмечает Татьяна Бедаева. Из-за того что это молодое направление, ему в первую очередь не хватает системности: единых протоколов лечения, единого реестра по аппаратам и препаратам.

— Здесь наибольший вклад в образование врачей сейчас делают фармкомпании и производители оборудования: они ведут свою образовательную деятельность, проводят конференции, рассказывают о доказательной медицине со своей стороны и т.д. Но важно понимать, что они всегда действуют в своих коммерческих интересах, поэтому ситуацию здоровой назвать нельзя , — рассказала она.

Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress

По ее словам, в косметологии новейшее оборудование и технологии сейчас доступны чаще всего в частных клиниках, поэтому «просто необходимо ординаторов и интернов направлять в частные клиники, договариваться, иначе изучить косметологию в полной мере просто невозможно».

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее говорил, что дефицит врачей в России составляет около 25 тыс. человек, а среднего медперсонала — более 50 тыс. И хотя набор в медвузы постепенно растет, а зарплаты медиков с переменным успехом стараются приблизить к средним по региону, молодые специалисты продолжают уходить из больниц, столкнувшись с первыми трудностями работы, даже если заработок конкурентоспособный. Возможно, нужны другие подходы к обучению студентов — количество не компенсирует качество.