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Скорая цифровая помощь: как искусственный интеллект меняет российскую медицину

Эксперты прогнозируют автономное ведение пациентов электронными помощниками
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Медицинский чат-бот Med-PaLM 2 от Google, содержащий элементы искусственного интеллекта (ИИ), начали активно тестировать в клинике Mэйo и других медицинских учреждениях США. Между тем применение ИИ в медицине сегодня является общемировым трендом, который коснулся и России. Подробности о том, как российские врачи используют технологии на основе искусственного интеллекта и каковы перспективы их развития, — в материале «Известий».

Аспекты применения

По данным платформы прогнозной аналитики Webiomed, инвестиции в российское цифровое здравоохранение в 2014–2023 годах составили $306,3 млн. При этом наибольший объем инвестиций — $147,3 млн — был привлечен в 2021 году, на фоне пандемии Covid-19. Наибольшая доля инвестиций (44%) пришлась на сервисы для пациентов. Второе место — у телемедицины и медицинского страхования (по 17%), а третье место заняли инвестиции в искусственный интеллект (7%).

Сегодня искусственный интеллект в российских больницах в основном используется для расшифровки медицинских снимков. Как говорит в беседе с «Известиями» руководитель управления организационного развития лаборатории «Гемотест» Павел Литвинов, обычно каждое такое изображение (КТ, МРТ, рентген, маммографию) описывает врач. При этом в зависимости от сложности случая на анализ у специалиста уходит от 1530 минут до нескольких часов.

Фото: РИА Новости/Саид Закерия

ИИ позволяет экономить время и принимать больше пациентов, поскольку он может одновременно анализировать несколько снимков сразу и подсвечивать области, на которые врачу следует обратить особое внимание. В итоге на расшифровку одного снимка у машины уходит не более минуты, а точность превышает 90%, — поясняет Павел Литвинов.

Кроме того, искусственный интеллект уже помогает российским врачам быстрее обрабатывать медицинские документы, подсказывает диагнозы и схемы лечения, соответствующие утвержденным клиническим рекомендациям. При этом ИИ активно используется и в производстве лекарств. Алгоритм подбирает молекулы препаратов, которые, с большей вероятностью, выдержат клинические испытания и быстрее попадут в оборот.

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— Это выгодно не только производителям, но и потребителям, поскольку на создание препаратов затрачиваются меньшие усилия, снижается их себестоимость и уменьшается розничная цена в аптеках, — отмечает Павел Литвинов.

Обратная сторона

По словам главного врача маммологического центра L7 Фатимы Тамаевой, искусственный интеллект активно применяется в медицине в течение последних 15 лет. При этом главные плюсы внедрения ИИ-технологий в сфере здравоохранения — это избавление врачей от рутинной работы, экономия времени и возможность оказания помощи большему числу пациентов.

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— К примеру, специалистов, которые описывают рентгеновские снимки или изображения, полученные при КТ или МРТ, традиционно не хватает, поэтому на подобные обследования образуются огромные очереди, а записываться нужно за несколько недель, а то и месяцев, — объясняет Павел Литвинов. — Искусственный интеллект решает эту проблему.

МРТ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В то же время, как отмечает Фатима Тамаева, основная сложность использования инновационных технологий заключается в отсутствии критериев для оценки качества и результативности работы технологий. На рынке существует огромное количество производителей, однако определить, какая разработка действительно является лучшей, можно только на практике.

— Поэтому даже сейчас существует вероятность сбоя в программном обеспечении, отчего вероятность постановки неправильного диагноза по-прежнему сохраняется, — рассказывает собеседница «Известий».

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Специалист выделяет еще один риск повсеместного внедрения ИИ, который, впрочем, выходит далеко за рамки сферы здравоохранения — это страх потери рабочих мест и роста безработицы со стороны медицинского персонала. Именно поэтому цифровым преобразованиям должен предшествовать внутренний реинжиниринг процессов. Также необходимо учитывать культурные изменения, которые неизбежно вызовет процесс цифровой трансформации, считает Тамаева.

По мнению Павла Литвинова, полностью делегировать диагностику ИИ-технологиям в любом случае нельзя из-за риска недостоверности. Дело в том, что искусственный интеллект может допустить ошибку и поставить неправильный диагноз, особенно если модель была обучена на неполных данных. Поэтому проверять результаты алгоритмов в любом случае должны врачи, которые, таким образом, могут не переживать за свои рабочие места.

врачи
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Юридический фактор

Активное внедрение искусственного интеллекта в медицине имеет еще одну довольно неочевидную сторону — юридическую. Как говорит в беседе с «Известиями» судебный эĸсперт в области информационных технологий и IT-консультант Алеĸсей Журинов, определение ответственности за ошибки, связанные с использованием ИИ, — сложная задача. Дело в том, что вопросы его применения и подведения под определенные юридические рамки пока не проработаны до конца.

— На данный момент непонятно, кто будет нести юридическую ответственность в случае ошибок искусственного интеллекта — разработчики ИИ, владельцы технологий или сами врачи, которые приняли решение на основе данных от своего цифрового помощника, — объясняет специалист.

В свою очередь Павел Литвинов отмечает, что в России одной из основных проблем, связанных с применением в медицине алгоритмов на основе искусственного интеллекта, считается потенциальная неспособность обнаружения ими фальсификации данных. Это может привести к распространению дезинформации и риску ошибочного выставления диагнозов. При этом к принципиально разным диагнозам на выходе могут привести даже мелкие погрешности в исходных данных.

— Тем не менее существуют методы и технологии, которые могут помочь решить эту проблему, в частности алгоритмы проверки подлинности, фильтры и модерация контента, — рассказывает специалист. Есть и еще одна проблема: использование ИИ ставит под угрозу защиту персональных данных из-за их возможных утечек.

клавиатура
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

По мнению Павла Литвинова, обезопасить общество от возможных угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта в медицине, может законодательное регулирование этих технологий. Впрочем, его «побочным эффектом» для развития ИИ в России может стать затруднение доступа к новейшим технологиям в этой области и замедление их развития.

Цифровое будущее

Несмотря на все спорные моменты, специалисты считают, что в будущем цифровые технологии на основе искусственного интеллекта будут всё активнее использоваться в медицине. По мнению Фатимы Тамаевой, российское общество ожидают формирование новой этики медицины, системное освоение цифровых технологий и расширение использования технических ресурсов.

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— Искусственный интеллект позволяет ускорить процесс постановки диагнозов, повысить доступность и качество медицинской помощи, а также улучшить систематизацию медицинских данных, — говорит собеседница «Известий».

Как объясняет Павел Литвинов, в перспективе ИИ планируют натренировать вести пациента автономно — ставить диагноз и назначать лечение с учетом симптомов, результатов анализов и обследований. В самых смелых мечтах разработчики планируют создать системы, которые будут круглосуточно мониторить здоровье человека, передавать данные в больницу и таким образом помогут обеспечить персонифицированный подход к диагностике и лечению. Тем не менее в процессе всё равно будут задействованы врачи.

ВРАЧИ
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Сейчас цифровые алгоритмы в основном используются в московских больницах, — рассказывает специалист. — Со временем ИИ-решения станут дешевле и будут доступны регионам. Искусственный интеллект сможет значительно облегчить рутинную работу врачей, но полностью заменить их он не сможет никогда.

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Фатима Тамаева заключает, что сегодня внедрению инновационных технологий в медицине противопоставлены высокая стоимость оборудования, этическая и правовая стороны использования ИИ, а также недоверие некоторых пациентов к инновационным технологиям. Несмотря на это, эксперты из сферы консалтинга, которые занимаются рыночными исследованиями, прогнозируют, что рынок искусственного интеллекта в здравоохранении достигнет $34,5 млрд к 2027 году. Поэтому развитие цифровых технологий как в мировой, так и в российской медицине является лишь вопросом времени.

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