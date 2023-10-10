Смотрят в МРОТ: учителя потребовали повысить зарплату за счет окладов

Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» провел мониторинг окладов учителей, у которых еще нет стажа и категории, но есть высшее образование. Утверждается, что почти во всех регионах России установлены оклады ниже МРОТ. Эксперты подчеркивают, что хотя мониторинг требует перепроверки, ситуация с оплатой труда педагогов в среднем образовании очень сложная, а разобраться с ней мешает отсутствие понятной системы. Подробности — в материале «Известий».

Ниже МРОТ

Профсоюз «Учитель» провел свое исследование к профессиональному празднику. Мониторинг окладов, установленных правительствами регионов, проводился в октябре 2023 года, авторы исследования ссылаются на открытые документы приказов, опубликованные в системах нормативно-правовых актов. Учитывались учителя с высшим образованием (4-я квалификационная группа) без стажа и категории.

«Результаты мониторинга показывают, что в 40% регионов страны оклады педагогических работников не превышают половины МРОТ (от 3420 до 9580 рублей), — говорится в заявлении профсоюза по итогам исследования. — В 39% регионов оклады от 50 до 75% МРОТ (от 9668 рублей в Курской области до 14 091 рубля в Томской). В 9% регионов оклады от 75 до 100% МРОТ (от 14 449 рублей в Ростовской области до 16 157 рублей в Республике Татарстан)».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Выше ожидаемого МРОТ оклады только в ЯНАО, Магаданской области и Приморье. Еще в семи регионах (в том числе в Москве и Петербурге) действует модель оплаты «ученик-час» либо размер устанавливается непосредственно директором школы.

«Даже в тех субъектах Федерации, где оклады были пересмотрены в 2023 году, повышение произошло только до 10–13 тыс. рублей. Чтобы выжить, учителя работают на 1,5–2 ставки, набирают дополнительную работу в школе, занимаются репетиторством», — заявляют в профсоюзе «Учитель».

Авторы исследования подчеркивают, что отдельные программы вроде «Земского учителя» и поддержки молодых специалистов в целом ситуацию в лучшую сторону не меняют.

Отметим, что оклады сравнивались с завышенным уровнем МРОТ — 19 242 рубля, который планируют установить только с 1 января 2024 года. Сейчас установленный уровень минимального размера оплаты труда — 16 242 рубля.

— В течение учебного года уже никакие оклады не поменяются, они прописаны в трудовых соглашениях, — объяснила «Известиям» оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. — Но если вы сравните с тем МРОТ, который уже установлен, цифра получится примерно такая же.

Согласно таблице окладов, которую демонстрирует профсоюз, так оно и есть — выше уровня существующего МРОТ оклады установлены всё в тех же трех регионах и очень близки к нему — в Республике Татарстан.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Однако в общероссийском профсоюзе работников народного образования и науки призвали осторожно относиться к этим данным, подчеркнув, что они нуждаются в проверке — тем более что у профсоюза «Учитель» нет вертикали и прямой связи со всеми регионами. Зампред общероссийского профсоюза Татьяна Куприянова указывает, что информацию не подтвердили и в Минпросвещения.

— В ближайшее время мониторинг на этот счет будет проведен, — сказала она «Известиям». — Всё-таки в последнее время какие-то подвижки в регионах были, пусть и не столь значимые. Мы соберем достоверную информацию, запросим данные у регионов.

Сколько получают учителя

Зарплата учителя — это не только оклад, но еще и компенсационные и стимулирующие выплаты, которые закрепляются в коллективных и трудовых договорах. Именно за счет этих выплат зарплаты и повышаются.

Ко Дню учителя свое исследование проводил hh.ru (есть в распоряжении «Известий»), который изучил число вакансий учителей (в том числе в колледжах и вузах) и среднюю предлагаемую зарплату. Выяснилось, что в среднем преподавателям обещают более 42,7 тыс. рублей, что больше на 4%, чем в прошлом году.

В Минпросвещения со ссылкой на Росстат сообщили, что в целом по России средняя зарплата учителей увеличилась с 43 220 рублей в 2020 году до 63 098 рублей в первом полугодии 2023 года — и этот показатель не учитывает выплаты в 5 тыс. рублей за классное руководство.



— Также обращаем внимание, что заработная плата учителей складывается из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат, — заявили «Известиям» в Минпросвещения. — Различия по уровню оплаты труда могут иметь место не только между разными субъектами Российской Федерации, но и между организациями в пределах одного региона

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Всего в России сейчас, согласно данным Росстата, более 1,2 млн школьных учителей.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская замечает, что с 1 января 2023 года зарплаты работников всех бюджетных учреждений были повышены на 8% — в среднем надбавка составила 2,5–5 тыс. рублей.

— Благодаря этому, например, в Тверской области с начала года средняя зарплата педагогов общего образования составила 38 тыс. рублей, что выше средней зарплаты по региону, — заявила она «Известиям».

Что не так с системой оплаты труда

В заявлении профсоюза «Учитель» также указывается, что для решения проблем российского образования «необходимо кардинальное изменение системы оплаты труда педагогических работников».

«В частности, оклады должны быть не ниже двух региональных МРОТ, а базовая часть зарплаты составлять не менее 90% , — заявили в организации. — Профсоюз «Учитель» подготовил обращение в правительство РФ и Госдуму по поводу необходимости регулярной индексации зарплат педагогических работников. Ссылки чиновников на постоянный рост зарплат в рамках выполнения майских указов мы считаем несостоятельными».

Сенатор Людмила Скаковская подчеркивает, что с 1 сентября уже были внесены изменения в правила начисления зарплаты педагогов, в основе которых — категория квалификации учителей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Таким образом, у учителей появился стимул продолжать совершенствовать свои знания и профессионализм, — отметила она. — Еще одним плюсом нововведения является выравнивание существующих диспропорций в различных регионах — как по оплате труда, так и по количеству кадров. Согласно новым нормативам, зарплата учителей должна увеличиться в среднем на 30%, а оклад обязан быть не менее 70% от всей суммы месячной зарплаты.

Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин замечает, что в разрезе регионов цифры выглядят значительно оптимистичнее представленных, однако зачастую исполнение указа президента о средней зарплате учителей не ниже средней по экономике региона достигается за счет увеличения нагрузки . Он согласен с мнением о том, что базовая часть оклада должна быть выше премиальной, но разумным соотношением считает как раз 70 на 30.

Доцент, заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина согласна с требованиями профсоюза «Учитель» о размере оклада учителей.

— Доля оклада педагогических работников должна составлять не менее 90% от их общей оплаты труда, а различные доплаты — не выше 10%, в противном случае нестабильная оплата труда ведет к низкой мотивации педагогических работников и притоку в профессию кадров, не заинтересованных в высоких результатах своего труда, — сказала она «Известиям». — И, разумеется, во всех регионах оклады педагогических работников не только не должны быть не ниже МРОТ, но даже в несколько раз выше этого показателя и регулярно индексироваться — хотя бы с поправкой на инфляцию.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Татьяна Куприянова, однако, считает, что предложение увеличить оклады до 90% от зарплаты — это слишком поверхностный и неправильный подход . Такая доля слишком велика, чтобы учесть все виды деятельности, не входящие в должностные обязанности учителя. Сейчас, говорит Татьяна Куприянова, ведется проработка новой системы оплаты труда, однако пока сигнала ее запустить нет. По сути, идет период переговоров, ведутся подсчеты, какой объем финансирования на это необходим.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркивает, что существует острая необходимость «в современной нормировке оплаты труда педагогов, в четком определении базового оклада, включая оплату всех видов деятельности — как аудиторной, так и внеаудиторной нагрузки».

— Ситуация с оплатой труда педагогов, особенно школьных, находится в критическом состоянии, — заявила она «Известиям». — И проблема не только в размере заработной платы, хотя здесь я соглашаюсь с результатами мониторинга. Наши собственные исследования также показывают, что у нас нет системы и что оклад педагогов очень сложно разобрать. Педагоги часто не уверены, за что и сколько они получают , насколько стабильна их заработная плата и как она связана с объемом и характером их работы, а также с качеством образования.

По словам Ирины Абанкиной, сейчас существует путаница с районными коэффициентами, которые должны соответствовать решению Конституционного суда от 2019 года и быть применены к минимальной заработной плате, то есть к окладу, действующему в регионе.

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

В базовый оклад, уверена эксперт, должно включаться всё, в том числе не связанное непосредственно с образовательным процессом: заполнение отчетности, прохождение медицинских освидетельствований, сбор справок, общение с родителями, проведение родительских собраний и т.д. Учесть необходимо и районные коэффициенты, и дополнительные условия (работа в выходные, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с вредными условиями труда), говорит она.

— Основной оклад должен быть указан цифрами в трудовом договоре, а стимулирующие выплаты могут быть регулированы формулами и баллами; однако цифра оклада должна быть точно указана в контракте, в то время как характер расчета стимулирующих выплат может быть уточнен в соответствующих положениях, — подчеркивает Ирина Абанкина. — И все эти требования соответствуют законодательству, но часто не выполняются. Именно поэтому ситуация, когда гарантированная часть оклада меньше минимальной заработной платы, недопустима.

Она подчеркивает, что требуется серьезное обсуждение современных норм оплаты труда для педагогов — без этого не удастся внедрить новые стандарты образования, введенные с сентября.

— И важно четко определить, какие регионы могут справиться с проблемами, а где необходима финансовая поддержка из федерального бюджета, чтобы обеспечить достойную оплату труда педагогов, — замечает Ирина Абанкина.