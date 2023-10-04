Педагог и закон: какие льготы и выплаты положены учителям

В 2023 году систему выплат учителям в России модернизировали, появился единый стандарт зарплаты. Кроме того, работники системы образования имеют право на различные привилегии и льготы. Предоставление выплат педагогам регулируется ФЗ «Об образовании в РФ» и некоторыми региональными актами. На какие преференции вправе рассчитывать российские учителя в 2023 году и как их получить — в материале «Известий».

Новый порядок начисления зарплат учителям в 2023 году

В мае 2023 года в Минпросвещения заявили о появлении унифицированного подхода к начислению зарплаты учителям — изменения были внедрены с сентября 2023 года. Как уточняли в министерстве, основой начислений стала категория квалификации педагога. Учителей предлагают подразделять на обычных педагогов, педагогов-методистов и педагогов-наставников. Предполагается, что единый принцип расчета оплаты труда позволит педагогам лучше понимать принципы начисления выплат за учительский труд.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников в России за январь–март 2023 года составляла 51,7 тыс. рублей. При этом оплата труда сильно зависит от региона. Например, в Псковской области средняя зарплата учителей составила 32,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 73 тыс. рублей.

Льготы и выплаты учителям

Также для педагогов существуют льготы и выплаты, причем получить их могут не только школьные учителя, но и преподаватели колледжей, лицеев и других образовательных учреждений. Меры поддержки распространяются на сотрудников как государственных, так и частных организаций.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Все выплаты для российских педагогов можно разделить на две категории. Первый ряд льгот предназначен широкому кругу работников образовательной сферы, второй предоставляется учителям при выполнении определенных требований. Регионы имеют право принимать самостоятельные акты, которые определяют материальную помощь учителям.

Льготы для учителей в городе

Одна из трудовых льгот, на которую могут полагаться учителя, — сокращенное количество рабочих часов. Для большинства граждан норма составляет 40 часов в неделю, в то время как сотрудники школ проводят на рабочем месте от 18 до 36 часов. Остальное время оплачивается сверхурочно. Учителя имеют право на увеличенный отпуск до 56 дней в году. Количество дней зависит от занимаемой должности педагога. Сотрудник образовательной организации может взять дополнительный неоплачиваемый отпуск длиной в год один раз в 10 лет.

Российские педагоги имеют право на бесплатное дополнительное образование и повышение квалификации. Однако данная льгота действительна для учителей со стажем от 25 лет и достигнутым минимальным пенсионным коэффициентом.

Кроме того, учителя могут получить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг или стоимости проезда в городе. Также действуют льготные ипотечные программы на федеральном и региональном уровне.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Льготы в сельской местности

Проект «Земский учитель» дает возможность получить единовременную компенсацию учителям, которые переехали в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа. Размер выплаты в большинстве регионов в России составляет 1 млн рублей. В соответствии с законодательством государство предоставляет сельским учителям компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Основное финансирование происходит за счет регионального или федерального бюджета. Субъекты страны могут самостоятельно изменить сумму по своему усмотрению.

Граждане, которые работают в сельской местности в ряде регионов, имеют право на получение жилья на безвозмездной основе. При направлении педагогов в рабочие поселки и села предусмотрена выплата в размере от 5 до 10 окладов . Сумма идет на обустройство жилья при переезде.

Учителя-пенсионеры

Пенсия учителям предусмотрена после 25 лет работы по профессии . Независимо от стажа предоставляются льготы, которые полностью или частично покрывают оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер компенсации зависит от положения каждого региона. Субъекты страны могут самостоятельно устанавливать дополнительные льготы. Подобные выплаты касаются и бывших учителей, и преподавателей, которые вышли на пенсию без продолжения трудовой деятельности.

Заслуженный учитель

Педагог со званием «Заслуженный учитель России» получает доплаты и к ежемесячному окладу, и к пенсии по завершении трудовой деятельности. Получить награду можно, если подтвержден высокий уровень знаний у школьников, есть победы на олимпиадах или если педагог разработал собственную методику. Участие в конкурсе возможно при наличии стажа работы более 20 лет.

Фото: официальный сайт администрации города Липецка

Общая сумма выплат регулируется местными законами, как правило, это 15% в дополнение к окладу. Доплата назначается при условии, что минимальная занятость педагога составляет 18 часов в неделю. После выхода на пенсию учителя с подобным статусом могут получить звание «Ветеран труда» и получить добавку к ежемесячным выплатам. Сумма варьируется в зависимости от региона: в Москве ветераны труда получают надбавку к пенсии в размере 1,1 тыс. рублей.

Стимулирующие выплаты

Квалификационные категории также могут влиять на размер ежемесячной выплаты. Обладателям первой категории начисляется до 25% от оклада, а высшей — до 35%. Для получения звания необходимо посетить соответствующие курсы и пройти аттестацию.

Персональное поощрение может быть присвоено педагогу за индивидуальные достижения. Данное решение принимается руководством образовательного учреждения. Размер выплат не должен превышать 30% от величины зарплаты. Кроме того, доплата предусматривается за проведение внеклассного занятия «Разговоры о важном», поскольку курс реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Иным вариантом поощрения являются премии, которые присуждаются лучшим педагогам. Вручение происходит по результатам ежегодного конкурса ко Дню учителя, проводимого среди представителей образовательной организации. Участие принять могут все учителя, имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет. С 2023 года число обладателей премии увеличилось, на данный момент денежное вознаграждение за работу могут получить 1250 российских учителей.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Выплаты молодым учителям

Государство разработало специальные льготы, которые помогут привлечь молодых специалистов в сферу образования. В связи с этим выпускники педагогических вузов вправе получить «подъемные». Для этого необходимо в течение трех месяцев после окончания обучения устроиться на работу по специальности и заключить трудовой контракт не менее чем на три года.

Молодой специалист может получать повышенный оклад только в том случае, если между окончанием высшего учебного заведения и трудоустройством не было перерывов. Сотрудники, окончившие университет с отличием, имеют дополнительные привилегии. По итогам трех лет работы молодым специалистам полагается премия.

Как учителю получить льготы