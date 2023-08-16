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Зарплата учителей: новый порядок расчета, на сколько повысят

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Зарплаты работникам бюджетных организаций в некоторых регионах России были повышены с января 2023 года. Надбавки в том числе коснулись и учителей. Кроме того, был введен новый подход к расчету заработных плат для педагогов, который позволит сделать оплату труда более справедливой от региона к региону. На сколько повысят зарплаты педагогов с 1 сентября — читайте в материале «Известий».

Единый стандарт зарплаты учителей в 2023 году

В мае 2023 года в Минпросвещения сообщили, что в рамках совершенствования системы образования в России вводится унифицированный подход к начислению зарплаты учителям. Предполагается, что единый принцип расчета оплаты труда позволит педагогам лучше понимать принципы начисления выплат за учительский труд. Изменения внедряются уже с началом нового учебного года.

Как уточняли в министерства, в основу начислений ляжет категория квалификации педагога. В частности, учителей предлагают подразделять на обычных педагогов, педагогов-методистов и педагогов-наставников.

Методисты смогут заниматься разработкой новых педагогических технологий, участвовать в методических объединениях, проводить семинары, мастер-классы, руководить практикой учащихся. Обязательным критерием для присвоения такой категории будет стаж учителя не менее пяти лет и дополнительное профобразование, полученное за три года до аттестации.

В свою очередь наставникам поручат курировать других педагогов, содействовать молодым специалистам и внедрять авторские методики в области наставнической деятельности. Статус наставника может быть присвоен учителю по истечении семи лет работы в школе и при наличии высшей учительской квалификации и дополнительного образования.

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Таким образом у учителей появится стимул продолжать совершенствовать свои знания и профессионализм. Еще одним плюсом нововведение в министерстве называют выравнивание существующих диспропорций в различных регионах — как по оплате труда, так и по количеству кадров.

Порядок расчета зарплаты учителей с 1 сентября 2023 года

Помимо квалификации преподавателя, при расчете зарплаты будут учитываться и другие факторы. Например, количество учебных часов педагога. Классные руководители также получают по 5 тыс. рублей надбавки за каждый класс, который они курируют.

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Также дополнительные выплаты назначаются за работу во вредных и опасных условиях труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями, за совмещение, выполнение работ различной квалификации и работу в ночное время. Выплаты полагаются и за особые заслуги учителя — награды, дипломы, звания и другое.

Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты — премии и доплаты.

Зарплата учителя в 2023 году: на сколько повысят

С 1 января 2023 года зарплаты работников бюджетных учреждений были повышены на 8%. В среднем надбавка составила 2,5–5 тыс. рублей.

При этом в отношении учителей действует ряд особых правил:

  • Оклад обязан быть не менее 70% от всей суммы месячной зарплаты.
  • Оплата труда педагогов, которые работают на одну ставку, обязана быть не менее 70% от средней заработной платы по региону.
  • Перечень и методика расчета стимулирующих выплат обязана быть равнозначной для всех регионов.

Ранее «Известия» объяснили, как рассчитывается и оплачивается отпуск для учителей и работников других сфер.

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