Какой отпуск может взять работник в России — все виды отпуска, их оплата и длительность

Сотрудник любой компании в России, трудоустроенный официально, имеет право на отпуск. За время отдыха предусмотрена оплата, кроме того, отпуск можно взять по особым обстоятельствам, таким как уход за ребенком или обучение. Какие виды отпуска предусмотрены в трудовом законодательстве РФ и как они оформляются и оплачиваются, читайте в материале «Известий».

Какие виды отпуска есть у работника в России

Согласно Трудовому кодексу, сотрудники российских предприятий имеют право на основной ежегодный, дополнительный, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком и учебный. Кроме того, работник вправе взять отпуск без сохранения заработной платы.

Отпуск может длиться от пяти до 56 дней в зависимости от его вида и условий в конкретной компании.

Кому положен оплачиваемый отпуск, сколько платят

Ежегодный отпуск сотруднику оплачивает работодатель. Чтобы взять время на отдых, необходимо проработать в компании не менее шести месяцев и согласовать вопрос с руководством. Причем на отпуск могут рассчитывать как штатные специалисты, так и внешние совместители, «удаленные» работники и сезонные специалисты.

Отпуск можно делить на несколько частей по согласованию с работодателем, однако одна из частей отпуска должна длиться не менее 14 календарных дней.

Пока сотрудник находится в отпуске, за ним сохраняется его рабочее место и заработная плата. Увольнение во время отпуска может произойти лишь в том случае, если фирма была ликвидирована.

Минимальное время оплачиваемого отпуска — 28 дней. Однако работодатель на свое усмотрение может предоставить работникам больше дней для отдыха, кроме того, право на более долгий отпуск имеют некоторые категории населения. Так, например, несовершеннолетние могут отдыхать до 31 дня, инвалидам положен отпуск от 30 дней, а педагоги и вовсе уходят в отпуск на 56 дней. Также 49–56 календарных дней в году отдыхают те, кто работает с вредными химическими веществами.

Отпускные выплачиваются в размере средней зарплаты сотрудника. Средства должны поступить на карту не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Кому положен дополнительный отпуск

Работникам, у которых условия труда значительно сложнее, чем у большинства, положен также дополнительный отпуск. Например, взять больше дней для отдыха могут сотрудники шахт, заводов, производств химического оружия, нефтяных и газовых организаций, а также работающие на Крайнем Севере. Также основанием для дополнительного отпуска может стать ненормированный график.

Особую категорию представляют педагоги и врачи. За каждые 10 лет работы учителя также могут получить дополнительный отпуск с сохранением зарплаты, а врачи и вовсе за каждые три года. Но для этого важно, чтобы стаж был непрерывным. То есть за сотрудником не должно числиться прогулов, он не должен уходить в декретный отпуск и отпуска без сохранения зарплаты, если таковые были, в сумме не должны превышать двух недель за год.

Как правило, дополнительный отпуск составляет от трех до семи дней, но между компанией и сотрудником может быть оговорено иное количество. Кроме того, вместо отпуска работодатель может выплатить денежную компенсацию с согласия работника.

Неоплачиваемый отпуск: какие условия, как оформить

Отпуск за свой счет сотрудник может взять в любое время, но эти дни никак не будут оплачиваться работодателем. Если причина внепланового отпуска уважительная — похороны, свадьбы, рождение ребенка, уход за больным родственником, работодатель должен пойти навстречу и подписать заявление, во всех остальных случаях за ним остается право на отказ.

Длительность неоплачиваемого отпуска зависит от деятельности работника и причины, по которой он временно не работает. В случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти родственника сотруднику выделяют до пяти дней отпуска. На уход за несовершеннолетним заболевшим ребенком матери положено до 15 дней. Право на отпуск за свой счет до 14 дней имеют трудящиеся пенсионеры, а также родители и супруги военнослужащих. До 155 дней могут взять и преподаватели, совмещающие обучение и прохождение аттестации. Наконец, до 60 дней неоплачиваемого отпуска предоставляют ветеранам боевых действий и сотрудникам с инвалидностью. Закончить неоплачиваемый отпуск можно и досрочно, заранее предупредив руководство.

Декретный отпуск – 2023: сколько, кому положен, как оплачивается

Понятия «декретный отпуск» в российском законодательстве не предусмотрено. Беременная женщина может взять отпуск по беременности и отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет. Подробнее о выплатах в этот период — в материале «Известий».

Основанием для отпуска по беременности и родам служит листок нетрудоспособности, который выписывает акушер-гинеколог в женской консультации. Период отдыха составляет 140 дней — 70 дней до и 70 после рождения малыша. В случае если женщина беременна двойней или тройней, этот период увеличивается. Кроме того, если ребенок появился на свет раньше срока, женщине вместо 140 положено 156 дней для восстановления здоровья. Во время этого отпуска женщина получает 100% от своего среднего заработка.

В свою очередь, отпуск по уходу за ребенком длится от полутора до трех лет. Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя.

Учебный отпуск в 2023 году: кому положен, как оплачивается

Сотрудники, которые совмещают работу с учебой в аккредитованном государством вузе по программам высшего и среднего профессионального образования, могут рассчитывать на учебный отпуск. Причем студенты вечернего и заочного отделений в период сессий и сдачи государственных экзаменов могут взять оплачиваемый отпуск. А вот обучающимся на дневном отделении придется брать отпуск за свой счет.

Кроме того, студент заочного отделения имеет право поменять свой график работы, чтобы успевать по учебе, за 10 месяцев до итоговых экзаменов и защиты диплома. В таком случае сотрудник будет работать на семь часов меньше, и это время оплачивается в размере 50% от средней зарплаты, но не ниже величины прожиточного минимума.

При получении сотрудником второго высшего образования работодатель имеет право не предоставлять дни отдыха.

Может ли сотрудник перенести отпуск

У работника есть право на перенос согласованного с руководителем отпуска в следующих случаях:

временные проблемы со здоровьем;

необходимость выполнения государственных обязанностей во время ежегодного оплачиваемого отпуска, таких как военные сборы или работа присяжным заседателем;

недобросовестное выполнение обязанностей со стороны работодателя.

В таком случае сотрудник должен написать новое заявление на отпуск и согласовать изменения с руководством.

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