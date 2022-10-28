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Пособие при рождении ребенка в 2023 году в России: кому положено, как получить

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России новоиспеченные мамы имеют право на меры поддержки от государства еще с периода беременности. Работающие женщины получают декретные выплаты, нетрудоустроенные россиянки могут претендовать на социальное пособие. Кроме того, при рождении ребенка семья получает единовременные выплаты. Какая сумма пособия установлена в 2023 году и как его получить — читайте в материале «Известий».

Кому положено пособие при рождении ребенка в 2023 году

Единовременную выплату получают все семьи с новорожденным малышом без исключения. Сумма не зависит от трудоустроенности и места работы родителей. Пособие начисляется в течение 10 рабочих дней после оформления свидетельства о рождении.

Индексация пособия при рождении ребенка в 2023 году

В конце сентября в Минтруде анонсировали увеличение суммы выплат по рождению ребенка с 20 472,77 до 23 011 рублей. Индексация запланирована на 1 февраля.

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Как получить пособие при рождении ребенка в 2023 году

Оформить выплату может любой из родителей. Если оба родителя трудоустроены, то пособие оформляется в бухгалтерии по месту работы матери. В случае если женщина не работала, оформить выплату через работодателя может мужчина. Если родители не трудоустроены, подать заявление можно через пенсионный фонд.

Также пособие возможно оформить через многофункциональные центры и портал госуслуг. Во всех случаях нужно предоставить следующий пакет документов:

  • паспорт;
  • свидетельство о браке при наличии;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка с места работы или учебы о том, что ранее пособие не назначалось;
  • реквизиты.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в 2023 году

После рождения ребенка и достижения им возраста 1,5 года матери также выплачивается ежемесячное пособие по уходу за малышом. Оно составляет 40% от среднего заработка матери за два года, предшествующие рождению ребенка.

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Пособие не может превышать максимального размера, установленного Минтрудом, или же быть меньше минимального. В 2023 году максимальное пособие по уходу за ребенком для застрахованных граждан составит 33 282 рубля в месяц, минимальное — 8630 рублей.

Универсальное пособие – 2023

С 1 января 2023 года в России появится новая выплата, объединяющая в себе несколько других. Универсальное пособие включает в себя ряд мер поддержки, оказываемой государством с момента беременности и до достижения ребенком 17 лет. Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. рублей или 14 тыс. рублей в зависимости от уровня нуждаемости семьи.

Региональные выплаты по рождению ребенка в 2023 году

Власти некоторых российских регионов начисляют дополнительные пособия по рождению ребенка. Эту информацию, как и сумму выплат, нужно уточнять на сайтах администрации и в законодательных актах субъектов.

Так, в некоторых регионах дополнительная единовременная выплата полагается матерям, родившим ребенка в возрасте до 24 лет. Другим условием для выплат, установленным в некоторых регионах, является рождение ребенка в семье, где обоим родителям еще не исполнилось 36 лет. Также многие регионы выплачивают матерям дополнительные средства при рождении третьего и последующего ребенка.

Ранее «Известия» разъяснили читателям порядок декретных выплат будущим мамам в России, а также напомнили о пособии, которые могут получить неработающие беременные женщины.

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