Пособие по беременности и родам в 2023 году — кому положено и как оформить

В России существует ряд мер поддержки малообеспеченных семей от этапа беременности и на протяжении всего взросления ребенка. На отдельный вид материальной поддержки могут претендовать будущие мамы. «Известия» объясняют, кому положены пособия по беременности и каков размер выплат в 2023 году.

Кому положено пособие по беременности в России 2023

Оформив пособие, женщина будет получать выплаты ежемесячно. Поддержку от государства может получать даже трудоустроенная будущая мама, однако должны быть соблюдены условия:

среднедушевой доход семьи беременной женщины должен быть меньше регионального прожиточного минимума;

постановка на учет в женской консультации на сроке не менее шесть недель, но не более 12 недель;

«Правило нулевого дохода», предполагающее наличие объективных причин отсутствия необходимого для обеспечения семьи уровня доходов;

отсутствие у семьи дополнительной недвижимости с такой общей площадью, что на каждого члена приходится более 24 м².

Беременная начинает получать ежемесячное пособие на 12-й неделе срока.

Максимальная сумма пособия по беременности в России – 2023

Размер выплат будет зависеть от региона проживания беременной. В зависимости от этого будущая мама будет получать 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Индексация пособий в 2023 году будет зависеть от увеличения прожиточного минимума в каждом из регионов.

Как оформить пособие по беременности – 2023

Первоначально беременная на сроке более шести недель женщина должна встать на учет у гинеколога. Выполнив это требование, будущая мама может подать заявление на получение матпомощи в местном отделении Пенсионного фонда России (ПФР) или онлайн на портале госуслуг.

Проактивно предоставлять документы, подтверждающие факт беременности или уровень дохода, женщине не нужно. ПФР самостоятельно запрашивает данные, а в случае их недостатка обратится к заявителю за подтверждением.

Декретное пособие по беременности и родам – 2023

Работающая женщина также имеет право на единовременную выплату, компенсирующую ей потерю зарплаты на период беременности. Средства выплачиваются при оформлении больничного листа.

Для расчета таких выплат берется заработок сотрудницы за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Такой отпуск длится 140 дней, из которых 70 дней до родов и еще 70 после. Максимальное пособие по беременности и родам в 2023 году, по данным Минтруда, составит 383 178,60 рубля.

Если в регионах действуют повышающие коэффициенты, то все пособия пересчитываются с учетом этих цифр.

Кроме того, государство установило единовременную выплату по рождению малыша. В некоторых регионах также предусмотрены отдельные меры матпомощи и соцподдержки беременных женщин.

Ранее «Известия» объяснили, как будет происходить индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России и в регионах, и как от этого будет зависеть размер заработных плат и социальных выплат.