Декретные выплаты в России 2023 — кому положены, как рассчитать

Уходя в отпуск по беременности и родам, работающая женщина в России имеет право на декретные выплаты. Молодая мама уходит в отпуск за 70 дней до рождения ребенка и еще столько же дней отдыха получает на восстановление после родов. Как начисляются декретные выплаты — читайте в материале «Известий».

Кому положены декретные пособия в 2023

Отпуск и пособие по беременности и родам назначаются лишь женщине, собирающейся родить. Отец ребенка, в свою очередь, может рассчитывать на отпуск по уходу за уже рожденным малышом.

Безработные женщины могут претендовать только на пособие по беременности. Декретные выплаты же получают женщины, которые:

трудоустроены официально;

имеют статус индивидуального предпринимателя и уплачивают добровольные взносы в Фонд социального страхования (ФСС);

являются учащимися очных отделений учреждений среднего и высшего образования вне зависимости от платы за обучение;

состоят на военной службе по контракту или являются сотрудницами правоохранительных органов;

занимаются частной практикой и платят взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС).

были уволены в связи с ликвидацией работодателя и в течение года встали на учет в службе занятости;

отбывающие наказание в местах лишения свободы и привлеченные к оплачиваемому труду.

Кроме того, декретные выплаты полагаются матери, усыновившей ребенка, при соблюдении одного из перечисленных условий. В случае с суррогатным материнством биологическая родительница выплаты не получает.

Сколько дней длится декрет

В декрет женщина уходит после получения на руки листка нетрудоспособности, который врач выписывает в 30 недель беременности. В случае если будущая мама ожидает двойню или тройню, отпуск полагается уже с 28 недель.

Стандартный отпуск длится 140 дней, но в случае многоплодной беременности матери положено 84 дня отдыха до и 110 дней после родов — всего 196 дней.

Кроме того, продлить декретный отпуск могут в случае осложнений во время беременности, например вынужденного кесарева сечения. Тогда отпуск составит 156 дней.

При этом длительность отпуска не сокращается в зависимости от даты родов. Даже если женщина родила преждевременно, срок отпуска остается прежним.

Как рассчитать декретное пособие в 2023 году: калькулятор

Размер пособия по беременности и родам определяется в зависимости от дохода женщины за два предшествующих декрету года. То есть в 2023 в расчет будет браться заработная плата женщины за 2021 и 2022 годы. Пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка работницы. В расчет включаются выплаты, на которые начислялись страховые взносы в пределах максимальной базы за отдельно взятый год. Минимальная ежемесячная сумма, которая берется в расчет среднего заработка, определяется МРОТом за текущий год.

Для студентки размер выплат рассчитывается в зависимости от стипендии, а для военнослужащих определяющим является денежное довольствие.

При этом Минтруд устанавливает максимальный размер декретных выплат на 2023 год. При одноплодной беременности и родах без осложнений максимальное пособие для женщины составит 383 178,6 рубля. При возникновении патологий в процессе родов — 426 970, 44 рубля. Мать двойни или тройни может получить до 530 976,06 рубля.

Как оформить декретные выплаты в 2023 году

Получив лист нетрудоспособности у врача женской консультации, женщина должна предоставить его электронный номер работодателю вместе с заявлением на отпуск. ФСС, в свою очередь, выплату назначает проактивно после получения сведений от работодателя в течение 10 дней.

В случае если речь идет об учащейся вуза или контрактнице на военной службе, для оформления нужно предоставить справку от медицинской организации.

Когда начисляют декретные выплаты в 2023 году

Будущая мать получает пособие целиком за весь период отпуска по беременности и родам не позднее чем за три календарных дня до его начала.

С момента рождения малыша женщина также получает единовременную выплату от государства, а далее, по мере взросления ребенка, в силу вступают другие меры господдержки, в том числе ежемесячные пособия.

Ранее «Известия» писали о том, в каких случаях безработная женщина может претендовать на пособие по беременности и как рассчитывается его размер.