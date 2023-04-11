Трудное решение: почему россияне делят отпуск на части

Еще несколько десятилетий назад считалось, что делить отпускной отдых на части не следует. Но времена изменились. Тенденция последних лет такова, что сотрудники предпочитают «разносить» отпуск по разным месяцам — таким образом люди привязывают свободное время к значительным датам, школьным каникулам, а также к путешествиям в разные регионы. О плюсах и минусах такого отдыха — в материале «Известий».

Когда размер имеет значение

По мнению практикующего психолога Ольги Елисеевой, предпочтительнее отдыхать, не дробя отпуск на части. Тогда будет время на активную деятельность вроде уборки, рукоделия, спорта, походов и останутся дни на расслабляющее пребывание на пляже или лесной опушке. Однако тем, у кого нет возможности забывать о работе не месяц, не стоит огорчаться по этому поводу.

Кардиолог, врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев полагает, что при соблюдении режима дня и отсутствии вредных привычек человек физиологически может и не нуждаться в продолжительном перерыве. Следовательно, дробить отпуск на недели можно без ущерба для здоровья.

— Тем более, что к отдыху не имеет отношения «классический отпуск» с большим количеством разнообразной избыточной еды и алкоголя. Такое времяпрепровождение может только ухудшить состояние здоровья отпускника, — рассуждает Денис Прокофьев.

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Совсем другое дело, если у человека есть проблемы со здоровьем. Тут встает вопрос о санаторно-курортном лечении, на которое специалисты традиционно отводят от 21 до 28 дней.

— Такое лечение назначается при определенных недугах. В списке — заболевания центральной и периферической нервных систем, сердечно-сосудистой системы, болезни органов пищеварения, обмена веществ, органов дыхания, костно-мышечной системы, мочеполовых органов. Оздоровительные мероприятия направлены на то, чтобы снизить факторы риска для организма и, соответственно, продлить человеку жизнь , — продолжает эксперт.

Рекомендации по санаторно-курортному лечению дают лечащие врачи. Чтобы правильно подобрать отдых, специалисты учитывают пол, возраст, фазы и стадии течения заболевания, а также риски, которые свойственны для работы пациента. Составляется план реабилитации организма, согласно которому больной получает диетическое питание, сеансы массажа, физиотерапевтического лечения, солнечные и воздушные ванны и прочие оздоровительные процедуры.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Если пациент разбивает отпускные дни, то он не получает полный курс программ реабилитации. Потому что если относиться к отпуску не просто как к возможности не работать, а как к лечебно-оздоровительному процессу, то на восстановление потребуется минимум 21 день , — разъясняет Денис Прокофьев.

В случае когда человек не нуждается в санаторно-курортном лечении под присмотром врачей, отпуск может быть любой длительности. Организм можно привести в порядок с помощью обычного оздоровительного отдыха. Главное — выбирать для выезда регионы, по климату и часовому поясу схожие с регионом проживания. Тогда акклиматизация пройдет правильно и не придется долго приспосабливаться к особенностям другой местности. Важно определить оптимальное время нахождения на солнце, ходить на оздоровительные процедуры и придерживаться определенной диеты.

Когда выгодно отдыхать

Чтобы провести отпуск с размахом, требуется заранее прикинуть, сколько денег предполагается потратить на отдых. Для этого предусмотрительные россияне составляют смету, прикидывая, хотя бы приблизительно, все расходы. Значение имеет даже период, за который бухгалтерия предприятия начислит сотруднику отпускные.

Специалисты считают, что в финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» советует воспользоваться производственным календарем. Например, в 2023 году самые выгодные месяцы для отпуска — март (22 рабочих дня), август (23 рабочих дня), октябрь (22 рабочих дня).

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Имейте ввиду, что в отпуск лучше идти после получения денежных бонусов. При расчете отпускных суммируются оклады, премии и прочие выплаты, кроме больничных и командировочных за последние 12 месяцев. Поэтому если, к примеру, сотрудника ожидает существенная премия в сентябре, то выгоднее взять отпуск в октябре, а не в августе, хотя в августе и наибольшее количество рабочих дней , — разъясняет Юрий Михеев.

По упрощенной формуле эксперт советует рассчитать отпускные таким образом: сумму зарплаты за год (сюда не входят отпускные, больничные и командировочные) необходимо разделить на 12 месяцев и на среднемесячное количество дней в году и умножить на количество дней отпуска.

Фото: ТАСС/Ведомости/Екатерина Кузьмина

Интересно, что при прочих равных условиях в целом дробление отпуска несущественно сказывается на выплатах. В основном, опять же, на финансовую составляющую влияет число рабочих дней в конкретном месяце.

— Но, например, если вторую часть отпуска ставить после повышения оклада, то это будет выгоднее. Важнее для максимизации дохода включать в отпускной период и выходные дни, ведь за каждый из них в отпуске будет также выплачиваться среднедневной заработок. Если брать отпуск только на будни, то отдых продлится, но в доходах сотрудник потеряет , — продолжает Юрий Михеев.

Соответственно, если захватить в отпуск выходные дни, то, условно, отдыха будет меньше, но зато доход слегка увеличится.

График отпусков

Государство ревностно следит за выполнением обязательств перед работниками. По трудовому законодательству работодатель обязан предоставлять сотрудникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Для большинства его продолжительность составляет 28 календарных дней.

— Эти дни можно брать как целиком, так и частично. При этом, согласно требованиям трудового законодательства, хотя бы одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. А вот остаток отпуска можно брать частями , — рассказывает Екатерина Дикович, юрист «Зарплаты.ру».

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Некоторые специалисты имеют право на удлиненные отпуска. В частности, такого отдыха заслуживают педагогические работники, руководители образовательных учреждений, их заместители. Работа на производстве с вредными химическими веществами также требует продолжительного отпуска. Несовершеннолетним положен месяц отдыха (31 день), работникам с инвалидностью — от 30 дней, подчеркивает юрист.

Очередность и продолжительность отпусков предусматривается специальным графиком. Это обязательный документ как для работника, так и для работодателя. Годовой график оплачиваемых отпусков составляется для всех сотрудников и утверждается до наступления нового календарного года.

— За две недели до отпуска сотрудник должен быть извещен о предстоящем отдыхе, ему также необходимо поставить подпись в уведомлении. Далее составляется приказ, на основании которого начисляются отпускные. По ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня до его начала, — информирует Екатерина Дикович.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Практика показывает, что начальству тоже удобнее, когда сотрудник берет не весь отпуск сразу. Таким образом, у всех членов коллектива появляется возможность, например, отдохнуть летом, в самый популярный сезон. Тем более что и найти замену конкретному работнику на целый месяц бывает сложно. Однако руководитель не имеет права заставить подчиненного отдыхать «по частям».