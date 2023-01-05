Путёвочные заметки: треть туристов в 2023 году хотят отдохнуть в России
Треть граждан выбрали Россию для путешествий в 2023 году, туристы хотят отправиться на курорты Черного моря, в Карелию, Дагестан, на Алтай и Камчатку. Это следует из результатов опроса путешественников сервиса бронирования отелей МТС Travel, с которыми ознакомились «Известия». По популярности Россия обогнала Европу, за нее проголосовала четверть респондентов, за Юго-Восточную Азию — 23%. По данным туроператоров, спрос на отдых внутри страны в прошлом году был самым высоким по сравнению с другими направлениями. Это в том числе результат сокращения числа зарубежных стран с прямым перелетом из РФ.
С мыслями о России
По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, в 2023 году 35% участников его опроса хотели бы отправиться путешествовать по стране. Это направление по популярности обогнало отдых в Европе, за который проголосовали 25% респондентов, на третьей позиции — Юго-Восточная Азия, куда планируют отправиться 23%. Поездку в Японию выбрали 17%, а кругосветное путешествие — 15%.
Данные Российского союза туриндустрии (РСТ) подтверждают, что в 2023 году доля собирающихся отдохнуть внутри страны может достигнуть трети.
Автомобильная дорога «Чуйский тракт» и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
— Рост путешествий по внутренним направлениям составит в наступившем году 10–15%, в случае если будут увеличены транспортная доступность и инфраструктура, то есть введены новые объекты, они уже строятся. Наши регионы могут принимать больше туристов, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
По данным МТС Travel, путешественники хотели бы съездить на курорты Черного моря, в Карелию, Дагестан, на Алтай и Камчатку. В рейтинге зарубежных стран лидирует Турция, за ней следуют Италия и Мальдивы. По данным «Интуриста», путевки на 2023 год уже бронируют в Сочи, Кисловодск и Дагестан. Клиенты Fun & Sun покупают туры в Сочи, Новокузнецк, Анапу, Казань и другие города.
В новогодние праздники Россия также стала одним из популярных направлений, рассказали туроператоры. По их данным, отдых по РФ заметно подорожал — на 30–40% по сравнению прошлогодними каникулами, а в некоторых случаях в два-три раза, уточнили в компаниях.
— По объему продаж Россия заняла второе место с долей 21% после Египта, на который приходится 24%. Далее идут Турция, Таиланд и ОАЭ, — сказала «Известиям» представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.
Популярность внутренних направлений на новогодние праздники подтвердили и в Fun & Sun. В общем объеме продаж Россия занимает третью позицию с долей 13%, сказала «Известиям» руководитель по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова. На первом месте Египет — туда хотят отправиться 30% путешественников, на втором ОАЭ с 28%, далее следуют Таиланд (12%) и Турция (10%), уточнила она.
Вид из самолета, заходящего на посадку в аэропорту Елизово города Петропавловска-Камчатского
— На новогодние праздники в 2023 году в 1,5 раза вырос спрос на отдых по России по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, — сказала Ольга Иванова.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), новогодний поток за рубеж в этот раз тоже в целом по рынку выше, чем прошлой зимой: по предварительным данным — на 10–15%. Отдыхать в другие страны отправятся около 275–290 тыс. туристов. Среди самых популярных направлений — ОАЭ, Египет, Турция.
Расширенное предложение
В среднем число туристов в каждом регионе РФ в 2022 году выросло примерно на 15%, сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
— Максимальное увеличение турпотока, на 30–35%, зафиксировано в трех регионах: Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге, — уточнил он.
По словам Дарьи Домостроевой, спрос на внутренние направления связан с расширением предложения операторов на фоне его сокращения по выездному туризму. По данным РСТ, число стран с прямым перелетом из РФ сократилось вдвое.
Отдыхающие на набережной Массандровского пляжа в Ялте
— После ухода из страны иностранных систем бронирования к нам выстроились очереди из небольших отелей и гостевых домов, которые захотели работать с компанией, хотя ранее они сотрудничали с крупными иностранными сервисами, — сказала представитель «Интуриста».
Также на развитие внутреннего туризма повлияла помощь региональных властей, которые стали активно работать с федеральными операторами, добавила она. Например, взаимодействие «Интуриста» с Агентством по туризму Тульской области привело к запуску нового тура выходного дня в Тулу с прогулками и экскурсиями. Сейчас он пользуется хорошим спросом, уточнила Дарья Домостроева.
По словам Дмитрия Горина, на рост спроса на отечественные курорты повлияла и отмена коронавирусных ограничений, которые до этого были сильным сдерживающим фактором. Кроме того, в 2022-м спрос на зарубежные направления ниже, поскольку билеты подорожали в два-три раза, а внутри страны — подешевели на 6%, сказал эксперт.
По данным исследования группы «Ренессанс страхование» и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, с которыми ознакомились «Известия», самыми популярными в 2022 году для россиян стали автотуры — их выбрал каждый третий путешественник, гастрономические — каждый пятый респондент и экскурсионные — 12%.
По мнению опрошенных МТС Travel туристов, идеальный отпуск должен длиться две недели — так ответили 45% респондентов. Еще 30% хотели бы отдыхать месяц. Почти половина опрошенных (48%) считают идеальным путешествие с семьей, 30% — со второй половинкой, 12% — с друзьями, путешествия в одиночку предпочитают 10%.