 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40
Происшествия
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Мир
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Общество
Остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка представлен к награде
Мир
Путин проводил африканских лидеров к Музею военно-морской славы в Кронштадте
Мир
Сотни человек митинговали в Амстердаме против поставок оружия Украине
Мир
Франция предупредила о немедленном ответе в случае атак на своих граждан в Нигере
Спорт
Россияне завоевали все медали чемпионата Европы по городошному спорту
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
/

Не задирайте взнос: какой будет льготная ипотека для учителей

Президент России поручил разработать программу жилищного кредитования для школьных педагогов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте Кремля опубликованы поручения президента Владимира Путина, касающиеся педагогических работников, в том числе о программе льготной ипотеки для учителей. Эксперты отмечают, что льготное жилищное кредитование будет очень хорошей мерой поддержки для этой категории бюджетных работников. Каким должен быть процент, начальный взнос и условия по ипотеке для учителей — разбирались «Известия».

В чем суть поручения

Поручения опубликованы по итогам весеннего заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — говорится в тексте поручения.

Срок внесения предложений по льготной ипотеке — до 1 ноября. Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

школа учитель урок
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Госдуме надеются, что такая мера привлечет в профессию новые кадры и поможет сохранить старые. Сенатор Лилия Гумерова предположила, что речь может идти об ипотеке под 5–6% годовых, однако в Федеральном собрании ожидают окончательных предложений от правительства.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Известиями» подчеркнула, что очень важно понять, кого отнесут к педагогам. Судя по формулировке, поручения касаются учителей школ, однако нехватка педагогов есть по всем направлениям и все работники образования нуждаются в льготных условиях для того, чтобы закрепиться на новом месте, заметила эксперт.

Ставка на ставку: почему не хватает учителей в российских школах
Труд педагога оценивается на уровне рабочего средней квалификации

Сенатор Людмила Скаковская пояснила, что в ряде регионов жильем обеспечиваются участники программы «Земский учитель» и этот опыт можно перенести на педагогических работников в других регионах. Кроме того, важно оценить результаты других государственных ипотечных программ.

Какой может быть учительская ипотека

Соучредитель агентства Wellside Александр Седов рассказал, что льготная ипотека может подразумевать несколько вариантов: сниженные процентные ставки, субсидии для учителей с низким уровнем дохода; упрощенные процедуры одобрения займов; государственные гарантии (например, для людей с ограниченной кредитной историей). Также это могут быть программы льготной ипотеки для учителей в определенных районах, говорит эксперт.

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова полагает, что лучшим вариантом будет не разработка отдельной программы, а дополнительные льготы в рамках существующих федеральных программ.

— В подобной конструкции программа будет носить более адресный характер, так как позволит создать в субъектах, которые нуждаются в привлечении и удержании школьных учителей, дополнительные стимулы, — сказала она «Известиям». — Подобный опыт комбинации федеральных программ с региональными бюджетами сегодня уже используется.

ипотека ключи
Фото: ТАСС/Александра Левчук

Ирина Абанкина считает, что в программе льготной ипотеки важно учитывать и небольшую процентную ставку, и невысокий минимальный взнос — 10%.

— Низкий процент очень важен, но если выбирать между ним и низким взносом, я бы отдавала предпочтение низкому первоначальному взносу, — сказала она. — Заработки учителей со стажем работы все-таки растут, есть возможности подработки, но ипотека важна для молодых педагогов, у которых после вуза, конечно, накопленных резервов нет.

Член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров считает, что нужно установить невысокие ставки на уровне не выше 2–3%.

— Как уже неоднократно отмечали в Центробанке, российскому жилищному рынку необходимо переходить от всеобщей льготной ипотеки к более узким адресным социальным программам, — сказал он «Известиям». — Ранее такой была ипотека для IT-специалистов.

Педагогический вес: учителей предлагают приравнять к госслужащим
В Госдуме обсуждают сразу несколько законопроектов по повышению престижа профессии и защите ее представителей

Директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова также полагает, что на льготную ипотеку для учителей целесообразно распространить удачный опыт IT-ипотеки в плане ставок и сроков кредитования, но с учетом разницы в заработных платах этих категорий заемщиков.

Какие льготные ипотеки существуют

Светлана Некрасова из ДОМ.РФ указывает, что в России действует шесть федеральных программ льготной ипотеки, по которым размер процентной ставки варьируется от 2 до 8%. Первоначальный взнос по большинству программ начинается от 15%. Благодаря льготному кредитованию улучшили свои жилищные условия более 1,9 млн семей.

Научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина рассказала, что каждое направление ипотеки характеризуется сниженной процентной ставкой с дотацией государства, лимитом кредита и особыми правилами включения заемщиков в программу.

ключи ипотека квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Так, по сельской ипотеке средняя процентная ставка равна 3%, по ипотеке для IT — 5%, по ипотеке на новостройки — 8%, по семейной ипотеке — 6%. При этом средняя рыночная ставка составляет 11%, — сказала она.

Эксперт отмечает, что эти программы весьма востребованы: так, по льготной ипотеке на новостройки выдано более 1 млн кредитов, а в 2023 году ожидается выдача еще 215 тыс. кредитов. По семейной ипотеке сейчас выдается 16% кредитов.

— Ипотеку могут получить сотрудники разных специальностей, работающие в IT-компаниях, аккредитованных в Минцифры. То есть условно ее действие распространяется и на бухгалтеров, и на маркетологов из этих компаний, — добавила Устинова.

Программа актуальна шесть месяцев после увольнения. Если IT-специалист снова устроится в другую компанию, входящую в перечень, ставка по его кредиту не изменится. В противном случае ставка повысится до уровня ключевой (сейчас 8,5%) на дату оформления кредитного договора плюс 2,5–4,5%.

Дешево — сердиты: каждый четвертый учитель недоволен оплатой труда
Более половины педагогов сообщили, что не получают деньги за переработки

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский добавляет, что для IT-ипотеки есть ряд ограничений. В частности, это возрастные рамки и определенный уровень заработной платы.

Елена Устинова добавила, что существует также интересная льготная программа для военных, однако она накопительная, похожая скорее на пенсионную. Возникают и отдельные программы банков для ряда специальностей: например, в ВТБ в начале 2023 года действовала программа для сотрудников МЧС, ФССП и ФСИН, по которой первоначальный взнос составлял 0% при определенных условиях.

айти компьютер работа
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Также есть поддержка отдельных специальностей в рамках «дальневосточной ипотеки», в частности сотрудники медицинских организаций и педагоги, — рассказала она. — К ним не применяются требования по возрасту и семейному положению, но для получения кредита по ставке не более 2% надо проработать в должности пять или более лет.

Какие условия ставить учителям

Управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин предлагает для учителей вводить не ипотеку, а выдавать ведомственное жилье с возможностью приватизации по выслуге лет. Это могло бы решить некоторые возможные юридические проблемы.

Ворваться в городки: льготная ипотека станет доступна для покупки вторички
Жители каких населенных пунктов смогут ее получить

— Ипотека не учитывает такого фактора, как преждевременное увольнение с работы, — сказал он. — В случае с ведомственным жильем из-за смены деятельности до истечения срока выслуги его можно будет передать другому педагогу. Квартиру или дом, купленные на кредитные средства, забрать может только банк.

В случае с ипотекой, говорит он, важно предупредить ситуации, когда человек устраивается в школу только ради получения жилищного кредита — и затем сразу увольняется.

ипотека деньги
Фото: ТАСС/Светлана Денисова

— Поэтому льготная ипотека должна учитывать такие факторы, как отсутствие собственного жилья либо неудовлетворительные параметры имеющегося, продолжительность работы учителем, профессиональные успехи, наличие несовершеннолетних детей и лиц, требующих постороннего ухода, — сказал он. — В то же время не должно быть и непреодолимых бюрократических барьеров: например, обязанности встать в очередь в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Ирина Абанкина замечает, что сейчас есть заметный отток учителей через год-два после начала работы, поэтому желательно ввести ограничение по стажу минимум в три года для того, чтобы учитель мог получить льготную ипотеку. Нужны также защитительные механизмы, чтобы учитель, получив кредит, продолжал работать по профессии.

Мал и выдал: бизнес попросил ЦБ урегулировать схему выдачи ипотеки
Почему людям часто отказывают в небольших жилищных кредитах

Сколько будет стоить учительская ипотека

Светлана Некрасова замечает, что оценка затрат государства на программу льготной ипотеки для учителей зависит от условий и механизма реализации инициативы, также необходимо оценить потенциальный спрос. Окажет влияние на расходы бюджета и ключевая ставка Банка России.

ЦБ рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К примеру, на ипотеку для IT-специалистов на 2023 год заложено в федеральном бюджете 6,5 млрд рублей, в 2024 году — 8 млрд рублей, в 2025-м — 10 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В пресс-службе Минпросвещения на момент публикации не ответили на запрос «Известий» по предполагаемым параметрам будущей ипотеки для учителей.

Однако Антон Рогачевский из «Синергии» считает, что в целом нагрузка на бюджет будет минимальна, потому что государство, решая с помощью таких программ определенные задачи, отдельно просчитает все возможные риски, плюсы и минусы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир