Не задирайте взнос: какой будет льготная ипотека для учителей

На сайте Кремля опубликованы поручения президента Владимира Путина, касающиеся педагогических работников, в том числе о программе льготной ипотеки для учителей. Эксперты отмечают, что льготное жилищное кредитование будет очень хорошей мерой поддержки для этой категории бюджетных работников. Каким должен быть процент, начальный взнос и условия по ипотеке для учителей — разбирались «Известия».

В чем суть поручения

Поручения опубликованы по итогам весеннего заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — говорится в тексте поручения.

Срок внесения предложений по льготной ипотеке — до 1 ноября . Ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Госдуме надеются, что такая мера привлечет в профессию новые кадры и поможет сохранить старые. Сенатор Лилия Гумерова предположила, что речь может идти об ипотеке под 5–6% годовых , однако в Федеральном собрании ожидают окончательных предложений от правительства.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Известиями» подчеркнула, что очень важно понять, кого отнесут к педагогам . Судя по формулировке, поручения касаются учителей школ, однако нехватка педагогов есть по всем направлениям и все работники образования нуждаются в льготных условиях для того, чтобы закрепиться на новом месте, заметила эксперт.

Сенатор Людмила Скаковская пояснила, что в ряде регионов жильем обеспечиваются участники программы «Земский учитель» и этот опыт можно перенести на педагогических работников в других регионах. Кроме того, важно оценить результаты других государственных ипотечных программ.

Какой может быть учительская ипотека

Соучредитель агентства Wellside Александр Седов рассказал, что льготная ипотека может подразумевать несколько вариантов: сниженные процентные ставки, субсидии для учителей с низким уровнем дохода; упрощенные процедуры одобрения займов; государственные гарантии (например, для людей с ограниченной кредитной историей). Также это могут быть программы льготной ипотеки для учителей в определенных районах , говорит эксперт.

Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова полагает, что лучшим вариантом будет не разработка отдельной программы, а дополнительные льготы в рамках существующих федеральных программ.

— В подобной конструкции программа будет носить более адресный характер, так как позволит создать в субъектах, которые нуждаются в привлечении и удержании школьных учителей, дополнительные стимулы, — сказала она «Известиям». — Подобный опыт комбинации федеральных программ с региональными бюджетами сегодня уже используется.

Фото: ТАСС/Александра Левчук

Ирина Абанкина считает, что в программе льготной ипотеки важно учитывать и небольшую процентную ставку, и невысокий минимальный взнос — 10%.

— Низкий процент очень важен, но если выбирать между ним и низким взносом, я бы отдавала предпочтение низкому первоначальному взносу, — сказала она. — Заработки учителей со стажем работы все-таки растут, есть возможности подработки, но ипотека важна для молодых педагогов, у которых после вуза, конечно, накопленных резервов нет.

Член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров считает, что нужно установить невысокие ставки на уровне не выше 2–3% .

— Как уже неоднократно отмечали в Центробанке, российскому жилищному рынку необходимо переходить от всеобщей льготной ипотеки к более узким адресным социальным программам, — сказал он «Известиям». — Ранее такой была ипотека для IT-специалистов.

Директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова также полагает, что на льготную ипотеку для учителей целесообразно распространить удачный опыт IT-ипотеки в плане ставок и сроков кредитования, но с учетом разницы в заработных платах этих категорий заемщиков .

Какие льготные ипотеки существуют

Светлана Некрасова из ДОМ.РФ указывает, что в России действует шесть федеральных программ льготной ипотеки, по которым размер процентной ставки варьируется от 2 до 8%. Первоначальный взнос по большинству программ начинается от 15%. Благодаря льготному кредитованию улучшили свои жилищные условия более 1,9 млн семей.

Научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина рассказала, что каждое направление ипотеки характеризуется сниженной процентной ставкой с дотацией государства, лимитом кредита и особыми правилами включения заемщиков в программу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Так, по сельской ипотеке средняя процентная ставка равна 3%, по ипотеке для IT — 5%, по ипотеке на новостройки — 8%, по семейной ипотеке — 6%. При этом средняя рыночная ставка составляет 11% , — сказала она.

Эксперт отмечает, что эти программы весьма востребованы: так, по льготной ипотеке на новостройки выдано более 1 млн кредитов, а в 2023 году ожидается выдача еще 215 тыс. кредитов. По семейной ипотеке сейчас выдается 16% кредитов.

— Ипотеку могут получить сотрудники разных специальностей, работающие в IT-компаниях, аккредитованных в Минцифры. То есть условно ее действие распространяется и на бухгалтеров, и на маркетологов из этих компаний, — добавила Устинова.

Программа актуальна шесть месяцев после увольнения . Если IT-специалист снова устроится в другую компанию, входящую в перечень, ставка по его кредиту не изменится. В противном случае ставка повысится до уровня ключевой (сейчас 8,5%) на дату оформления кредитного договора плюс 2,5–4,5%.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский добавляет, что для IT-ипотеки есть ряд ограничений. В частности, это возрастные рамки и определенный уровень заработной платы.

Елена Устинова добавила, что существует также интересная льготная программа для военных, однако она накопительная, похожая скорее на пенсионную. Возникают и отдельные программы банков для ряда специальностей: например, в ВТБ в начале 2023 года действовала программа для сотрудников МЧС, ФССП и ФСИН, по которой первоначальный взнос составлял 0% при определенных условиях.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Также есть поддержка отдельных специальностей в рамках «дальневосточной ипотеки», в частности сотрудники медицинских организаций и педагоги, — рассказала она. — К ним не применяются требования по возрасту и семейному положению, но для получения кредита по ставке не более 2% надо проработать в должности пять или более лет.

Какие условия ставить учителям

Управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин предлагает для учителей вводить не ипотеку, а выдавать ведомственное жилье с возможностью приватизации по выслуге лет. Это могло бы решить некоторые возможные юридические проблемы.

— Ипотека не учитывает такого фактора, как преждевременное увольнение с работы , — сказал он. — В случае с ведомственным жильем из-за смены деятельности до истечения срока выслуги его можно будет передать другому педагогу. Квартиру или дом, купленные на кредитные средства, забрать может только банк.

В случае с ипотекой, говорит он, важно предупредить ситуации, когда человек устраивается в школу только ради получения жилищного кредита — и затем сразу увольняется.

Фото: ТАСС/Светлана Денисова

— Поэтому льготная ипотека должна учитывать такие факторы, как отсутствие собственного жилья либо неудовлетворительные параметры имеющегося, продолжительность работы учителем, профессиональные успехи, наличие несовершеннолетних детей и лиц, требующих постороннего ухода, — сказал он. — В то же время не должно быть и непреодолимых бюрократических барьеров: например, обязанности встать в очередь в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Ирина Абанкина замечает, что сейчас есть заметный отток учителей через год-два после начала работы, поэтому желательно ввести ограничение по стажу минимум в три года для того, чтобы учитель мог получить льготную ипотеку. Нужны также защитительные механизмы, чтобы учитель, получив кредит, продолжал работать по профессии.

Сколько будет стоить учительская ипотека

Светлана Некрасова замечает, что оценка затрат государства на программу льготной ипотеки для учителей зависит от условий и механизма реализации инициативы, также необходимо оценить потенциальный спрос. Окажет влияние на расходы бюджета и ключевая ставка Банка России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К примеру, на ипотеку для IT-специалистов на 2023 год заложено в федеральном бюджете 6,5 млрд рублей, в 2024 году — 8 млрд рублей, в 2025-м — 10 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В пресс-службе Минпросвещения на момент публикации не ответили на запрос «Известий» по предполагаемым параметрам будущей ипотеки для учителей.

Однако Антон Рогачевский из «Синергии» считает, что в целом нагрузка на бюджет будет минимальна, потому что государство, решая с помощью таких программ определенные задачи, отдельно просчитает все возможные риски, плюсы и минусы.