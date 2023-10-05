Формульное безобразие: в школах не хватает физиков и математиков

Почти в половине российских школ есть открытые вакансии учителей, следует из мониторинга Народного фронта. Наиболее востребованы преподаватели математики и физики. А по данным сервисов по поиску работы, больше всего учителей требуется в Москве, Воронеже и Тюмени. В Минпросвещения «Известиям» сообщили, что число поданных заявлений в государственные педвузы в 2023 году было на треть больше, чем в прошлом, и заверили, что кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет закрывать вакансии. Эксперты отметили, что качество педагогического образования позволяет выпускникам работать практически в любой отрасли, поэтому школы, где высокая нагрузка и не самые высокие зарплаты, проигрывают частным образовательным платформам.

Физики — не лирики

Российские школы испытывают нехватку учителей по физике и математике, сообщили «Известиям» в общественном движении «Народный фронт» со ссылкой на собственный мониторинг и опрос директоров школ. Согласно этим данным, в среднем около 40% школ имеют открытые вакансии преподавателей. Во всех этих школах сообщили, что там не хватает математиков, и в половине из них нет физиков. Нехватку этих предметников «Известиям» подтвердили и в Общероссийском профсоюзе образования.

В результатах мониторинга Народного фронта отмечается, что отсутствие в школах учителей технических специальностей «сказывается на подготовке инженеров».

— Высококвалифицированные инженеры крайне необходимы российской экономике, и поддержка их подготовки — важная государственная задача, — заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич. — Наши исследования пока показывают, что в ближайшем будущем замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем, нужны срочные меры по увеличению числа учителей математики и физики.

«До боли знакомой» назвал проблему нехватки этих предметников академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин. По его словам, в последние годы она усилилась.

— Физику и математику могли бы преподавать специалисты инженерных специальностей, которым нравится работать с детьми, — сказал он. — Но они зачастую не видят перспектив своего профессионального развития в школе, консервативной по своей природе, перегруженной порой бессмысленными требованиями и ограничениями, а зачастую просто лишенной необходимого оборудования. Поэтому выбирают иные пути. Например, математика сейчас — самый востребованный предмет на рынке репетиторства.

В Минпросвещения «Известиям» сообщили, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». В пресс-службе ведомства указали, что в педагогические вузы, подведомственные Минпросвещения, подано 385 тыс. заявлений от абитуриентов — это на 33% больше показателя прошлого года. Всего же по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы (бакалавриат, специалитет, магистратура) было подано более 900 тыс. заявлений.

В этом году из государственных педагогических вузов выпустилось 46 тыс. студентов. Как отметили в ведомстве, уровень трудоустройства выпускников в 2022 году составил 79%.

При этом, согласно данным Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в 2021 году в российских школах не хватало более 250 тыс. учителей. По прогнозу Российской академии образования, в 2029 году в школах будут работать не более 6% учителей моложе 30 лет. Там указывали, что до 25% учителей уходят из школы в первые пять лет своей работы.

Зарплаты и льготы

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, число вакансий для учителей в этом году по сравнению с прошлым увеличилось — для школ на 8%, для колледжей — на 41%. А пресс-служба платформы «Авито Работа» сообщила «Известиям», что в III квартале 2023 года количество вакансий для учителей увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованы учителя оказались в Москве, Воронеже, Тюмени, Туле, Санкт-Петербурге, Волгограде и Челябинске.

— За последние полгода образовательные учреждения разместили в 2,6 раза больше вакансий для студентов старших курсов педагогических вузов и колледжей, чем в том же периоде в прошлом году‎, — сказал «Известиям» директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

В HeadHunter обратили внимание на незначительный рост средней зарплаты учителей в предлагаемых вакансиях — лишь на 4%. Так, в прошлом году их искали на 41 тыс. руб. в месяц, а в этом — на 42,7 тысячи. В «Авито Работе» среднюю зарплату оценили в 63,1 тыс. рублей, но в подсчетах учитывали не только предложения от школ, но и от частных образовательных организаций, где ставки традиционно выше. А сервис Superjob провел опрос среди учителей, которые назвали желаемую сумму своей зарплаты — в среднем в 95 тыс. руб. в месяц.

Накануне Дня учителя, который отмечается 5 октября, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе правительства Михаилу Мишустину две инициативы, которые, по ее мнению, должны привлечь выпускников в школы и удержать в них педработников. Оба документа есть в распоряжении «Известий».

Так, она отметила, что в России отсутствует единая общероссийская система надбавок за выслугу лет и квалификационную категорию. Такие надбавки устанавливают власти регионов — и они существенно разнятся. Поэтому депутат предложила ввести единую систему, в частности, доплачивать 10% от оклада при работе в школе от года до трех. Постепенно надбавки предлагается повышать, доведя до 120% — при работе свыше 25 лет. При наличии первой квалификационной категории Яна Лантратова предложила доплачивать учителям 25% от оклада, а при наличии высшей — 50%.

Зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко назвал размер зарпаты одним из основных факторов ухода педагогов из школ.

— Многим не от хорошей жизни приходится работать на полторы и даже на две ставки, — отметил он. — Без дополнительных решений по улучшению материального стимулирования тенденцию в отношении нехватки учителей поменять будет сложно.

В Минпросвещения «Известиям» напомнили, что на регулярной основе действуют различные меры соцподдержки учителей.

«К примеру, это внедрение национальной системы учительского роста, регулярное бесплатное повышение квалификации, единовременные и ежемесячные выплаты молодым учителям, грантовая поддержка, широкие возможности участия в профессиональных конкурсах, — сообщили в пресс-службе. — Законодательство большинства субъектов РФ предусматривает различные льготы, компенсацию платы за аренду жилья, предоставление служебного жилья, ежемесячную денежную компенсацию затрат на проезд на общественном транспорте, компенсацию на оплату коммунальных расходов».

Но, как полагает директор частной школы «Макарун» Лола Шурыгина, получив качественное педагогическое образование, сейчас «большая часть выпускников идет работать в школу не из-за зарплаты, а для оттачивания профессиональных навыков».

О высоком качестве педагогического образования заявила и профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, при выборе места работы школа «отпугивает» учителей большой нагрузкой и не соответствующей ей зарплатой.

— Из года в год появляются новые требования, вводятся новые программы, есть нагрузка по воспитательной работе, а отчетность просто зашкаливающая. Но зарплаты практически не повышаются, и у учителей наступает выгорание, — отметила она. — А альтернатив для выпускников педвузов сейчас очень много.

Так, по ее словам, очень востребованы репетиторы, также есть множество вакансий в сфере частного образования, например, на онлайн-платформах. Многие педагоги уходят в бизнес-тренеры, сферу услуг и множество других областей. Там нагрузка существенно меньше, доход больше, поэтому, по ее словам, школы проигрывают в борьбе за выпускников вузов и молодых учителей.