Продолжаем договор: добровольцы Росгвардии сохранят места работы

Трудовые льготы и гарантии мобилизованных и контрактников в России будут распространены на добровольцев Росгвардии. Об этом говорится в проекте отзыва правительства на инициативу законодателей. В частности, за такими добровольцами сохранят рабочие места на период службы. Сейчас у Росгвардии в отличие от Минобороны нет полномочий по созданию добровольческих формирований, объясняют в Госдуме. В случае принятия законопроекта добровольцы войск национальной гвардии смогут быть задействованы, в частности, для решения задач специальной военной операции.

О каких льготах идет речь

Правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей ряд соцгарантий и трудовых льгот мобилизованных и контрактников. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, который имеется в распоряжении «Известий». Инициативу 27 ноября рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Источник «Известий» в аппарате кабмина подтвердил поддержку документа.

Поддержанный кабмином проект закона был принят в первом чтении в середине октября. Так, авторы предлагают сохранить на время контракта за добровольцами Росгвардии их места работы на гражданке и социально-трудовые гарантии. Кроме того, супругам добровольцев, имеющим несовершеннолетних детей, дается преимущество остаться на работе при сокращении штата. Если супруг (или супруга) добровольца воспитывает детей до 14 лет, то их запрещено без письменного согласия направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

В сентябре в Думу был внесен целый пакет законопроектов, который предполагает создание в рядах Росгвардии добровольцев, а также распространение на них такого же объема социальных гарантий, льгот и компенсаций, как и у добровольческих формирований Минобороны России. Некоторые из них уже были внесены в нижнюю палату парламента с положительными отзывами кабмина.

Так, в пример можно привести документ, который освобождает доходы добровольцев от страховых взносов и НДФЛ. Добровольцы Росгвардии в случае принятия закона не будут платить госпошлину за выдачу паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Этот законопроект правительство поддержало еще до внесения в сентябре.

Среди других льгот, которые парламентарии предлагают распространить на добровольцев Росгвардии, — бесплатная юридическая помощь, приостановка в их отношении арбитражного, гражданского, административного судопроизводства на период контракта. Кроме того, речь идет о праве на поступление в вузы и получение высшего образования на бюджетной основе.

Зачем Росгвардии нужны добровольческие формирования

У Росгвардии в отличие от Минобороны сейчас нет полномочий по созданию добровольческих формирований. При этом росгвардейцы наряду с российскими вооруженными силами «принимают непосредственное участие в специальной военной операции» и выполняют схожие с военнослужащими задачи, обращают внимание авторы внесенного в Думу пакета законопроектов.

— Добровольческие формирования смогут создаваться ведомством по решению президента. Они будут задействованы в отдельных задачах в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и так далее. Добровольцы не будут военнослужащими или сотрудниками Росгвардии — их правовой статус предлагаем приравнять к статусу добровольца Минобороны, — рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который выступил соавтором законопроекта о создании в Росгвардии добровольческих формирований.

При этом речи о вхождении в состав Росгвардии частных военных компаний не ведется, подчеркнул депутат.

Источник в Росгвардии пояснил «Известиям», что предлагаемые нововведения в первую очередь касаются двух категорий личного состава. В частности, это полицейские формирования в структуре Росгвардии, которые в том числе обеспечивают правопорядок в новых регионах в условиях военного положения. Все они получат равные права с военнослужащими Росгвардии.

— Вторая категория — это бойцы добровольческих отрядов, которые имели негосударственное финансирование и которые уже заключили или в настоящее время заключают контракты с Росгвардией. Они также получат все права и гарантии участников СВО, — пояснил источник.

«Известия» попросили Росгвардию прокомментировать законопроект парламентариев и объяснить необходимость в добровольческих формированиях.

В отличие от других категорий военнослужащих добровольцы подписывают контракт на относительно небольшой срок: они набираются под конкретную задачу, объяснил доцент РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев. При этом, по его мнению, льготы должны распространяться и на мобилизованных, и на действующих военнослужащих, и на добровольцев.

— Потому что все одинаково рискуют жизнью. И когда в атаку идут, там никто не разбирает, кто контрактник, а кто мобилизованный, — подчеркнул эксперт.

Согласно статистическим данным МО РФ, в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в области обороны, обращают внимание парламентарии в пояснительной записке к законопроекту о добровольцах в Росгвардии.