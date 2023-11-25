Складское упущение: в России не хватает грузчиков

Кадровый голод среди складского персонала в России за 10 месяцев 2023 года резко вырос — минимум на 20%, сообщили «Известиям» участники отрасли. Особенно не хватает грузчиков, кладовщиков, комплектовщиков и водителей погрузчиков. Причины — как в сокращении трудоспособного населения России, так и нехватке работников из Средней Азии, полагают эксперты. Заместить их в перспективе могут кадры из стран Африки и Северной Кореи. О том, как дефицит складского персонала повлияет на потребителей, — в материале «Известий».

Какова зарплата грузчика в 2023 году

За 10 месяцев этого года дефицит линейного складского персонала в России вырос с 9% до 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» участники отрасли. Если год назад на одну подобную вакансию приходилось семь резюме, то сейчас — только три, рассказал директор по логистике интернет-магазина бытовой техники HOLODILNIK.ru Сергей Сакалюк.

В особенности не хватает грузчиков, кладовщиков, комплектовщиков, водителей погрузчиков и линейного управленческого персонала — бригадиров и начальников смены, отметил совладелец и замдиректора оператора логистических услуг ПЭК Вадим Филатов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Заметили тенденцию и представители сервиса для поиска работы hh.ru.

— За январь–октябрь потребность российских компаний в кладовщиках выросла на 37%, в грузчиках — на 34%, водителях погрузчиков — на 43%. Больше всего опубликовано вакансий кладовщиков — 186 тыс., — отметили там.

«Известия» направили запрос в Минтруда с просьбой оценить возникший дефицит складских работников в России и объяснить, с чем он связан.

Не помогает привлекать персонал на склады даже повышение зарплат, говорят эксперты.

— За 10 месяцев года из-за инфляции и растущего дефицита работодатели увеличили зарплаты складских работников на 5– 30% в зависимости от должности. Например, средний уровень зарплаты кладовщика и грузчика вырос до 55 тыс. рублей, на 13% и 9% соответственно. Водителям погрузчика стали предлагать 60 тыс. рублей — на 5% больше, чем годом ранее, — рассказали в hh.ru.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Дефицит работников складов, безусловно, имеет место, и за последний год существенно отразился на стоимости расходов на персонал, рассказал основатель сети городских мини-складов с опцией экспресс-доставки для ритейлеров «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов. Компания располагает штатом сборщиков, тогда как грузчиков привлекает на аутсорсе. За последний год ежедневная ставка одного грузчика выросла на 30–40% по сравнению с прошлым годом.

Ценовая борьба за линейный персонал уже началась, считает директор по персоналу службы доставки Boxberry Галина Головкова. Компании, которые не смогут обеспечить линейным сотрудникам зарплаты на уровне рынка, по ее мнению, будут испытывать наибольший кадровый дефицит. Кроме того, работникам необходимо предоставить гибкий график, возможность самостоятельно выбирать смены, а также комфортные условия труда: корпоративный транспорт, питание, при необходимости — общежитие.

Бизнес конкурирует за сотрудников с другими отраслями, и чаще всего складской персонал уходит в строительный сегмент или электронную коммерцию , отмечают участники рынка.

Кого берут работать на склад

Причин образовавшегося кадрового голода несколько. Одна из них — демографический кризис 1990-х годов, из-за которого численность трудоспособного населения России в последние годы снизилась, считает Вадим Филатов.

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Кроме того, из–за инфляции и изменения валютного курса российский рынок труда стал менее привлекательным для рабочих из Средней Азии , — отметил он.

Абсолютно все опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что за год число прибывающих работников из этого региона существенно снизилось.

Также упал профессионализм тех, кто готов ехать на заработки в Россию: сотрудники с наиболее высоким уровнем компетенций всё чаще находят работу в своих странах, особенно с учетом активного развития экономики Средней Азии , рассказал «Известиям» директор по логистике в компании «Снежная Королева» Алексей Ермаков.

В перспективе часть организаций рассматривает возможность привлечения работников из стран Африки и Северной Кореи.

— На первом этапе таких сотрудников можно пригласить на должности, где требуется выполнять однотипные операции. Потребуется обязательно проводить их обучение на английском, французском и корейском языках, — говорит Сергей Сакалюк.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По словам Галины Головковой, в южном филиале Boxberry уже работает складской персонал из ЮАР, зачастую это студенты. Однако для массового привлечения персонала из Африки и Северной Кореи «необходимо решить миграционные, налоговые и другие вопросы законодательного регулирования».

— Кадровый голод среди складского персонала в России может продлиться более 50 лет. Регионов с избыточным трудовым ресурсом в стране не осталось , — отметила она. — Это может привести к падению скорости и качества доставки грузов по всей России.

Вакансии для самозанятых

В ближайшие годы конкуренция за сотрудников будет расти, прогнозируют компании. Чтобы снизить зависимость от ручного труда, многие пытаются развивать цифровые технологии.

Например, за 10 месяцев этого года «Снежная королева» на 15% сократила количество сотрудников на позициях с большой долей однотипных операций за счет автоматизации сортировки и упаковки готовых заказов.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Аналогично оптимизировал штат и HOLODILNIK.ru после перехода на терминалы сбора данных (ТСД). А ПЭК до 5% сократил число сотрудников в зонах рутинных операций и предложил им другие должности, оптимизировав этапы приема, подбора и перемещения товаров.

Еще один способ — привлекать самозанятых.

— В высокий сезон у нас на 20% возрастает потребность в водителях-курьерах, которые обычно привлекаются из числа самозанятых. Несмотря на то, что такое партнерство носит нерегулярный характер, компания хорошо отработала данную схему за последние несколько лет, — сказал «Известиям» директор по персоналу транспортной компании DPD Антон Тивас.