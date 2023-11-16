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Молодежное продвижение: сотрудников без опыта стали искать втрое чаще

Почему студентам и подросткам теперь проще найти первую работу
Фото: Getty Images/Tom Werner
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Спрос на сотрудников без опыта и студентов этой осенью вырос почти в три раза, а число вакансий для подростков — и вовсе в пять, рассказали «Известиям» в нескольких рекрутинговых сервисах. Интерес к сотрудникам без опыта — тренд, который продлится и на следующий год, указали там. Эксперты объясняют его как текучкой кадров на низкоквалифицированных рабочих местах, так и желанием работодателей воспитать для себя идеального сотрудника «с самых низов». Но важно создать условия, чтобы молодежь шла работать именно по специальности, полученной в процессе обучения, полагают они.

Где ищут работу молодые кадры

Этой осенью работодатели стали чаще обращать внимание на молодых соискателей, которых можно в дальнейшем обучить всем необходимым навыкам, рассказали «Известиям» представители рекрутинговых сервисов. Так, по данным платформы «Авито Работа», в ноябре 2023 года количество вакансий для соискателей без опыта и студентов выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Растут и зарплаты, на которые могут рассчитывать такие сотрудники. Если в ноябре прошлого года работодатели предлагали в среднем 38 тыс. рублей в месяц, то в этом году ищут уже на 54 тыс. (+42%).

— Расширение границ найма — одна из ключевых тенденций рынка труда 2023 года, которая будет актуальна и в следующем году, — рассказал «Известиям» директор по развитию «Авито Работы»‎ Дмитрий Пучков. — Это позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, обеспечивать лояльность, в некоторой степени удовлетворять высокий спрос на персонал.

консультант
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Среди российского бизнеса растет интерес и к работе с подростками, зафиксировали на платформе hh.ru. Так, осенью этого года там открыто почти 15 тыс. вакансий, в которых работодатели обозначили готовность нанять подростков от 14 лет. Это почти в пять раз больше, чем осенью прошлого года.

Чаще всего подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами.

— Самое большое число приглашений, отправленных работодателями на резюме соискателей 14–18 лет, приходится на сферу продаж и вспомогательные бизнес-функции, то есть административный и обслуживающий персонал, а также на гостинично-ресторанный бизнес, — рассказали в пресс-службе компании.

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Интерес к найму молодых сотрудников на эти позиции эксперты платформы связывают с традиционно высокой текучкой персонала на этих позициях, сезонным характером работы и достаточно легкими условиями входа — невысокими требованиями работодателя.

Специалистов на рынке труда сейчас гораздо меньше, чем несколько лет назад, поэтому соискатели стали гораздо более требовательными, полагает начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская.

— Компании конкурируют за квалифицированных работников, и поиск сотрудников всё больше напоминает маркетинговую стратегию: работа с брендом работодателя, оценка репутационных рисков, исследования портрета соискателя, — пояснила она. — Как следствие, работодатели активнее работают с молодежью и обращают внимание на студентов 3–4-х курсов, чтобы иметь возможность как можно раньше познакомить потенциального соискателя с возможностями профессионального развития в компании.

Как совмещать работу и учебу

Повышенный интерес работодателей к будущим специалистам без стажа работы заметили и в вузах. Студенты всё чаще начинают поиск работы во время обучения, поэтому трехстороннее сотрудничество в связке «студент – вуз – работодатель» помогает разрабатывать программы подготовки студентов к рынку труда, а компаниям найти своих идеальных кандидатов, считает Ольга Гаевская.

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев

— Активный студент к 4-му курсу бакалавриата имеет в резюме 2–3 стажировки в различных компаниях и всё чаще получает предложение о работе после роли стажера, — подчеркнула она.

Благодаря практикоориентированному обучению, студенты могут быть востребованы у работодателей уже на младших курсах, полагает начальник центра карьеры и трудоустройства Московского политеха Дарья Дьякова.

— Студенты работают в проектных командах над реальными задачами индустрии из различных сфер и отраслей, погружаются в профессиональную деятельность компаний на этапе обучения, — пояснила она. — На выпускном курсе подавляющее большинство студентов Московского политеха уже трудоустроено.

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Совмещать работу с занятиями учащимся удается, по ее словам, благодаря тому, что сами компании гибко подходят к выстраиванию трудового графика.

Доцент экономического факультета и кафедры менеджмента экономического факультета Российского университета дружбы народов Алла Вавилина напомнила, что большая часть работодателей сейчас заключают договоры с вузами, оплачивают студентам практику и стажировку.

— Частичная или полная занятость во время учебы в вузе служит механизмом более плавного перехода от учебы к работе, — полагает она. — Работодатели часто ценят диплом о высшем образовании меньше, чем трудовой опыт соискателей.

Почему не все компании берут молодых кандидатов

Однако не все работодатели готовы рассмотреть молодых и неопытных кандидатов. В 17% компаний делают ставку только на опытных специалистов, следует из данных исследовательского центра «Зарплаты.ру», имеющихся в распоряжении «Известий». Авторы документа полагают, что причина — в неготовности вкладываться в обучение и развитие сотрудников без опыта.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В числе главных недостатков неопытных молодых работников компании выделили высокие зарплатные ожидания, невнимательность, перекладывание ответственности на других, безынициативность, непунктуальность, нежелание учиться и развиваться.

При этом 6% организаций готовы брать соискателей без опыта только как курьеров, охранников, упаковщиков, уборщиков и продавцов. Наиболее требовательны работодатели в сфере юриспруденции, маркетинга, рекламы и PR, IT.

А вот почти 90% компаний в сфере автомобильного сервиса полагают, что проблемы с поиском персонала усугубятся в ближайшие годы, следует из исследования, которое в октябре провели сеть автосалонов FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze. В связи с этим треть руководителей из этого сегмента заявили, что планируют смягчить условия найма и брать в штат сотрудников, которые не имели ранее опыта в авторемонте. А 27% хотят усилить направление по работе со студентами и обучать новичков самостоятельно.

Проблемы молодых соискателей

Несмотря на благоприятную для молодых специалистов ситуацию на рынке труда, при поиске работы они продолжают сталкиваться с проблемами. Основная из них — всё еще отсутствие опыта, рассказали «Известиям» в исследовательском центре SuperJob. На этот фактор жаловались 69% молодых специалистов во время опроса компании.

— Еще 10% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений, — рассказали специалисты центра.

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.

Важно, чтобы молодые люди сегодня находили себе работу именно по специальности, которую выбрали для себя в вузах, отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Это будет формировать у них навыки, познакомит с рынком труда и позволит к выпуску создать портфолио, способное заинтересовать работодателя.

— Важно, чтобы студенты как можно раньше могли проходить практику, находить себе будущих работодателей, создавали с будущими работодателями инженерные, медицинские, технологические, социальные проекты, — полагает он.

Аналогичные программы, по его словам, сейчас внедряются и в среднем профессиональном образовании. Так, в колледжах создаются учебно-производственные комплексы, где студенты получают трудовую книжку еще во время обучения.

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