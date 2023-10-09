Классовый прорыв: неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось втрое

Разница в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России снизилась до 13,1 раза, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Разрыв между ними оказался почти в три раза меньше, чем в 2001 году, — тогда он достигал 40 раз. Сокращению неравенства способствуют ускоренный рост доходов наименее оплачиваемых сотрудников, индексация МРОТ, а также обеление рынка труда, отмечают эксперты. По их мнению, тенденция продолжится, поскольку работодатели повышают оклады персоналу на фоне дефицита кадров, а власти оказывают адресную поддержку малообеспеченным группам населения.

Сократили разрыв

Неравенство в России снизилось в три раза за последние 20 лет, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда. Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году составил 13,1 раза. В расчетах сравнивали доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница достигала 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2021-м — 13,5 раза, отметили в организации.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Есть все основания полагать, что эта тенденция сохранится, считают в институте. Работодатели в целом ряде отраслей вынуждены конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях. Например, предлагать более выгодные условия, включая повышение зарплаты, пояснили тенденцию во ВНИИ труда.

Самый значительный рост зарплат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда, подытожили там.

Фото: ТАСС/Олег Елков

В 2022 году, по данным Росстата, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных групп населения составило 13,8 раза. Адресная поддержка малообеспеченных групп россиян позволила сократить разделение населения по уровню доходов, отмечали в службе.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2023 года на долю 10% наиболее обеспеченных россиян приходилось 29,8% общей суммы денежных доходов, а на долю граждан с самыми низкими зарплатами — лишь 2%. Увеличение реальных доходов и повышение благосостояния россиян — основная задача для государства, заявил в апреле президент Владимир Путин. По его словам, уровень доходов населения стал снижаться после начала пандемии, а затем продолжил расти. Однако в прошлом году, когда резко подскочила инфляция, доходы перестали за ней поспевать. Сейчас уже наблюдается небольшой рост реальных зарплат, добавил Владимир Путин.

Доходная часть

Основная причина снижения зарплатного неравенства — ускоренный рост заработков наименее оплачиваемых работников, считает член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По-прежнему много людей получает невысокие оклады, однако они несравнимо выше уровня 20-летней давности, подчеркнул эксперт.



Он добавил: сейчас достаточно высокими темпами сокращается доля самых низкооплачиваемых сотрудников, их заработки поднимаются до более приемлемого уровня. Это происходит за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), причем показатель растет быстрее, чем средняя зарплата по стране.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В то же время продолжается обеление рынка труда. Доля серых зарплат уменьшается, за счет чего также увеличиваются доходы, в особенности у так называемой нижней прослойки, подытожил Агван Микаелян.

Кроме повышения МРОТ на сокращение зарплатного неравенства влияет и другой важный фактор, считает профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, позитивно сказалось решение установить минимальную планку оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы (врачей, учителей, работников науки и высшего образования) на уровне не менее 100% или 200% от средней по региону.

Также на ситуацию повлиял рост окладов из-за дефицита кадров, отметил эксперт. Однако разрыв в 13,1 раза — это всё равно очень большой показатель, полагает Александр Сафонов. По его мнению, в ближайшее время из-за нехватки рабочей силы и дальнейшего увеличения МРОТ сокращение неравенства продолжится.

С 1 января 2024 года размер минимальной оплаты труда вырастет на 18,5%, до 19 242 рублей. Это решение отразится на доходах 4,8 млн работников, сообщал ранее президент. В 2023 году МРОТ увеличился на 6,3% — до 16 242 рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Компании вынуждены поднимать размер оплаты труда, чтобы сократить дефицит кадров, но при этом их финансовые возможности не безграничны, отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. И если по одним специальностям растут оклады, то по другим они могут и уменьшаться. Безработица в России, по данным Росстата, сейчас находится на рекордно низком уровне — 3%.

В целом в России неравенство сохраняется на высоком уровне, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок. Например, разрыв между минимальной оплатой труда и средней зарплатой в стране в России составляет 4,2, отметил Александр Сафонов из Финансового университета. При этом во Франции эти цифры отличаются всего в 2,6 раза, в Бельгии — 2,7 раза, а в Португалии — в 2,34 раза, рассказал эксперт.

Рост реальных располагаемых доходов населения в России во II квартале этого года, по данным Росстата, составил 5,3% в годовом выражении. Из прогноза Минэкономразвития следует, что по итогам 2023-го увеличение этого показатели составит около 4,3%, в 2024 году — 2,7%, а в 2025-м — 2,6%.

Как ранее писали «Известия», число россиян с доходами выше среднего выросло почти на 10 млн в 2022-м. Теперь больше 45 тыс. рублей в месяц зарабатывают 53 млн человек, или 36% населения.