Неоправданные средства: вузы недосчитались студентов по целевому набору

В региональных вузах возникли проблемы с набором студентов на целевые места. Так, в Пермском государственном медицинском университете из 371 занято всего 261 место, в аграрном университете этого же региона целевая квота составила 137 мест, а поступили по ней всего 18 человек. Есть проблемы и у технических вузов. В Свердловской области проблему решают дополнительными деньгами: губернатор пообещал студентам из числа медиков-целевиков по 20 тыс. рублей ежегодно. Почему не заполняются места по целевому набору в российских университетах , разбирались «Известия».

Насколько велик масштаб проблемы

В Пермском крае ни один вуз не смог набрать 100% студентов на места, выделенные по целевому набору компаниям и учреждениям. Это касается студентов самых разных специальностей . Так, в Пермский национальный исследовательский политехнический университет поступили 179 человек вместо 361, в региональном педагогическом университете заказ поступил на обучение 231 студента, но зачислен был 171. Сложнее всего ситуация в аграрном вузе — ПГАТУ, — где целевая квота составляла 137 мест, но заполнили всего 18 из них. Медицинские вузы, где, как правило, самый высокий целевой набор, тоже не справились: в Пермском государственном медуниверситете приняли 261 студента-целевика вместо 371.

Проблемы есть и в других регионах: например, чтобы повысить набор именно на целевые места, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что студенты-медики целевого набора с 2024 года будут дополнительно к стипендиям получать до 20 тыс. рублей в год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отметим, что ежегодно число поступивших по целевому набору студентов примерно одинаковое. Согласно докладу правительства о реализации государственной политики в сфере образования, в 2022 году по целевой квоте поступило 53,8 тыс. человек за счет федеральных бюджетных ассигнований. В 2021 году — около 52,8 тыс. человек, в 2020 году — 48,8 тыс. В основном эти студенты имеют отношение к медицине: самые популярные целевые направления — это «лечебное дело», «педиатрия», «терапия». Но также популярны «педагогическое образование» и несколько железнодорожных специальностей.

Целевой набор стараются увеличивать. Так, в Минздраве сообщили «Известиям», что общий объем приема на программы специалитета увеличился на 3,4%, а объем целевой подготовки при этом — на 12,9%; по программам ординатуры в общем — на 13,8%, а в рамках целевого набора — на 33,4%. На 30% увеличена в 2023/24 учебном году квота приема на целевое обучение по группе специальностей «Образование и педагогические науки», говорится в докладе Минобрнауки.

Однако, какой процент открытых квот удается заполнять студентами, не уточняется. В Министерстве высшего образования и науки не ответили на запрос «Известий» на момент публикации материала.

Почему не заполняются квоты

Доктор технических наук, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый (ранее — профессор Ульяновского государственного университета) замечает, что такой недонабор наблюдается в разных регионах из года в год .

— Но ситуация обострилась после выхода постановления правительства РФ от 2020 года о целевом обучении, где речь идет об ужесточении санкций за отказ от выполнения обязательств по отработке после окончания вуза , — сказал он «Известиям». — Раньше многие все-таки шли на целевое обучение, надеясь, что потом как-то удастся договориться с администрацией организации. Теперь правила стали жестче, а осторожность абитуриентов — выше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вице-президента ТПП РФ Максим Фатеев поясняет, что для будущего специалиста, отучившегося по целевому набору, теперь есть не только требование отработать на предприятии три года после завершения обучения, но еще и штрафные санкции, в случае если обучение не будет завершено .

— Страх остаться в долгу перед государством является едва ли не основным препятствием, — сказал он «Известиям». — Выпускники школ и их родители думают о рисках не сдать сессию или осознания ошибочности своего выбора, а расторжение договора предусматривает возмещение затрат. Не в каждой семье есть такие средства.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что целевой набор — сложная договорная схема, в которой все три ключевых участника несут определенные риски.

— Семья часто не очень внятно читает договор и не понимает, что, в случае если студент не заканчивает обучение или не отрабатывает, именно на ней лежит ответственность компенсировать оплаченное время в вузе, — сказала она «Известиям». — А риски, что студент будет отчислен, повышаются, потому что по целевому набору приходят более слабые ребята, чем идут на бюджет.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Свои риски есть у работодателя: чтобы вложить деньги в человека, который придет через несколько лет (в случае с медициной — 6–7), он должен иметь возможность планировать. А если по каким-то причинам студент не доходит до рабочего места, ситуация становится сложной даже с учетом возврата потраченных средств.

— Ведь работодатель готов платить за обучение, потому что готовых специалистов на рынке просто нет, — замечает Абанкина. — Риски работодателя, финансово ответственного участника этих договоренностей, самые высокие.

Проще всего вузу, но и он тоже в двойственном положении: с одной стороны, отношение к студенту должно быть таким же, как ко всем остальным; с другой стороны, отчисление приведет к тому, что кто-то должен платить неустойку за обучение. Определенное давление вузы испытывают, говорит эксперт.

Более низкий уровень студентов-целевиков, к слову, подтверждает и статистика: в прошлом году средний балл принятых на очную форму обучения на бюджетную форму составил 71,1, а средний балл зачисленных на целевое обучение — 66,96. Эти же выводы подтверждаются в опубликованной в прошлом году работе завкафедрой экономической информатики Новосибирского государственного технического университета Юрия Эзроха, который, исследовав целевой прием в российские вузы, указал, что на эти места нередко зачисляются студенты с очень низкими результатами — де-факто «круглые троечники» принимались даже на сложные IT-направления. При этом возможности оказать влияние на качество абитуриентов в рамках целевой квоты у университетов нет, писал он.

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Заместитель директора научно-исследовательского центра по науке Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Айрат Сатдыков отмечает, что невыполнение плана по целевому набору может быть связано с его нереалистичностью, престижностью профессий, а также — зарплатными ожиданиям со стороны студентов и их родителей.

— У молодых людей большие ожидания и по уровню заработной платы, и по условиям труда, — сказал он «Известиям». — Чтобы целевой набор работал, необходимо создавать такие условия труда и дифференцированный подход к разным работникам в зависимости от их жизненного пути, чтобы они были заинтересованы в выборе конкретной профессии и работодателя.

Сенатор, экс-ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков замечает, что целевое обучение — это «никак не возможность обеспечить себе в дальнейшем рабочее место».

— С вероятностью в 70% — за некоторыми исключениями — в госорганах и иных организациях, с которыми можно заключить целевой договор, зарплата ниже, чем в корпоративной сфере, — сказал он «Известиям». — Заключение целевого договора в первую очередь становится возможностью учиться бесплатно для ребят со средними и низкими баллами, поскольку высокобалльники поступят на бюджетное место и без целевого договора.

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Евгений Белый подчеркивает, что чрезвычайно важно давать гарантии студентам по хорошим условиям труда.

— Сейчас я часто слышу, что врачи, которые пришли после целевого обучения, находятся в худших условиях по сравнению с молодыми специалистами, пришедшими с рынка труда, — сказал он. — Администраторы думают: раз есть три года, значит, никуда не денутся — можно и о зарплате не думать.

Будущее целевого набора

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев указывает, что недобор на целевые места при бюджетном финансировании — это однозначный сигнал о необходимости внесения изменений в систему.

— Целевое обучение будет более востребовано потенциальными студентами и их родителями при постоянном взаимодействии системы образования с потенциальными работодателями, в том числе в плане формирования образовательных программ, производственных практик, включения программ наставничества, — сказал он.

Впрочем, определенные изменения уже грядут: весной был принят закон о совершенствовании целевого приема и обучения. Он заработает с 1 мая 2024 года. Благодаря этому закону должна появиться прозрачная процедура целевого обучения: в договоре пропишут как обязательства заказчика такого обучения — меры поддержки студента в период обучения, предоставление жилья, последующее трудоустройство, — так и обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении .

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— Еще одно очень важное нововведение — это возможность выбирать только одного заказчика и только один вуз , — добавил Александр Русаков. — Абитуриент будет более осознанно исследовать рынок заказчиков, думать, где бы он хотел в дальнейшем работать, не будет распылять свое внимание на несколько специальностей. Должно сократиться количество лиц, подавших заявление на целевое только для подстраховки в несколько вузов и на несколько специальностей.

Еще одна важная проблема, говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, касается даже не столько целевого набора, сколько набора в целом.

— Целевой набор — это часто набор на сложные специальности, на которые нужно сдавать ЕГЭ по естественным предметам. Это самая большая головная боль, — сказал он «Известиям». — Не только по целевому набору не выбираются эти места, но и по бюджетному набору. Число детей, которые заявились на сдачу профильных предметов, меньше, чем бюджетных мест, — априори понятно, что квота по естественно-научным предметам не будет выбрана. Это фундаментальная проблема.

Однако в принципе у целевого набора есть будущее — за его развитие выступают почти все опрошенные эксперты, подчеркивая, что имеют в виду именно такую добровольную практику, а не распределение, как в СССР. Советник по образовательной деятельности и направлению устойчивого развития при ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха Минсельхоза России Ринат Резванов замечает, что необходимо добиться того, чтобы целевое обучение воспринималось не как способ учиться в вузе бесплатно, а как то, что нужно заслужить. И здесь важна работа со старшеклассниками, их профориентация.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Впрочем, руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин замечает, что проблему привлечения абитуриентов в глубинку с помощью целевого набора всё равно не решить: здесь так или иначе потребуется предлагать выпускникам не только достойный уровень оплаты труда в 1,5–2 раза выше, чем сейчас, но и целый ряд социальных гарантий.