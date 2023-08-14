Выше взнос: почему дорожает обучение в медвузах

В этом году стоимость обучения в ведущих медицинских вузах России выросла, причем в некоторых случаях беспрецедентно высоко. Почему учиться на врача стало дороже, как государство регулирует этот вопрос и насколько важны для отрасли выпускники платных отделений, разбирались «Известия».

На сколько подорожало обучение

По данным издания «Медвестник», самое значительное повышение стоимости платных образовательных услуг произошло в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова: там за первый год обучения по специальности «лечебное дело» теперь придется заплатить не 415 тыс. рублей, а 650 тыс. рублей. Так же ощутимо — с 450 тыс. до 700 тыс. рублей — выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «стоматология» . С учетом увеличения платы и за последующие курсы за все шесть лет обучения лечебному делу придется внести на счет вуза 4,48 млн рублей, а не 2,82 млн, за педиатрию — 2,76 млн рублей вместо 2,34 млн, а за стоматологию — 3,91 млн вместо 2,49 млн рублей.

В других крупных вузах цены также выросли, хотя и в меньшей степени, на 15–30 тыс. рублей в год. Речь идет о МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Северо-Западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Остался на прежних позициях по цене за обучение из крупных вузов только РНИМУ им Н.И. Пирогова.

Обучение в медвузах в принципе не самое дешевое. Например, по специальности «стоматология» цены начинаются от 172 тыс. рублей в год (в Астраханском медицинском университете) до 700 тыс. (в Первом МГМУ им. Сеченова). При этом средняя цена платных отделений по всем специальностям в России, по данным портала tabiturient.ru, — 184 тыс. рублей. Впрочем, в классических вузах на медицинских факультетах можно найти места дешевле: самая невысокая цена — в Чеченской Республике, где стоматологов учат за 134 тыс. рублей в год.

Отметим, что в конце апреля замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщал, что вузы не будут повышать стоимость обучения по согласованию с Российским союзом ректоров. Однако медицинские вузы не подчинены Минобрнауки.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова рассказала «Известиям», что в России работают 56 медицинских вузов, из которых 49 подведомственны Минздраву, а семь — частные. Кроме того, действуют 57 медицинских факультетов в классических университетах, подчиненных Минобрнауки и другим федеральным структурам, и еще один в частном вузе.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Всего в этих вузах учится 321 тыс. студентов . Еще столько же студентов проходят обучение в 414 медицинских колледжах.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что около 55% студентов учатся в этих медвузах платно — и это соответствует среднему показателю по стране.

— Кроме того, в медицинских вузах довольно высока доля зарубежных студентов. С точки зрения соотношения цены, качества и сроков обучения медицинские специальности в России считаются одними из лучших среди многих стран, — сказала она «Известиям».

Почему растет стоимость

У медицинских вузов есть ограничения в установлении стоимости обучения — но только нижние. Плату за обучение меньше, чем положено по государственным нормативам, установить нельзя.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Нормативы разделены на три стоимостные группы. Клиническая и фундаментальная медицина находятся в третьей, самой дорогой стоимостной группе, — пояснила Ирина Абанкина. — Эта группа может быть в три раза дороже первой стоимостной группы. Кроме того, у вузов есть обязательство учитывать региональные коэффициенты к заработной плате, а также выполнение указов президента о двукратном среднем заработке по региону для педагогического персонала.

По ее словам, медицинские программы, как правило, дороги из-за необходимости специализированного оборудования, работы в малых группах, клинической практики и приобретения расходных материалов.

Эксперт организации «Народный фронт. Аналитика», заведующий учебно-клиническим отделом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, кандидат медицинских наук Владимир Плякин отмечает, что на самом деле стоимость обучения изменяется ежегодно — как минимум с учетом инфляции.

— Это нормальное явление, и каждая образовательная организация на какую-то сумму повышает стоимость обучения, — сказал он «Известиям». — В этом году обращает на себя внимание резкое повышение стоимости в Сеченовском университете по двум специальностям — «лечебное дело» и «стоматология». С чем это связано, я могу только догадываться. Должны быть какие-то обоснованные траты, позволяющие заложить их в стоимость подготовки специалиста и представить цену этого платного образования.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Владимир Плякин считает, что за стоимостью платных отделений государству важно следить пристальнее. Правильно, когда цены, которые превышают показатели ежегодной инфляции, согласовываются с учредителем этой образовательной организации.

Президент АНО «Национальное агентство по охране и управлению здоровьем», врач — организатор здравоохранения Максим Балясников отмечает, что в большинстве случаев повышение стоимости — обычная инфляционная компенсация, но также это может быть результатом возникновения выпадающих доходов из-за увеличения количества бюджетных мест.

— Они не имеют возможности принимать много платных студентов при большом количестве бесплатных, — сказал Балясников «Известиям». — Возникают выпадающие доходы, которые нужно компенсировать, поэтому студентов стало меньше, а стоимость обучения — выше. Это касается как раз популярных вузов.

Гузель Улумбекова подчеркивает, что медицинские образовательные организации в стране серьезно недофинансированы. В среднем только 50–60% бюджета вуза — это средства от государства. Оставшуюся часть вузы вынуждены искать во внебюджетной деятельности, то есть получать от студентов, обучающихся на платной основе. За их счет удается держать на необходимом уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Чем больше студентов, тем выше нагрузка на преподавателя, поясняет Улумбекова. В СССР норматив нагрузки был 9 студентов на одного преподавателя медвуза, в России Минобрнауки установил норматив в 12 студентов. По факту же сегодня эта нагрузка в среднем составляет 11 студентов на одного преподавателя, что на 20% выше, чем было в СССР и сегодня в Великобритании, и на 60% выше, чем в США.

— На деле же во многих российских вузах на преподавателя приходится 12–15 студентов. Это много, и от этого страдает качество образования , — сказала Улумбекова. — Но это необходимо вузам, чтобы платить зарплату и получать средства на содержание своего учреждения . Даже с учетом дополнительных доходов вуза оплата труда преподавателей сегодня только в два раза выше средней оплаты труда наемных работников по стране. В Советском Союзе оплата труда преподавателей вузов была в пять раз выше, чем в среднем по экономике, в развитых странах сейчас — в четыре-пять раз выше. Как следствие, никаких дополнительных стимулов у молодежи идти работать в вузы не возникает.

Недофинансирование, говорит она, касается всего. Например, на одного студента по нынешним нормативам приходится всего 0,25 единицы учебного материала, то есть один учебник на четырех студентов. Даже в школе на обеспечение учебными материалами на одного старшеклассника тратится 2100 рублей в год, тогда как на студента медвуза — 900 рублей. На это тоже нужно искать средства, которые медвузы в том числе получают за счет платных студентов.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Доктор медицинских наук, медицинский директор группы компаний «Медскан» Светлана Каневская считает, что увеличение стоимости образования может быть связано с тем, что в вузах вводятся в эксплуатацию большие симуляционные центры, оснащение которых обходится достаточно дорого.

Насколько важны платники государству

Государство регулирует прием в вузы через целевой набор. В Минздраве сообщили «Известиям», что объемы целевой подготовки в медвузах увеличились на 12,9% относительно 2021 года по программам специалиста и на 33,4% — по программам ординатуры.

Формируют целевые заявки региональные власти, поясняет Максим Балясников. В своих планах они опираются на текущую ситуацию, замечает он.

— Очень редко кто заглядывает за горизонт дальше трех-пяти лет, — сетует Балясников. — Поэтому было бы правильным, чтобы количество платных студентов, обучающихся по разным направлениям, регулировалось, чтобы они включались в данные по общему набору.

Эксперт указывает, что в кадровом обеспечении участвуют в конечном итоге и платники, и бюджетники, особенно с учетом того, что у всех вузов происходят потери: кто-то уходит из-за низкой успеваемости, кто-то — из-за разочарования в профессии.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

При этом набор платных студентов Минздрав почти не регулирует. Стоимость обучения медвузы определяют самостоятельно, но «в строгом соответствии с нормативными затратами на соответствующий год». Указывается также, что Минобрнауки ежегодно проводит мониторинг стоимости платных программ высшего образования, в рамках которого и университеты, подведомственные Минздраву, тоже представляют информацию. Замечаний относительно стоимости обучения в медвузах за последние три года не поступало. В Минобрнауки на запрос «Известий» не ответили.

Владимир Плякин подчеркивает, что все вузы стараются придерживаться позиции, что не важно, как обучаются студенты: по целевому набору, федеральным квотам, платному направлению — важно, чтобы они были трудоустроены. А Ирина Абанкина замечает, что в этом смысле медицинские выпускники уникальны: большинство из них работают по специальности и быстро находят новое место работы в случае его потери.

При этом по некоторым специальностям целевой набор достигает уже 100% , говорит Владимир Плякин. Это удобно, когда каждый студент или ординатор готовится под конкретное рабочее место.