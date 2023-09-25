Неимение лучшего: во ВНИИ труда указали на феномен «рыночной бедности»

Эксперты ВНИИ труда Минтруда заявили о появлении феномена «рыночной бедности» в РФ. В ее основе — высокая доля низкооплачиваемой работы в регионах, низкие зарплаты, а также неполные и нестабильные формы занятости. Об этом говорится в статье, опубликованной в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования». На фоне общего по стране роста благосостояния граждан более чем в половине субъектов жалованье ниже среднего по рынку, отметили в сервисе HeadHunter. Для решения проблемы авторы публикации предлагают увеличивать долю высокотехнологичного производства и развивать человеческий капитал.

Черты бедности

Современная модель бедности в России, которая сформировалась за последние 30 лет, — это по большей части результат недостаточного уровня доходов от занятости. Поэтому можно выделить категорию «рыночной», или «новой» бедности, которая характерна для работающего малоимущего населения. Распространена ситуация, когда люди трудоустроены, но зарабатывают настолько мало, что остаются за чертой бедности.

Такие выводы приводятся в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения» профессора, заслуженного работника Минтруда Александра Разумова и старшего научного сотрудника ВНИИ труда Ольги Селивановой. Материал опубликован в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования».

Авторы дают такое определение бедности: это невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. Эксперты считают, что в основе «рыночной» нехватки денег лежат высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах РФ, недостаточный уровень жалованья, неполные и нестабильные формы занятости.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Рыночная бедность в первую очередь растет из-за сложившейся в субъектах России структуры занятости и разницы в оплате труда, отмечается в статье. Так, наибольшая доля неквалифицированных рабочих в составе малоимущих зарегистрирована в Санкт-Петербурге (38%), Камчатском крае (28%) и Чукотском АО (32%). Меньше всего — в Калмыкии (1,5%), Ингушетии (1,6%), Мордовии (0%).

Также есть различия по возрастным категориям. В исследовании подчеркивается: среди малоимущей группы населения преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет (40%) и 40–49 лет (36%). Больше всего таких граждан зафиксировано в Севастополе, Адыгее и Чукотском АО. «Известия» направили запрос в эти регионы.

Публикация — это узкоспециализированная статья, подготовленная сотрудниками института в процессе исследования одного из сегментов бедности — работающих бедных, сегмента, который не преобладает в структуре бедности, заявили «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда.

— По данным Росстата, численность населения с доходами ниже границы бедности во II квартале 2023 года составила 15,7 млн человек (10,8%), что выступает минимальным значением для этого периода с 2018 года, — подчеркнули там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе ВНИИ труда добавили: по сравнению со вторым кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 1,3 п.п., по сравнению со вторым кварталом 2021 года — на 1,7 п.п. По итогам 2022-го показатель в целом составлял 9,8%. Положительная динамика ожидается и в 2023 году.

Для того чтобы снизить уровень бедности, правительство последовательно ведет работу по нескольким направлениям, подчеркнули во ВНИИ труда. Среди них — поддержка семей с детьми, увеличение МРОТ и содействие занятости.

Ситуация на рынке труда обсуждалась также на расширенном заседании президиума Госсовета по рынку труда 21 сентября. Доходы россиян в реальном выражении по итогам июля выросли на 10,5%, подчеркнул в своем выступлении президент Владимир Путин. Следом глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложить меры поддержки для регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей по России. Сама зампред правительства обратила внимание на нехватку кадров в новых регионах.

Странный класс

По данным сервиса HeadHunter на сентябрь 2023 года, в регионах действительно отмечается существенная дифференциация по уровню предлагаемых зарплат, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. В частности, в 47 из 89 предложения жалованья находятся на уровне ниже, чем в среднем по стране (64 386 рублей). При этом наиболее существенная разница наблюдается в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае — там в среднем предлагают на 19–23 тыс. ниже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время в новых экономических условиях меняются и формы дискриминации на рынке труда, подчеркивается в исследовании экспертов ВНИИ труда. В частности, наиболее предрасположены к бедности специалисты со «случайной» или разовой занятостью, работающие в тени, а также самозанятые, чья деятельность зависит от спроса на их продукцию и услуги. Другая причина необеспеченности трудоспособного населения — сокращение рабочего времени, которое практикуют многие компании.

Особенность российского рынка труда в том, что при рекордно низкой безработице в 3% значительная часть рабочих мест — с очень низкими заработными платами, отметил старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

— Зачастую на таких позициях не обеспечивается соблюдение базовых трудовых гарантий, например по количеству дней отпуска, больничным, условиям труда. Но безработные часто вынуждены устраиваться и на откровенно плохие рабочие места, — отметил он.

В значительной степени на такое положение дел влияет высокое региональное неравенство — основная доля таких рабочих мест находится в регионах России с низким уровнем экономического развития, пояснил Виктор Ляшок.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сформировался странный класс «работающие бедные», поэтому важно обеспечить такую оплату труда, которая была бы достаточной для поддержания достойного уровня жизни, отметила доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Заработная плата в регионах отличается. Там, где выше конкуренция, больше и выплаты. Но в отдельных регионах есть один крупный работодатель, который диктует свои условия. Сотрудникам остается только соглашаться на невысокую заработную плату, порой неофициальную, — заявила она.

Проблему должны решать прежде всего местные органы власти, стимулируя развитие бизнеса и сохранение рабочих мест, пояснила Людмила Иванова-Швец.

В исследовании приводится несколько предложений по улучшению ситуации на рынке труда:

стимулирование роста экономики (не менее 2% в год);

повышение доли «сложного труда»;

модернизация производства;

развитие человеческого капитала путем повышения образования;

формирование запроса со стороны работодателей на целевую подготовку специалистов и на трудоустройство выпускников.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

При этом в июне 2023 года Росстат сообщал о снижении уровня бедности в РФ с 20,9 млн до 19,6 млн малоимущих граждан. По данным статслужбы, за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума) по итогам первого квартала находилось 13,5% россиян.