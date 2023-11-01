Плюс на плюс: Путин заявил о росте зарплат россиян выше темпов инфляции

Зарплаты россиян растут темпами выше инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. Об этом Владимир Путин заявил на совещании, посвященном экономической ситуации в стране . В целом она развивается предсказуемо, и за девять месяцев этого года ВВП России вырос на 2,8%. Однако нужно быть готовыми к усилению санкций Запада , предупредил глава государства. Что последует за политикой рестрикций и какие отрасли демонстрируют хорошую динамику — в материале «Известий» .

В РФ растут доходы граждан

1 ноября Владимир Путин из Ново-Огарево обсудил с коллегами экономическую ситуацию в России. По его словам, сегодня зарплаты в стране растут темпами выше инфляции — за восемь месяцев прибавили 7,5% в реальном выражении . При этом такая динамика происходит на фоне устойчиво низкой безработицы: сейчас она составляет около 3%.

Рост реальной заработной платы наблюдается во всех отраслях экономики , сказали «Известиям» в Минэкономразвития.

— Если говорить о внебюджетном секторе, то здесь основными факторами роста зарплат стало ускорение экономической активности промышленных предприятий и организаций и связанный с этим высокий спрос на квалифицированные кадры, — отметили в ведомстве.

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Опережающие темпы показала обрабатывающая промышленность : +11,6% к восьми месяцам 2022 года, в основном за счет производства электрооборудования (+18,5%), компьютерной и электронной техники (+16,8%), отраслей легкой промышленности — производство одежды (+21,1%), производство изделий из кожи и обуви (+14,8%).

Также при активной реализации программ развития внутреннего туризма в отраслях гостеприимства реальные заработные платы выросли на 9,6% , добавили в министерстве.

Безусловно, не все россияне смогли ощутить рост своих зарплат на 7,5%, и подобная статистика не означает повышение жалования абсолютно всем за указанный период, пояснил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, наиболее вероятно, подобные изменения почувствовало население с небольшими доходами за счет увеличения мер поддержки или повышения МРОТ. Средний класс, как правило, не всегда может ощутить повышение на деле, за исключением определенных отраслей, резюмировал эксперт.

В нынешней ситуации правительству и банкам России надо тщательно отслеживать цены на социально значимымые и востребованные товары и услуги и в целом нужно скоординировать действия по снижению инфляции . Ее замедлению, по словам президента, должна помочь стабилизация валютного рынка. Так, Владимир Путин напомнил о ранее подписанном указе о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами: они должны будут зачислять от 80% от нее на счета в РФ и продавать на внутреннем рынке 90% от этого объема.

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— Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет — сыграл. Ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам ,— подчеркнул он.

Промышленное производство выросло на 3,3%

В целом экономическая ситуация в стране развивается предсказуемо и в соответствии с прогнозом. По данным президента, за девять месяцев этого года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022-го. В августе и сентябре он и вовсе прибавил по 5,2% . Более высокие темпы сегодня показывают обрабатывающие индустрии и отрасли реального сектора, не связанные с добычей природных ресурсов.

Так, за январь-сентябрь 2023-го промышленное производство увеличилось на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,1%. Выпуск компьютеров, электронных изделий поднялся на 34,5%, электрического оборудования — на 22,2%, мебели — на 21,7% . Тем не менее в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг нужно усилить позитивные тенденции, а также поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств в стране.

При этом Владимир Путин считает, что России надо быть готовой к усилению санкций. По его словам, за прошедшие годы западные политики напринимали бессчетное количество пакетов рестрикций и «сами уже практически запутались» . А в своих фантазиях они и вовсе доходят до абсурда, подчеркнул российский лидер.

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— Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов , — сказал Владимир Путин.

С момента начала СВО на Россию было наложено более 16 тыс. санкций, уточнила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.



— Оппоненты полагали, что они выбьют почву из-под ног у бизнеса в России, а получилось наоборот. Мы увидели развитие промышленного сектора, IT, переработки и так далее . Самое главное — создать условия для хорошего экономического самочувствия страны на долгие годы. Это значит, что мы должны быть самодостаточными и не зависеть критически от зарубежных поставок, техники и технологий, — сказала «Известиям» парламентарий.

РФ должна просчитать риски

Кроме того, в условиях почти исчерпанного потенциала санкционных мер в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, предупредил Владимир Путин. В этой связи он напомнил о произошедших терактах на «Северных потоках» в 2022 году, а также провокационных попытках обвинить Россию в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией .

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— Она [труба] сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб. Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас , — отметил он.

Властям необходимо просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением для обеспечения уверенной, стабильной работы отечественных предприятий, а также поддержания надежности внешних торговых связей и логистических маршрутов.