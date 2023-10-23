Первые вместе: в РФ назвали топ регионов по экономическому потенциалу

Москва, ХМАО и ЯНАО возглавили топ-35 субъектов по экономическому потенциалу — его оценивают по уплаченному НДС, уровню заработной платы в регионе и другим параметрам. Также в десятку сильнейших субъектов вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан, Свердловская, Иркутская, Тюменская, Ленинградская области. Таковы результаты исследования ФоРГО по итогам II квартала этого года, основанные на данных Росстата и ФНС. Авторы исследования обратили внимание на то, что прибыль предприятий за это время сократилась, однако выросли зарплаты. С этим мнением согласны эксперты, которые отметили рост зарплат в некоторых отраслях.

Самые сильные

Лидерами среди регионов с самым большим экономическим потенциалом в России оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. Также в десятку сильнейших субъектов вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан и Свердловская (поделили седьмое место), Иркутская, Тюменская, Ленинградская области.

К такому выводу пришли авторы рейтинга «Индекс экономического потенциала регионов РФ. Топ-35», подготовленного Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата и ФНС по итогам II квартала этого года.

«При отсутствии какого-либо нормативного количественного показателя оценки уровня развития реального сектора экономики для определения экономического потенциала регионов возможно использовать интегральную оценку следующего набора ключевых показателей: размер фактически уплаченного в бюджет НДС, уровень среднемесячной заработной платы по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций региона», — так пояснили методику расчетов исследования его авторы.

Исходя из этих показателей, во вторую десятку рейтинга вошли Нижегородская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, Вологодская область, Башкирия, Самарская и Новосибирская области (поделили 17-е место), Приморский край, Тульская и Кемеровская области.

В третьей десятке оказались Ростовская область, Коми, Ярославская, Оренбургская и Омская области (делят 23-е место), Сахалинская, Воронежская области, Якутия, Белгородская, Томская, Мурманская, Калининградская, Волгоградская области.

Замыкают рейтинг Владимирская, Рязанская области, Хабаровский край, Чукотка и Астраханская область.

Согласно исследованию, больше всего НДС во II квартале этого года заплатили в столице, Московской области и Санкт-Петербурге. Самые прибыльные в стране предприятия оказались в Москве, ХМАО и Санкт-Петербурге.

Как отметил в разговоре с «Известиями» глава ФоРГО Константин Костин, финансовые результаты предприятий и организаций за первое полугодие 2023-го по сравнению с тем же периодом прошлого года составили 88,6%, при этом начисленный за тот же период НДС увеличился с 3389,4 млрд до 3883,4 млрд рублей (+14,5%).

— Это говорит об относительном перераспределении добавленной стоимости в пользу заработной платы. Так, среднемесячная зарплата за июнь 2023-го по сравнению с июнем прошлого года возросла с 66 572 до 76 604 рублей (15%), — добавил эксперт.

При этом он отметил, что наиболее заметное улучшение критериев экономического потенциала (более чем на пять позиций) показали: Омская область (с 30-го на 23-е место) — прежде всего за счет прибыли хозяйствующих субъектов, Калининградская область (с 43-й на 29-ю строчку) — за счет прибыли хозяйствующих субъектов, Чукотский АО (с 43-го на 34-е место) — благодаря росту среднемесячной зарплаты, по уровню которой регион занял первое место.

— Обе столицы занимают лидирующее положение в первой пятерке. Москва уверенно сохраняет за собой первое место уже несколько лет подряд с наивысшим значением среднего места по двум из трех критериев, Санкт-Петербург по итогам первого полугодия находится на четвертой позиции, незначительно спустившись на одну ступень, — отметил Константин Костин.

По его словам, Московская область занимает пятое место, находясь при этом на второй позиции (после Москвы) по размеру уплаченного в федеральный бюджет НДС (реальный сектор экономики), а по прибыли предприятий и организаций — на четвертой, уступая по этому критерию только Москве, ХМАО и Санкт-Петербургу.

Также эксперт обратил внимание на то, что Ленинградская область по совокупности критериев замыкает десятку сильнейших регионов, заметно улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать результаты исследования, а также в субъекты.

Закономерные итоги

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что расстановка мест закономерна и традиционна.

​— По лидерству Москвы всё и так понятно. Это конкурентоспособный инновационный регион с высокими зарплатами, где расположены самые доходные компании и живут состоятельные люди. Что касается ХМАО и ЯНАО, то это самые богатые сырьевые регионы с развитой промышленностью и высокой рентабельностью. Если говорить о следующих за ними субъектах, то это также экономически развитые территории, — пояснил он.

Что касается падения прибыли предприятий, то эксперт предлагает не делать выводов по итогам II квартала, а дождаться годовых показателей.

— С точки зрения экономики есть цикличное развитие ряда отраслей. Например, в I квартале вы изготовили турбины, а во втором нет, они планируются только в третьем или четвертом. Поэтому делать анализ пока преждевременно. Хотя с точки зрения роста зарплат в стране, то действительно он существует, — отметил эксперт.

По его словам, это объясняется дефицитом квалифицированных кадров.

— Их, к сожалению, мало. Чтобы пригласить на работу компетентного и знающего человека, бизнесу необходимо платить больше денег, особенно с учетом того, что в России из-за санкций идет перестроение всех отраслей. Поэтому рост заработной платы сегодня идет даже в депрессивных регионах, — пояснил Георгий Остапкович.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев это мнение разделяет.

— Спрос на кадры в России очень резко вырос во всех профессиях, где идет импортозамещение. Речь прежде всего идет о рабочих, инженерах, не только айтишниках. Есть серьезное оживление в военно-промышленном комплексе и промышленности, — пояснил эксперт.

По его словам, нельзя сказать, что в России сегодня становится меньше бедных, но больше тех, кого можно отнести к среднему классу.