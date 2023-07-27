Хорошо отдохнуть: правительство выделило свыше 100 млрд рублей на развитие туризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на профильном совещании о направлении более 100 млрд рублей на решение задач комплексного развития туризма. По его словам, к решению задачи следует подходить комплексно: учесть спрос, повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную инфраструктуру. Как сказались вливания на туристической отрасли, видны ли позитивные изменения и за счет каких стран может расти российский туризм, выясняли «Известия».

Полным ходом

Внутренний туризм в России в последние годы динамично развивается, оценивает рынок академический руководитель образовательной программы «Экономика впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент» НИУ ВШЭ Екатерина Шестакова.

— Согласно данным, полученным от Ассоциации туроператоров (АТОР), за 2020–2021 годы внутренний туризм стал основным направлением для россиян. Общий поток по итогам 2020 года уменьшился до 40 млн по сравнению с 2019 годом (-42%). А вот уже в 2021 году туристический поток восстановился почти на 90% в сравнении с допандемийным 2019 годом, достигнув 56 млн человек, — рассказала эксперт.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

По ее словам, Россия стала одним из мировых лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма:

— В 2022 году внутренний туризм вырос на 16,7%, или на 10 млн человек. В программу развития туризма в РФ планируют включить строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов, а также дополнительно выделить 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц, что позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода.

При поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» активно стали строиться гостиницы, глэмпинги и другие средства размещения, подчеркивает Шестакова.

По оценке PR-агентства PRCO Russia, на конец 2020 года в стране работало не более 60 глэмпингов. Но уже к началу 2021 года их количество удвоилось. Основные направления — Алтай, Карелия и Мурманская область, приводит данные собеседница.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

— К концу 2021 года в стране насчитывалось 230 глэмпингов. Пандемия и упор на эксклюзивный (немассовый) туризм сделали эту отрасль невероятно популярной. В 2022 году планировалось к открытию еще 277 новых проектов. На февраль 2022 года Ассоциация глэмпингов относит к таким объектам 450 проектов в России. Из них 53% круглогодичных, — добавила Екатерина Шестакова.

Равняться на лучших

100 млрд рублей — сумма большая, но явно недостаточная. Государственных денег не хватит на всех, нужны инвестпроекты , комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Одно из приоритетных направлений, на взгляд эксперта, — вложения в туристическую отрасль городов Приазовья:

— В прибрежных городах новых российских регионов — свыше 900 объектов размещения. Возможно, силы бросят на удовлетворение спроса на отдых в России и создание альтернативы пляжному отдыху в той же Турции. Можно сказать, это вопрос отчасти престижа страны.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

По мнению собеседницы «Известий», огромная проблема туристической сферы в РФ — низкое качество сервиса, невысокая клиентоориентированность:

— В первую очередь это сказывается на курортных регионах юга России. Спрос выше предложения, недовольные уедут — другие приедут, — продолжает Косарева. — Страдают в качестве обслуживания и зоны с очень высоким потенциалом (Сибирь, Дальний Восток), где туризм только становится на ноги. Здесь обращаться с клиентами еще не научились.

Развитие туризма — совместное дело властей и бизнеса. Критически важно наладить это сотрудничество. По мнению эксперта, яркий пример удачного взаимодействия — Тула. При поддержке местных властей за шесть лет проделана огромная работа. С нуля отстроена живописная набережная, преобразился парк культуры и отдыха, появились зоны отдыха и культурные пространства, есть гостиничная инфраструктура на любой карман. В городе и области проводят события, которые собирают публику. Для туристов работает специальное мобильное приложение, по центру города расставлены информационные будки, куда можно обратиться с вопросом. Основная масса туристов — москвичи.

— Если в 2019 году город посетил 1 млн человек, то в 2022 году уже — 1,5 млн. Средний срок пребывания вырос с одного до трех дней. Это позитивный пример кратного роста туристической отрасли, который в принципе возможен в любом регионе страны, — резюмирует Екатерина Косарева.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Важно развитие и автомобильного туризма: основная масса людей хочет путешествовать на своей машине, потому что это удобно и выгодно, особенно если едет вся семья, комментирует профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.

Что касается притока иностранных граждан, говорит эксперт, он только ожидается.

— С 1 августа будет введена электронная виза. Речь идет об увеличении въездного потока из пограничных стран, чтобы люди могли путешествовать, опять же, на своем транспорте. Виза будет действовать 60 дней с периодом пребывания 16 дней. Это очень удобно прежде всего для граждан Китая, которые могут приехать в Благовещенск и далее по стране, если будет обеспечена хорошая логистическая доступность тех или иных регионов , — отмечает собеседница издания.

На подъеме

Вливание больших сумм в экономику, на конкретные, измеримые цели всегда хорошо влияет на ту или иную отрасль, полагает старший преподаватель кафедры «Менеджмент в индустрии гостеприимства» ИОМ РАНХиГС Александр Преображенский.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Важно, чтобы в эту программу были вовлечены малый и средний бизнес, а для этого программу и сам алгоритм получения государственных субсидий нужно разбить по секторам и видам туризма, — полагает эксперт.

Такой подход позволит создать прозрачный и работающий механизм выделения средств и сделает туристическую сферу интересной для малого и среднего бизнеса, который в данный момент ориентирован на торговлю. А для населения будет создаваться новый туристический продукт и новые рабочие места, объясняет Преображенский.

Внутренний туризм на подъеме, подчеркивает аналитик.

— Наши соотечественники активно открывают для себя Россию. По данным Ассоциации караванеров России, растет число владельцев кемперов, прицепов для автомобильных путешествий. Компании, занимающиеся путешествиями по рекам, заявляют о прекращении продаж до окончания сезона, так как все места уже проданы. Сайты операторов, предлагающих экскурсионные туры по стране, свидетельствуют о полностью заполненных группах до сентября, а на некоторые туры и дальше. Строятся новые курорты и осваиваются новые регионы, ранее даже не рассматриваемые в качестве мест для отдыха. Примером может служить программа освоения побережья Каспийского моря, — рассказал Александр Преображенский.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Программа развития туризма по России в условиях смены туристических рынков дает свои плоды, и в страну начинают ехать туристы из некогда экзотических для нас стран.

— Приходят заявки на посещение туристов из Ирана, Венесуэлы, Вьетнама и даже из Конго и ЮАР. Традиционно много туристов из Китая. Уже обыденными стали заявки от туристических операторов из ОАЭ, Омана и других стран Ближнего Востока. Эти страны присылают к нам индивидуальных туристов, — подытоживает эксперт РАНХиГС.

В последние годы сложились благоприятные условия для развития внутреннего туризма, солидарен с коллегами эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Сначала пандемия, а затем взаимные ограничения на авиаперелеты с недружественными странами существенно ограничили для россиян выбор зарубежных курортов и существенно удорожили отдых в тех регионах, которые остаются доступными, — заключил он.