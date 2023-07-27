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Держи штат шире: 41 тыс. сотрудников туротрасли Крыма получит стимулирующие выплаты

Поможет ли такая мера поддержать бизнес на полуострове
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Более 40 тыс. сотрудников туротрасли Крыма получат от государства стимулирующую выплату в 65 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Это в 1,5 раза больше людей, чем годом ранее. При этом в перечень организаций, которые могут претендовать на поддержку, вошли оздоровительные лагеря и сетевые отели. Нынешний сезон обещает быть для региона тяжелым — турпоток сократится как минимум на 20% по сравнению с 2022-м, отмечают в АТОР. В лучшем случае по итогам этого года Крым посетят 5 млн человек, полагают эксперты, напомнив, что в прошлом году на полуостров приехали 6,5 млн туристов.

Миллиарды в помощь

Около 41 тыс. работников туротрасли Крыма получат стимулирующие выплаты от правительства, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. О намерении выделить почти 2,7 млрд рублей на эти цели сообщил в мае на совещании у президента глава ведомства Максим Решетников.

В среду, 26 июля, глава правительства Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России сообщил, что средства уже направлены. Он отметил, что такая поддержка необходима, «чтобы компании могли предоставить единовременные выплаты своим сотрудникам и сохранить коллективы, продолжили вести бизнес».

В этом году сумма втрое больше, чем в 2022-м — тогда она составляла 840 млн рублей, рассказали в Минэке.

туризм
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Субсидия направлена на поддержку не менее 3,7 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи со снижением туристического потока на полуостров, — уточнили там, отметив, что деньги будут перечислены в сентябре.

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Выплаты в 2023 году получат в 1,5 раза больше сотрудников туротрасли Крыма, чем годом ранее. Тогда государство помогло 27 тыс. человек, занятых в 2,3 тыс. компаний. Увеличилась и сумма индивидуальной субсидии — с двух до четырех МРОТ. Как пояснили «Известиям» в Министерстве курортов и туризма Республики Крым, на сегодня это почти 65 тыс. рублей.

Условие для получения выплаты прежние: работодатель обязан сохранить не менее 80% численности персонала, — пояснили в Минэке.

Увеличение числа претендующих на выплату сотрудников связано с тем, что в этом году субсидию выделяют на пике сезона, когда занятость в туротрасли максимальная, отметил в беседе с «Известиями» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. В 2022-м аналогичная мера поддержки была направлена на сохранение численности персонала в межсезонье, с декабря по апрель, пояснил он.

Выплаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Кроме того, в этом году в перечень тех, кто может получить поддержку, были добавлены детские оздоровительные лагеря и сетевые отели, — добавил Вадим Волченко.

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Турпоток сократится

С начала года турпоток в Крым составил 2,4 млн человек — это меньше, чем в 2022-м, заявил 26 июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с главой республики Сергеем Аксеновым.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам года турпоток на полуостров сократится как минимум на 20% — с 6,5 млн в 2022 году до максимум 5 млн в нынешнем.

пляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Улучшить или ухудшить ситуацию сейчас невозможно, поскольку уже продано 80% туров в Крым. Это не значит, что все туристы непременно воспользуются своими бронями, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

В туристическом сервисе «1001 тур» «Известиям» также сообщили, что по сравнению с прошлым годом спрос на туры в Крым упал на 25%. Там уточнили, что аннуляций уже забронированных туров на полуостров нет. А в пресс-службе туроператора «Алеан» отметили, что количество отказов сейчас находится в пределах обычного.

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Осознанный выбор

Отдых в Крыму сейчас выбирают в основном приверженцы этого направления, уточнили в «Алеане». Загрузка большинства популярных отелей полуострова в июне и начале июля составляла около 50–60%, отметили там.

По оценке Сергея Ромашкина, на пике сезона дела у гостиниц пойдут получше и есть шанс заполнить 80–85% номеров.

— Но, конечно, такая высокая загрузка не на весь год, а лишь на два месяца — что для туротрасли очень мало. Поэтому поддержка сотрудников субсидиями необходима и будет полезна, — отметил вице-президент АТОР.

гостиница
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Чтобы привлечь гостей, отели Крыма заметно снизили цены по сравнению с прошлым годом — на 15–20%, продолжили в «Алеане». Помимо этого, ряд гостиниц еще и предлагает дополнительные скидки по акциям.

— Тем не менее в большинстве объектов цены динамические и зависят от загрузки. Есть отели, которые сильно снизили стоимость. Есть и те, кто пошел на уступки минимально, — отметили в компании.

Там добавили, что туристы по-прежнему выбирают в Крыму в основном отдых на Южном берегу, где климат теплее, сказали в «Алеане». Это такие курорты, как Ялта, Алушта, Алупка, Гурзуф, а также популярны Евпатория, Феодосия.

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