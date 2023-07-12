Выходные предложения: популярность путешествий на уикенд выросла вдвое

Спрос на туристические поездки в выходные дни за год существенно увеличился , выяснили «Известия». При этом короткие путешествия обходятся всё дороже: за этот год расходы на них вырастут на 7%, а за пять лет повысились уже на 20% , показало ежегодное исследование аналитического проекта Tinkoff Data ― Weekend Trip Index. Причина подорожания — не только в инфляции, но и во всплеске интереса к внутреннем туризму , отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. А вот топ востребованных направлений, согласно индексу, год от года почти не меняется: наиболее популярными и дорогими городами остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Живой интерес

Россияне стали чаще, чем в прошлом году, отправляться в поездки на выходные дни , сообщили «Известиям» опрошенные представители отрасли. В частности, о том, что спрос увеличился вдвое, рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour. Другие участники рынка рост подтверждают, но оценки у них немного скромнее.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также фиксирует рост интереса к поездкам на выходные.

— Правда, я бы не сказал, что вдвое, — все-таки такие короткие туры не заменят полноценный отдых, — сказал он «Известиям».

По его словам, благотворно влияет на спрос развитие транспортной инфраструктуры: популярны маршруты, на которых курсируют «Ласточки» и «Сапсаны». Спросом пользуются и речные круизы длительностью два-три дня, добавил эксперт.

— Есть направления, куда люди обычно едут не на неделю, а на два-три дня, — это Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15–20%, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Он отметил, что отправляться в короткие путешествия по стране россияне предпочитают в основном самостоятельно — к туроператорам обращаются лишь 30–40%.

Выходные направления

Самые популярные города для самостоятельных путешествий на выходные — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград, свидетельствует исследование Tinkoff Data. В прошлом году стоимость поездки выходного дня больше всего выросла в Махачкале, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге по сравнению с 2021 годом.

«Столица Дагестана стала активно привлекать туристов в последние годы, а Нижний Новгород всегда был местом притяжения для гостей из соседних городов, особенно после преображения к 800-летию города» , — пояснили авторы исследования.

Примерно те же направления назвали в Anex Tour и «Слетать.ру». Часть туристов, по данным операторов, отправится также в Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области и в путешествие по городам Золотого кольца.

Чаще всего для путешествий на выходные россияне выбирают города, расположенные в нескольких часах езды, сказал Сергей Ромашкин. Это привело к тому, что билеты на «Сапсан» из Москвы до Питера уже давно дороже, чем на самолет, отметил он.

Так, на последние выходные июля слетать в Северную столицу и обратно можно минимум за 6,6 тыс. рублей. А билеты на те же даты на «Сапсан» обойдутся уже в 13,6–23 тыс. рублей в зависимости от удобства времени отправления. Впрочем, на обычные поезда билеты можно найти намного дешевле, но и следуют они дольше.

Траты растут

При этом вместе с увеличением интереса к коротким поездкам растут и расходы. В этом году по сравнению с прошлым в путешествиях на выходные самостоятельные российские туристы потратят на 5–7% больше — почти 9 тыс. рублей за оба дня на человека в самых дорогих городах, по оценке Tinkoff Data, — Москве и Петербурге. По сравнению с 2019 годом путешественники этим летом потратят на 20% больше.

В Сочи, Казани и Калининграде траты на летний уикенд составят примерно 7 тыс. рублей. Для прогноза индекса сервис на основе искусственного интеллекта ETNA от «Тинькофф» изучил средние чеки за последние пять лет в популярных категориях трат туристов во время путешествий без учета стоимости дороги: ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров.

По оценке АТОР, средний чек у туроператоров за год на короткие путешествия вырастет заметнее — на 12–14%. В компаниях «Слетать.ру» и Tez Tour и вовсе сообщили об увеличении в 25–35%.

При этом, как отметили аналитики Tinkoff Data, в 2023 году цены заметнее всего вырастут в Санкт-Петербурге, на втором месте по динамике прироста индекса — Калининград.

«А вот самым дорогим городом для поездки на выходные уже третий год подряд становится Москва, — говорится в исследовании. — Что касается отелей, то дороже всего размещение обойдется в Петербурге — в 3,6 тыс. рублей за ночь. А доступнее всего, на удивление, гостиницы Сочи — 2,8 тыс. рублей».

Цена скорректировалась на уровень инфляции, полагает Сергей Ромашкин.

— Это понятно — отели не могут удерживать цены, если продукты питания и все остальное каждый год дорожают, — считает эксперт. — Исключением стал только Крым, где в этом году отели подешевели на 20% из-за слабого потока туристов. Все остальные направления — Петербург, Москва, Сочи, Анапа — по сравнению с прошлым годом стоят дороже, — рассказал эксперт.

Помимо инфляции есть и другой немаловажный фактор: всплеск популярности внутреннего туризма, заметил он. Вырос спрос — выше и цены.