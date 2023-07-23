Под звуки чатнаха: в Хакасии сосредоточились на туризме

В последние годы внутренний туризм развивается невиданными темпами. Миллионы россиян продолжают открывать для себя собственную страну — ее природу, историю, культуру, традиции, вкусы. Благо Россия в этом смысле совершенно уникальна. Огромная территория, по центру которой проходит граница двух полушарий, охватывает несколько климатических зон и часовых поясов. Ее населяет около двухсот народов и народностей и каждый вносит свой вклад в общую копилку материального и духовного наследия. «Известия» вместе с проектом «Медиаразведка» продолжают рассказывать о самых необычных уголках нашей родины. На сей раз речь пойдет о Хакасии.

Точка на карте

Хакасия расположена в Южной Сибири в так называемой Хакасско-Минусинской котловине, окруженной Саянами и Алатау, между Красноярским краем, Кемеровской областью, Тувой и Республикой Алтай . Несмотря на скромные размеры — республика занимает площадь чуть больше 60 тыс. кв. км, — она имеет довольно сложную географию, причудливо сочетая в себе раздольные степи, таежные леса и живописные горные массивы, извилистые речные долины и многочисленные озера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Климат здесь резко континентальный, поэтому зимой случаются суровые морозы и выпадает огромное количество снега, а летом на землю обрушивается жара за тридцать градусов, довольно быстро выжигающая степь. Однако независимо от сезона погода в Хакасии преимущественно ясная. Считается, что солнце светит здесь 311 дней в году, так что путешествовать можно практически в любое время.

Жители соседних регионов охотно приезжают в Хакасию на машинах, благо дороги поддерживаются в хорошем состоянии, ездить по ним комфортно, а пробки случаются разве что в столице. Туристы из более удаленных уголков страны добираются самолетом, поэтому знакомство с Хакасией начинается для них с Абакана.

Столичные штучки

Главный город республики, возникший на месте слияния рек Абакан и Енисей, совсем небольшой, тихий, уютный и очень зеленый. Его облик сформировался в советскую эпоху, сколько-нибудь выразительной архитектуры здесь не найти, зато есть чудесный городской парк культуры и отдыха, где можно погулять, покататься на роликах и катамаранах, искупаться, позаниматься спортом, выпить чашку кофе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

По городу проложено несколько туристических маршрутов протяженностью около 3 км каждый. Впрочем, их можно легко комбинировать и за пару часов осмотреть, например, старый вокзал, Первомайскую площадь, дома середины прошлого века на улице Щетинкина, зоопарк и Центральный рынок.

На заметку: в городе имеется несколько хостелов и гостиниц уровня 2–3 звезды. Они непритязательны, но вполне подойдут для того, чтобы отдохнуть после перелета. Тем, кто ищет более комфортного размещения, можно порекомендовать отель Asia в центре, а также недавно возведенный комплекс «Гранд Шале» на выезде.

Пожалуй, главной туристической достопримечательностью Абакана является Хакасский национальный краеведческий музей им. Р.Л. Кызласова, в котором помимо приличной археологической коллекции древних и средневековых украшений, оружия и предметов повседневного быта представлено без преувеличения выдающееся собрание менгиров — каменных глыб с петроглифами и причудливых антропоморфных изваяний, собранных со всей республики. Лучшего места для того, чтобы начать знакомство с местной историей и культурой, не придумать .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: на стене напротив парадной лестницы висит внушительных размеров чеканка с этническими мотивами. Смотрится она впечатляюще и трудно поверить, что в советское время это монументальное полотно украшало фасад совершенно заурядного здания Центрального рынка.

На осмотр экспозиции, расположенной на трех этажах, имеет смысл заложить пару-тройку часов, а затем спуститься в этнокафе «Чабрец» и выпить чашку ароматного травяного чая с конфетой из талгана.

После этого можно отправляться дальше. Чтобы определиться с выбором, стоит заглянуть в местный ТИЦ и получить исчерпывающую информацию об экскурсионных маршрутах, основных достопримечательностях, базах отдыха, а заодно запастись картами и справочными буклетами. Здесь же можно оформить карту гостя, чтобы получать скидки при посещении популярных туристических мест .

Лестница в небо

Одно из них находится совсем недалеко — примерно в 40 км от Абакана. Речь идет об участке Оглахты в заповеднике «Хакасский». Часть невысокого горного хребта с характерным волноподобным куэстовым рельефом расположена на левом берегу Красноярского водохранилища. Место, известное как гора «Сорок зубьев», славится поразительно высокой даже по меркам Хакасии концентрацией петроглифов возрастом до 5 тыс. лет. Древние рисунки высечены на отвесной скале, к которой ведет лестница в 965 ступеней . Она разбита на отдельные «этажи» и на каждом установлен информационный щит, подробно рассказывающий о том или ином этапе развития наскальной живописи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

У подножья лестницы находится еще один выдающийся памятник — загадочный Шаман-камень с изображениями солярных знаков, животных, личин, человеческих фигур, скифских кинжалов и даже колесниц .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Большая часть заповедника недоступна туристам, но участок Оглахты открыт и функционирует как полноценный туристический кластер — с тщательно продуманными пешими маршрутами для организованных групп, визит-центром, музеем, кафе, туалетами, автостоянкой и небольшой портовой зоной.

Последняя позволяет совместить посещение Оглахты с прогулкой по Красноярскому морю. С воды открывается потрясающий вид на Енисейские ворота — четыре священные горы в месте слияния Енисея, Абакана и Тубы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: организацией водных прогулок с экскурсионным сопровождением занимается центр водного туризма «Стихия воды». К услугам гостей также мобильная баня и барбекю в стеклянном куполе на берегу реки в селе Усть-Абакан.

Прямо в сердце

Пожалуй, нигде живая хакасская этнография не представлена так хорошо, как в Аскизском районе . Недаром именно здесь — в самом центре республики — живет большая часть коренного населения.

Так получилось, что в Хакасии не укоренились сколько-нибудь глубоко ни буддизм, ни христианство, ни иудаизм, ни ислам, хотя в соседних регионах мировые религии чувствуют себя вполне уверенно. Зато хакасы активно практикуют шаманизм, взаимодействуя с окружающим миром при помощи сложной системы магических ритуалов .

Следы шаманизма здесь повсюду — люди повязывают ленточки на священных деревьях либо на коновязи, установленной в особых местах силы на границе стихий, чтят богов непременным тройным обходом древних менгиров строго по часовой стрелке, разбрасывают кусочки еды на четыре стороны, принося жертву духам гор, небес, земли и воды, кормят огонь маслом или айраном, складывают каменные пирамидки на возвышенностях и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

К особо почитаемым менгирам, таким как Улуг Хуртуях Тас, каменному изваянию возрастом 4 тыс. лет, напоминающему беременную женщину, постоянно тянутся вереницы паломников, несут к нему свои просьбы и оставляют подношения.

В благополучные времена люди целыми семьями ездят к своей родовой горе отдать дань уважения предкам. В горе, нужде и болезни приглашают шаманов для проведения обрядов. Традиционно шаманы трудятся обособленно и без крайней необходимости не контактируют друг с другом, но с недавних пор в республике действует религиозная организация шаманизма «Ада-Кибыры», которая пытается объединить тех, кто избран к магическим практикам. Для всех желающих члены организации проводят обряды на коммерческой основе.

Этнокультурный комплекс «Кюг» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: для более близкого знакомства с этой специфической сферой жизни хакасов туристам стоит посетить тематическую экскурсию в хакасском национальном музее-заповеднике «Казановка». Остановиться на ночлег можно в традиционных юртах этнокультурного комплекса «Кюг» , расположенного буквально по соседству. Там же иногда выступает национальный ансамбль «Айланыс». Любой концерт этого коллектива — заметное культурное событие само по себе, а проникновенное соло на чатнахе, ых или хобрахе — самый короткий путь к тому, чтобы погрузиться в удивительный мир хакасского народа, невероятно древний и живой одновременно.

На дальних рубежах

На крайнем северо-западе республики в Орджоникидзевском районе находится село Приисковое . В XIX–ХХ веках оно было крупным центром золотодобычи с населением в несколько тысяч человек. С распадом Советского Союза производство свернули, шахты затопили, а поселение стремительно деградировало.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Однако относительно недавно Приисковое получило вторую жизнь. Это место облюбовали фрирайдеры — лыжники-экстремалы, большие любители покататься по нетронутому насту, благо местные склоны с мягким рельефом щедро укрыты снегом с октября по июнь. Сначала они приезжали сюда по одиночке или небольшими группами, теперь же их поток не иссякает весь холодный сезон.

С приходом короткого лета фрирайдеров сменяют обычные туристы, поклонники путешествий на квадроциклах, но главным образом пеших прогулок по горам. Чаще всего гости отправляются к Ивановским озерам . Стартуют от Золотогорской поляны, идут вдоль реки Саралак, через нижнее озеро к водопаду и затем к верхнему озеру, на краю которого примостился ледник «Малыш». Вода в озере даже посреди июльской жары не превышает 10–12 градусов, но путешественников это не останавливает — многие отважно окунаются в живительную влагу под одобрительные возгласы окружающих.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На юго-западе район Ивановских озер граничит с заказником «Олений перевал», где обитает небольшая популяция северных оленей. В жаркие дни они нередко выходят на снежники немного охладиться.

В северо-западной части Ивановские озера примыкают к заповеднику «Кузнецкий Алатау». Если добраться до его границы, то с высоты птичьего полета можно полюбоваться дивной красоты горной грядой и ледниковыми озерами, расположенными, что называется, на той стороне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Благодаря постоянно растущему турпотоку в Приисковом стала развиваться соответствующая инфраструктура. Появились компании, которые зимой забрасывают лыжников в горы на ратраках, а летом организуют джип-туры по окрестностям. Кроме того, в самом поселке есть несколько приличных отелей, еще часть активно строится. Из недавних премьер — запуск отеля All Inn, который имеет все основания претендовать на звание лучшего во всяком случае пока.