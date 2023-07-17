Скатерть и дорога: утверждены четыре новых национальных турмаршрута

Число национальных туристических маршрутов в России выросло с 37 до 41. Экспертный совет при Минэкономразвития 14 июля присвоил этот статус четырем новым маршрутам в Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, сообщили «Известиям» в ведомстве. В 2024 году регионы смогут претендовать на грантовую поддержку для их обустройства. Туры объединяют в себе несколько популярных экскурсий, в том числе к памятникам ЮНЕСКО. При этом наличие национального турмаршрута в регионе помогает привести в порядок инфраструктуру и привлекает туда новых гостей — рост турпотока может составить до 25%, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Претендуют на гранты

Национальных туристических маршрутов в России стало больше: 14 июля экспертный совет при Минэкономразвития присвоил этот статус четырем направлениям в Дагестане, Нижегородской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства. Маршруты представили на рассмотрение сами регионы.

Таким образом, число национальных туристических маршрутов в России увеличилось до 41. В августе экспертный совет рассмотрит еще пять новых заявок.

Национальные маршруты, которые развиваются, в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» — это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок по стране, отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Такие маршруты проходят не только по самым красивым, но и по самым интересным местам нашей страны. Экспертный совет, в свою очередь, оказывает практическую помощь в их формировании. Наша задача — выстроить взаимодействие власти и бизнеса таким образом, чтобы развитие определенных маршрутов и центров притяжения с учетом мер поддержки формировали правильные точки роста в регионах, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Наличие в регионе национального турмаршрута позволяет ему претендовать на грантовую поддержку для его обустройства, рассказали в пресс-службе Минэка.

— Новые маршруты смогут претендовать на гранты в следующем году. В 2023 году грантовая поддержка была оказана почти 40 регионам, удалось поддержать порядка 170 инициатив. Сумма субсидий в текущем году в рамках нацпроекта на обустройство пляжей и нацтурмаршрутов составила 3,1 млрд рублей, — рассказали в Минэкономразвития.

От каньона до сбитня

Новые четыре маршрута — это «Легенды Дагестана», «С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ» от Нижнего Новгорода, «Императорский маршрут» от Свердловской области и «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Пятидневный маршрут в Дагестане объединяет в себе несколько экскурсионных программ, отдых на Каспийском море, а также мастер-классы по народным художественным промыслам и гастрономии. Он включает посещение 19 объектов — в том числе крепости «Нарын-кала» и Дербентской Джума-мечети, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Сулакского каньона — самого глубокого в Европе.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В республике надеются за счет грантов обустроить и модернизировать туристическую инфраструктуру, а также привлечь в регион гостей со всей страны. Об этом «Известиям» заявил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Дагестан Эмин Мерданов.

Маршрут в Нижнем Новгороде предполагает знакомство с народными художественными промыслами — в том числе с хохломской и городецкой росписью, семеновской матрешкой. Кроме того, туристы смогут попробовать блюда самобытной кухни.

— Основой для национального турмаршрута стали места бытования художественных промыслов: Нижний Новгород, Городец, Семёнов и село Владимирское Воскресенского района, где находится озеро Светлояр, — рассказал «Известиям» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«Императорский маршрут» в Свердловской области познакомит туристов с династией Романовых и природными богатствами, а также промышленностью Урала. Гости смогут посетить 18 объектов, среди которых культурно-просветительский центр «Царский», зал памяти Романовых и другие.

В рамках национального турмаршрута по Санкт-Петербургу путешественники смогут посетить такие популярные достопримечательности как Петропавловская крепость, Ораниенбаум, Кронштадт и Петергоф, так и более редкие — Меншиковский дворец, крепость Орешек, музей-макет фортов Кронштадта. А в музее специй для туристов проведут мастер-класс по приготовлению русского сбитня.

Вырастет турпоток

Туристы могут приобрести поездки по нацмаршрутам у туроператоров. Это путешествия «под ключ»: в стоимость входит проживание в гостинице, питание, экскурсии и входные билеты. Но дорогу до города, откуда стартует маршрут, и трансфер из аэропорта путешественник организует самостоятельно.

Стоимость зависит от продолжительности маршрута и уровня гостиницы, и в среднем варьируется от 10 до 20 тыс. рублей с человека.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, после назначения четырех новых маршрутов национальными, турпоток в следующем сезоне там может вырасти на четверть.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Я бы сказала, что это хороший инструментарий для региона, позволяющий сформировать большой дополнительный поток путешественников. Мы надеемся, что рост в 25% для этих маршрутов на следующий сезон будет легко достигнут, — сказала она «Известиям».

Кроме того, часть субъектов в ходе защиты своих маршрутов впервые рассказали, как приводят в порядок инфраструктуру, отметила она. Соответствие инфраструктуры высокому статусу национального туристического маршрута — один из важнейших аспектов. Это комфорт и удобство всех туристов, которые посетят эту территорию, заключила Майя Ломидзе.