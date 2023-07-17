 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Carlsberg Group заявила о неполучении данных по передаче акций «Балтики»
Общество
В Туапсинском районе восстановлены все соцобъекты после подтопления
Мир
Экс-разведчик США отметил важную деталь во время командировок Лаврова
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
К югу Китая движется тропический шторм «Талим»
Интернет и технологии
Разработчики Star Wars Outlaws создали гигантские планеты в новой версии игры
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
Шмыгаль заявил о выделении Западом Украине $23 млрд с начала года
Спорт
Российский теннисист Дёмин проиграл в финале юниорского Уимблдона
Армия
Лепс высказался о выплатах российским бойцам за подбитые в ходе СВО танки Leopard
Общество
В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы
Мир
Жителей района турецкой провинции Хатай эвакуировали из-за природного пожара
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ
/

Скатерть и дорога: утверждены четыре новых национальных турмаршрута

Как это скажется на развитии туризма в регионах
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число национальных туристических маршрутов в России выросло с 37 до 41. Экспертный совет при Минэкономразвития 14 июля присвоил этот статус четырем новым маршрутам в Дагестане, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, сообщили «Известиям» в ведомстве. В 2024 году регионы смогут претендовать на грантовую поддержку для их обустройства. Туры объединяют в себе несколько популярных экскурсий, в том числе к памятникам ЮНЕСКО. При этом наличие национального турмаршрута в регионе помогает привести в порядок инфраструктуру и привлекает туда новых гостей — рост турпотока может составить до 25%, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Претендуют на гранты

Национальных туристических маршрутов в России стало больше: 14 июля экспертный совет при Минэкономразвития присвоил этот статус четырем направлениям в Дагестане, Нижегородской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства. Маршруты представили на рассмотрение сами регионы.

Таким образом, число национальных туристических маршрутов в России увеличилось до 41. В августе экспертный совет рассмотрит еще пять новых заявок.

Национальные маршруты, которые развиваются, в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» — это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок по стране, отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Поезд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Такие маршруты проходят не только по самым красивым, но и по самым интересным местам нашей страны. Экспертный совет, в свою очередь, оказывает практическую помощь в их формировании. Наша задача — выстроить взаимодействие власти и бизнеса таким образом, чтобы развитие определенных маршрутов и центров притяжения с учетом мер поддержки формировали правильные точки роста в регионах, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Наличие в регионе национального турмаршрута позволяет ему претендовать на грантовую поддержку для его обустройства, рассказали в пресс-службе Минэка.

— Новые маршруты смогут претендовать на гранты в следующем году. В 2023 году грантовая поддержка была оказана почти 40 регионам, удалось поддержать порядка 170 инициатив. Сумма субсидий в текущем году в рамках нацпроекта на обустройство пляжей и нацтурмаршрутов составила 3,1 млрд рублей, — рассказали в Минэкономразвития.

От каньона до сбитня

Новые четыре маршрута — это «Легенды Дагестана», «С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ» от Нижнего Новгорода, «Императорский маршрут» от Свердловской области и «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Пятидневный маршрут в Дагестане объединяет в себе несколько экскурсионных программ, отдых на Каспийском море, а также мастер-классы по народным художественным промыслам и гастрономии. Он включает посещение 19 объектов — в том числе крепости «Нарын-кала» и Дербентской Джума-мечети, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Сулакского каньона — самого глубокого в Европе.

Вид на крепость Нарын-Кала
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В республике надеются за счет грантов обустроить и модернизировать туристическую инфраструктуру, а также привлечь в регион гостей со всей страны. Об этом «Известиям» заявил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Дагестан Эмин Мерданов.

Где родился, там и прокатился: как планируется развивать автотуризм в России
Владимир Путин поручил ускорить разработку концепции автотуризма в РФ

Маршрут в Нижнем Новгороде предполагает знакомство с народными художественными промыслами — в том числе с хохломской и городецкой росписью, семеновской матрешкой. Кроме того, туристы смогут попробовать блюда самобытной кухни.

— Основой для национального турмаршрута стали места бытования художественных промыслов: Нижний Новгород, Городец, Семёнов и село Владимирское Воскресенского района, где находится озеро Светлояр, — рассказал «Известиям» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Озеро Светлояр в Нижегородской области
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

«Императорский маршрут» в Свердловской области познакомит туристов с династией Романовых и природными богатствами, а также промышленностью Урала. Гости смогут посетить 18 объектов, среди которых культурно-просветительский центр «Царский», зал памяти Романовых и другие.

В рамках национального турмаршрута по Санкт-Петербургу путешественники смогут посетить такие популярные достопримечательности как Петропавловская крепость, Ораниенбаум, Кронштадт и Петергоф, так и более редкие — Меншиковский дворец, крепость Орешек, музей-макет фортов Кронштадта. А в музее специй для туристов проведут мастер-класс по приготовлению русского сбитня.

Вырастет турпоток

Туристы могут приобрести поездки по нацмаршрутам у туроператоров. Это путешествия «под ключ»: в стоимость входит проживание в гостинице, питание, экскурсии и входные билеты. Но дорогу до города, откуда стартует маршрут, и трансфер из аэропорта путешественник организует самостоятельно.

Стоимость зависит от продолжительности маршрута и уровня гостиницы, и в среднем варьируется от 10 до 20 тыс. рублей с человека.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, после назначения четырех новых маршрутов национальными, турпоток в следующем сезоне там может вырасти на четверть.

Туристы на отдыхе
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Я бы сказала, что это хороший инструментарий для региона, позволяющий сформировать большой дополнительный поток путешественников. Мы надеемся, что рост в 25% для этих маршрутов на следующий сезон будет легко достигнут, — сказала она «Известиям».

Застолбить выходные: как развивают туризм в летнем Красноярске
Где можно покормить сусликов, походить под парусом и поужинать в таежной глуши

Кроме того, часть субъектов в ходе защиты своих маршрутов впервые рассказали, как приводят в порядок инфраструктуру, отметила она. Соответствие инфраструктуры высокому статусу национального туристического маршрута — один из важнейших аспектов. Это комфорт и удобство всех туристов, которые посетят эту территорию, заключила Майя Ломидзе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир