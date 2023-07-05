Где родился, там и прокатился: как планируется развивать автотуризм в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить разработку концепции автотуризма. Статистика показывает, что россияне всё чаще предпочитают отдыхать внутри страны, при этом самыми большими темпами растет спрос именно на автопутешествия. Почему автотуризм становится всё более привлекателен для жителей РФ, а также какой транспортной и туристической инфраструктуры не хватает в стране — в материале «Известий».

Комфортный вид путешествий

Владимир Путин в ходе видеосовещания по развитию внутреннего туризма обратил особое внимание на развитие автотуризма. «В том числе прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что в последние годы туриндустрия в России активно развивается. По словам российского лидера, свою роль в этом сыграли санкции и ограничения со стороны западных государств, а также поощряемая ими русофобия.

«По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — отметил Владимир Путин.

Фото: официальный сайт президента РФ

По словам президента, повышенный спрос на внутренний туризм дает хороший стимул к развитию самой туриндустрии, смежных отраслей и регионов. «Подчеркну, что общая задача и государства, и отечественного бизнеса — обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры, стремиться здесь к самым высоким стандартам комфорта, доступности, безопасности, исходить из запросов и потребностей людей с самым разным достатком: и молодежи, и других разных возрастов и поколений, и, конечно же, семей с детьми», — указал глава государства.

Не сбавлять темпов

Владимир Путин призвал не сбавлять темпов в развитии дорог на туристических направлениях юга России. «Недавно запущено автомобильное движение на обходах городов Аксая и Краснодара, такие же проекты нужны и для Дербента, для Махачкалы, Хасавюрта, ряда других крупных городов Северного Кавказа», — отметил он.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил президенту о развитии транспортной инфраструктуры в СКФО. В частности, в настоящее время идет капитальный ремонт дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к туристическому комплексу «Ведучи» в Чечне. Его завершение запланировано на 2025 год. Также ведется развитие дорог в Северной Осетии, в том числе строительство дороги к туристическому комплексу «Мамисон», которое завершится в 2024 году.

Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В целом за последние три года в СКФО было построено и реконструировано 68 км федеральных дорог, в том числе реконструкция участков дороги Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Ингушетии, реконструкция моста через реку Ардон в Северной Осетии и расширение до четырех полос дороги между Минеральными Водами и Кисловодском.

Еще один стратегический транспортный проект властей — дорога между популярными курортами Архыз и Красная Поляна. «Она принципиально улучшит транспортную доступность не только курортов Краснодарского края и Карачаево-Черкесии, но и свяжет между собой наш черноморский и кавминводовский кластеры, соответственно, улучшит загрузку и экономику проектов и там и там», — добавил министр экономического развития Решетников.

Протяженность этой горной дороги около 111 км, включая 13 км тоннеля. Строительство трассы сократит время в дороге из Красной Поляны до Архыза с 13–15 до 1,5 часа. Предполагается, что транспортная артерия соединит горные курорты Северного Кавказа с пляжами черноморского побережья и Абхазии и значительно увеличит турпоток в Архыз. Учитывая масштабы проекта, его реализация запланирована после 2027 года.

Бьет рекорды

В России в последние годы значительно вырос спрос на внутренний туризм. Перераспределение турпотока произошло по нескольким факторам. Сначала российская туриндустрия столкнулась с увеличением трафика на фоне пандемии коронавируса, которая закрыла популярные для россиян, в том числе азиатские, туристические направления. Затем европейские страны ограничили выдачу виз на фоне конфликта на Украине.

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Еще одним фактором, который способствует увеличения посещаемости российских курортов, является рост цен на зарубежные туры. В 2022 году путешествия за границу по сравнению с 2021-м подорожали на 30%, а в 2023 году рост цен может достигнуть 50%, рассказал в интервью «Известиям» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В январе 2023 года спрос на летний отдых внутри страны по раннему бронированию вырос на 25–27%, сообщил телеканалу «Известия» вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

По словам Уманского, по итогам 2022 года внутренний туризм в России побил рекорд и составил 68,5 млн человек. Глава РСТ назвал этот показатель «действительно очень хорошим». «Более того, у нас сейчас есть все основания рассчитывать на то, что этот рост продолжится, и мы уже сейчас прогнозируем, что вырастем до 72 млн», — спрогнозировал он.

Хороший потенциал

Статистика показывает, что россияне всё больше предпочитают путешествовать по стране на личном автотранспорте.

— Согласно данным официальной статистики, в 2022 году 67% российских отпускников выбрали именно автотуризм. Ожидается, что в этом году их число будет значительно выше, — говорит PR-директор выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали» Мария Яшкина.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Рост популярности поездок на машине по стране обусловлен очевидной выгодой такого вида туризма: путешествие на автомобиле на семью из 3–4 человек на 30–40% выгоднее по сравнению с другими видами туризма. В целом эксперты и участники рынка отмечают хорошие перспективы туризма на автомобилях в России.

— В России количество автомобилей перевалило за 42 млн — это очень хороший потенциал для развития автотуризма, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев.

По его данным, автопутешествия набирают популярность, потому что всё больше и больше туристов предпочитают индивидуальный отдых пакетным турам. Кроме того, современные автомобили способны обеспечить гораздо более высокий уровень комфорта по сравнению с железнодорожным и авиационным транспортом, говорят эксперты.

По словам управляющего партнера и основателя агентства авторских путешествий «Премьер Туризм» Камилы Велибековой, ключевые преимущества автотуризма — в свободе передвижения и гибкости. Люди самостоятельно могут планировать маршруты и остановки, выбирая нужные места для посещения. В долгих поездках путешественники могут останавливаться, чтобы передохнуть в понравившихся им городах, посмотреть туристические объекты и не зависеть от каких-либо факторов.

По мнению Яшкиной, Россия — уникальная страна для развития автотуризма. Помимо наличия почти всех климатических поясов, по числу уникальных заповедников, которые можно назвать настоящим чудом природы, а также культурных и исторических памятников с нашей страной не сравнится, наверное, ни одно другое государство Земли , считает она.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Недавний опрос, проведенный среди 5,5 тыс. россиян, имеющих водительские права, также продемонстрировал растущую популярность автотуризма. 15% опрошенных готовы совершить путешествие через всю Россию. Еще 47% респондентов допускают поездку через несколько соседних областей, а 38% могут отправиться по соседним городам своего региона.

82% участников опроса сообщили, что отправятся в путешествие с семьей или партнером, 11% поедут с друзьями, 6% будут путешествовать в одиночестве. Как правило, мужчины чаще планируют путешествие с друзьями (14%) или одни (8%).

Системный подход

Ранее уже принималось несколько попыток развития и регулирования автотуризма. Соответствующий законопроект в разгар пандемии коронавируса внес в Госдуму комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. По словам заместителя председателя комитета Бориса Пайкина, документ разработали в сотрудничестве с Ростуризмом и общественными организациями. Законодательная инициатива вводила такие понятия, как «туризм автомобильный», «караванинг», «кемпинг» и другие.

Законопроект был подготовлен с целью создания комфортных и безопасных условий для развития автотуризма и индустрии автомобильных путешествий, говорилось в пояснительной записке. На фоне закрытия иностранных курортов и распространения COVID-19 туризм на машинах внутри страны для законодателей выглядел наиболее перспективным и безопасным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам авторов законопроекта, культура автотуризма в РФ находится в стадии зарождения и необходимо создать условия для его развития, безопасных и комфортных путешествий. Кроме того, предполагалось, что развитие автотуризма повысит инвестиционную привлекательности регионов, будет способствовать их экономическому развитию и пополнит местные бюджеты. Именно для достижения этих целей была разработана законодательная инициатива. Однако документ был отозван авторами после первого чтения.

Власти решили подойти к вопросу развития автотуризма системно. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в мае предложил подготовить федеральную концепцию развития автомобильного туризма. Он назвал развитие этого вида путешествий вопросом федерального масштаба. По подсчетам вице-премьера, даже если половина автовладельцев в России будет ездить отдыхать на машинах, это принесет отрасли 250 млрд рублей в год.

Недостаточная инфраструктура

До 2022 года развитием автотуризма в стране занимался Ростуризм. На фоне закрытия аэропортов на юге России в 2022 году ведомство представило 133 туристических автомаршрута по всей стране. В России есть много «брендовых» маршрутов для путешествий на автомобиле, например Чуйский тракт, отметили тогда в ведомстве. Вместе с тем указали и на проблемы с инфраструктурой. К ним в Ростуризме отнесли нехватку парковок для автобусов, санитарных зон, объектов размещения, аудиогидов, сложности с навигацией.

О проблемах с инфраструктурой свидетельствуют и данные Росстата. По данным ведомства на 2022 год, на автомобиле по России путешествует более 20 млн человек, однако большинство не выезжает далее 400 км от дома. Такая география автомобильных путешествий обусловлена недостаточной инфраструктурой.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— После появления трассы «Таврида» я всё чаще вижу автодома в Крыму. Они абсолютно актуальны для южной полосы России, которая огромна, но нужно развивать инфраструктуру. Рост спроса на автодома свидетельствует о том, что всё большему количеству россиян интересно путешествовать по стране, смотреть новые места, останавливаться в кемпингах, быть ближе к природе, — говорит Матвеев.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в июне объяснил сложности в развитии инфраструктуры для автопутешественников. «Когда мы создаем инфраструктуру для автотуризма, мы создаем ее для всех автомобилистов. Ею могут пользоваться все. И в этом сложность формирования баланса инфраструктурного запроса», — отметил чиновник.

Руководитель проектов бюро Atlas Дарья Коваленко обратила внимание, что автотуризм пока не становится массовым, поскольку есть «узкие горлышки»: отсутствие единой по всей стране системы аренды авто и инфраструктуры вдоль дорог (с отелями и пунктами питания и отдыха). По ее словам, такая ситуация сложилась потому, что прилегающие к дорогам территории находятся в зоне ответственности разных ведомств и министерств. Кроме того, отсутствует единая система маршрутов.

По словам Матвеева, властям и бизнесу не хватает взаимопонимания. Инфраструктура создается предпринимателями, которые не понимают, что нужно отрасли, отметил он

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Возьмем, к примеру, автокемпинги. Сейчас это в основной массе просто огороженные охраняемые территории, не сильно отличающиеся от обычных автостоянок. А ведь это места отдыха, где в идеале должны быть беседка со столиком, мангал, детская площадка, потому что большинство туристов едут с детьми. Нужны не только возможность набрать питьевую воду и санузел, но и душевая , — пояснил Матвеев.

Больше всего автопутешествия интересуют молодежь, поэтому нужно развивать цифровые сервисы, указала Коваленко. Кроме того, она подчеркнула необходимость создавать вдоль интересных маршрутов систему маркированной инфраструктуры с понятной системой навигации.