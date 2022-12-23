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Президент РСТ предрек подорожание туров за границу на 50% в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Путешествия за границу в 2023 году, по сравнению с 2022-м, могут подорожать до 50% из-за роста курса валют, сообщил в интервью «Известиям» президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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Таким образом, продолжится тенденция текущего года, когда отдых за рубежом подорожал в среднем на 30%.

«Несмотря на то что в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий — стоимость туров за рубеж всё равно выросла примерно на 30% к прошлому году. И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов», — сказал он.

Стоимость отдыха в России в 2022 году также повысилась, подчеркнул он.

«В этом году Сочи остался единственным южным морским направлением, куда можно было добраться самолетом. Поэтому в Сочи мы увидели самый значительный рост цен — в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Надо понимать, что речь идет о средней температуре по больнице, поскольку мелкие отели могли вообще не подорожать, а востребованные «пятерки» — наоборот, взлететь в цене», — пояснил президент РСТ.

При этом стоимость отдыха на курортах Краснодарского края с закрытыми аэропортами тоже подросла на 10% — туристы долетели до Сочи самолетами, а дальше спокойно отправились на поездах, заметил Илья Уманский. Исключение — Крым, где стоимость отдыха относительно 2021 года не менялась.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В 2022 году мы достигли потолка по загрузке отелей в России»

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