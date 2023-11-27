МРОТ в Москве и по регионам: с 1 января 2024 будет рекордная индексация

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%. Планируется, что такой процент индексации превысит уровень прогнозируемой инфляции, и уровень жизни россиян вырастет. До какой суммы поднимут МРОТ в регионах и на что это повлияет, рассказывают «Известия».

МРОТ: что это такое, что входит, как расшифровывается

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это установленная государством минимальная сумма, которую работодатель обязан заплатить работнику за выполненную работу.

Величину МРОТ используют не только для расчета зарплат, но и для социальных выплат, пособий по нетрудоспособности, беременности, родам, для больничных листов, отпускных выплат и других видов помощи населению.

Минимальный размер оплаты труда прописан в федеральном законе (ФЗ №82 от 19.06.2000). Индексация величины МРОТ проводится ежегодно. Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда повысят до 19 242 рубля в месяц. Это на 3000 рублей больше действующего в этом году размера — 16 242 рубля.

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МРОТ состоит из оклада или тарифной ставки, премий, надбавок и доплат, которые прописаны в положении об оплате труда. Например, премии за сверхурочную работу или за выслугу лет.

При подсчете минимального размера оплаты труда не включают стимулирующие выплаты из ст. 165 ТК РФ и выплаты, которые исключены из МРОТ по решениям судов. Например, не учитывается районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.

МРОТ в Москве и Московской области с 1 января 2024

Регионы РФ, в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ, могут устанавливать свой размер МРОТ. Он не должен быть ниже величины федерального, но может быть выше. Размер минимальной заработной платы для конкретного субъекта определяется с учетом социально-экономических условий и прожиточного минимума на его территории.

В Москве МРОТ со следующего года составит 29 389 рублей. Это сумма до вычета подоходного налога. В Подмосковье МРОТ будет ниже столичного — 22 515 рублей.

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МРОТ в СПб и Ленобласти с 1 января 2024

В Санкт-Петербурге для официально работающих жителей МРОТ составит 27 847 рублей. А размер МРОТ в Ленинградской области установят на уровне не менее 20 129 рублей.

Величина МРОТ в России — 2024: разбивка по регионам

Примерно в половине субъектов РФ приняты собственные значения МРОТ. В некоторых регионах минимальный размер оплаты труда повышают за счет надбавок и районных коэффициентов, величина которых варьируется от 1,15 до 2,0. Чем тяжелее условия работы и суровее климат, тем выше коэффициент.

Надбавки к федеральному размеру МРОТ предусмотрены в Алтайском крае, где размер минимальной зарплаты будет не ниже 21 076 рублей, в Волгоградской области — минимум 20 759 рублей, а в Калининградской области сумма увеличится до 20 145 рублей.

Еще выше величина МРОТ будет в Кемеровской области — 25 344 рубля, для Новосибирской области она составит 24 058 рублей, в Тюменской — 22 128 рублей, для Татарстана — 23 185 рублей.

В Ростовской области жители также получат повышенный минимальный размер оплаты труда — 23 096 рублей. В Ставропольском крае его повысят до 23 730 рублей, а в Краснодарском крае МРОТ составит 20 204 рубля.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В районах Крайнего Севера районный коэффициент значительно увеличивается, поэтому МРОТ в Ямало-Ненецком автономном округе вырастет до 27 025 рублей.

Для новых регионов России, а именно ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, величину МРОТ приравняют к федеральному значению, повысив до 19 242 рублей.

Узнать конкретный размер МРОТ в своем субъекте можно в соответствующем региональном соглашении, которое обычно размещается на сайте правительства субъекта РФ, на сайтах объединений профсоюзов и работодателей, а также публикуется в официальных печатных изданиях.

МРОТ для больничного листа в 2024 году

Больничный лист является официальным основанием для выплаты пособия сотруднику по болезни. Если величина заработка равняется минимальной оплате труда, то для расчета выплат по болезни необходимо умножить МРОТ на 24 месяца (два года, предшествующие наступлению страхового случая).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Соответственно, с 1 января 2024 года минимальный размер пособия по больничному листу составит: 19 242 рубля х 24 месяца / 730 дней = 632,61 рубля в день.

Такая же минимальная сумма выплачивается за больничный по беременности и родам. За 140 дней больничного женщина получит минимум 88 565 рублей.

С 1 февраля 2024-го увеличат и минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Сейчас он составляет 8591,47 рубля, а после индексации повысится до 9 235,83 рубля.

Может ли оклад, стипендия, пенсия быть ниже МРОТ

Работодатель не может назначать оклад ниже существующего МРОТ, если сотрудник отработал целый месяц на полной занятости и не нарушил условия трудового договора. Однако из официальной зарплаты работника удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Поэтому сумма, которую работнику выдают на руки, после налогового вычета может быть и меньше установленного МРОТ.

Если сотрудник устроен на неполный рабочий день, то оплата труда производится за отработанное время или выполненный объем работ. В этом случае оклад может быть меньше МРОТ.

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Что касается студенческой стипендии, то ее величина может быть ниже установленного МРОТ. В 2023 году размер государственной стипендии для студентов вузов составляет 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Однако в Госдуму уже внесли законопроект, устанавливающий минимальный размер стипендий на уровне МРОТ. Стипендию предлагается поднять для студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся очно на бюджете.

Пенсия также не зависит от МРОТ. По закону, размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Если выплата меньше, то пенсионеру полагается доплата. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составит 13 290 рублей.

МРОТ и прожиточный минимум: в чем разница

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — разные понятия. МРОТ гарантирует минимальную оплату только работникам. Его размер единый по всей стране. При помощи него государство защищает работников от слишком низкой оплаты труда.