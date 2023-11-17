Бюджет РФ на 2024-2026 годы принят: главные цифры

В документе на ближайшие три года Министерство финансов предусмотрело рост бюджетирования нескольких ключевых отраслей, в том числе социальную и оборонную. При рассмотрении трехлетнего бюджета во втором чтении власти перераспределили почти 7 трлн рублей расходов. В доходах и расходах бюджета, а также в объемах финансирования пособий разбирались «Известия».

Основные показатели федерального бюджета на 2024 — 2026

Основное направление бюджетной политики в 2024-2026 году смещается с антикризисных мер на поддержку роста ключевых показателей национальной экономики. Исходя из прогноза Минфина, социально-экономическое развитие на ближайшие годы сложится благоприятно, рост ВВП составит 2,2–2,3%.

В 2024 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 28 674 трлн рублей в 2023 году до 35 065 трлн рублей в 2024 году. Он связан с положительными ожиданиями от новых источников дохода и модернизацией законодательства в нефтегазовой сфере, а также с отдельными разовыми поступлениями, уточняется в документе . Уровень доходов в 2025 году прогнозируется в объеме 33 552 трлн рублей. Их снижение по отношению к предыдущему году связывают с единичными денежными поступлениями в 2024 году. При этом в сфере регулярно поступающих доходов рост будет устойчив. Поэтому в 2026 году планируется увеличение доходов до 34 051 трлн рублей.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета правительство России постаралось принять выверенные решения и гарантировать исполнение соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

По проекту, бюджет будет дефицитным, однако этот дефицит не превысит 1% ВВП. Для сбалансированности в 2024 году привлекут средства Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в размере 1,3 трлн рублей. Помимо ФНБ, основными источниками финансирования дефицита казны в 2024–2026 годах будут государственные заимствования РФ. В этот период прогнозируют увеличение госдолга России. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32 502 трлн рублей, 2025 года — 35 875 трлн рублей и 2026 года — 40 088 трлн рублей.

Доходы и расходы государственного бюджета 2024

Прогнозируемые доходы бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026-м — 34,1 трлн рублей. В соотношении с ВВП доходы государственного бюджета вырастут с 17,3% ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а затем уменьшатся до 17,6% ВВП в 2025 году и упадут до 16,8% ВВП в 2026 году. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%.

Планируется значительное увеличение поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2024 году. Показатели вырастут с 8,8 трлн рублей в 2023 году, до 11,5 трлн рублей в следующем. То есть в общем объеме доходов нефтегазовые поступления займут 34,2%. Это обуславливают изменениями налогового законодательства, а также динамикой валютного курса.

Расходы госбюджета в 2024 году прогнозируются на отметке в 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей — в 2025 году, и 35,6 трлн рублей — в 2026-м.

В 2024 году планируется направить 300,1 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Средства распределят по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. В 2025 году на эти цели из бюджета направят 244,7 млрд рублей, в 2026 году — 250,4 млрд рублей.

Резервный фонд Правительства РФ в 2024 году составит 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей. Существенный резерв будет заложен в федеральном бюджете на восстановление новых субъектов страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на укрепление национальной обороны.

Какой курс доллара заложен в бюджет на 2024 год в России

Курс национальной валюты, заложенный в проект бюджета на 2024 год, будет на уровне 80–85 рублей за доллар. Об этом 26 октября заявил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков. При этом среднегодовой курс доллара по прогнозу Минэкономразвития составит 90,1 рублей. При этом средняя цена нефти марки Brent составит 85 долларов за баррель, а затем снизится до $80,2 в 2025 и $76,2 в 2026 годах. На прогнозируемый показатель влияет рост доли рубля и национальных валют, уточнили в министерстве.

Какая инфляция заложена в бюджете 2024-2026

Планируется, что инфляция на конец 2024 года превысит целевой показатель Банка России и составит 4,5%, а в 2025 и 2026 годах понизится до 4%. Такие параметры указаны в прогнозе социально-макроэкономического развития на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Дефицит бюджета РФ 2024-2026

Расчетные показатели прогнозируемого дефицита государственного бюджета составят в 2024 году 1,6 трлн рублей, в 2025 — 830,5 млрд рублей, в 2026 году — 1,5 трлн рублей. Объем ВВП по проекту в 2024 году будет 179,956 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2025 году — 190,637 трлн рублей (рост на 2,3%), в 2026 году — 202,304 трлн рублей (рост на 2,2%).

Расходы на здравоохранение в госбюджете на 2024 год

В федеральном бюджете для развития сферы здравоохранения предусмотрены и дополнительные средства в размере 7,23 трлн рублей на 2024-2026 год (в 2024 году расходы составят 1,6 трлн) .

В сфере здравоохранения более 200 млрд рублей предусмотрено направить на программу модернизации первичного звена. Планируется построить 1,7 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, отремонтировать 6 тыс. поликлиник, приобрести 3,0 тыс. модульных конструкций. Кроме того, план государственных расходов на здравоохранение в ближайший период предусматривает выделение 1 трлн рублей на лекарственное обеспечение.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируют дополнительно выделить 6 млрд рублей. На лечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями бюджет увеличат до 200 млрд рублей , а расходы на детский отдых и оздоровление — более чем на 3 млрд рублей.

Бюджет России на 2024 году: расходы на образование и науку

В государственном бюджете расходы на образование будут увеличены до 1,5 трлн рублей в 2024 году. Проект предусматривает направить 111,1 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях и более 60,0 млрд рублей в год на их капитальный ремонт. На выплаты педагогам за классное руководство рассчитывают выделять порядка 90 млрд рублей ежегодно. На горячее питание для школьников бюджет составит более 72 млрд рублей.

На строительство кампусов мирового уровня в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы направят почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске. Кроме того, такие кампусы появятся в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске, но здания планируют строить с использованием средств частных партнеров государства.

Планируется расширить бюджет на реализацию программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете или с детьми до 7 лет, пенсионеров и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 млрд рублей.

На развитие техникумов, колледжей и расширение программы «Профессионалитет» направят 9 млрд рублей. Помимо этого, 3 млрд выделят на обучение школьников 8–10-х классов программированию. Благодаря этому, актуальные знания по программированию смогут получить еще 140 тыс. обучающихся.

На поддержку центра подготовки космонавтов, по инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой, направят 5 млрд рублей. На 1,5 млрд рублей увеличат финансирование исследовательской деятельности фонда «Сколково».

Социальная поддержка населения в бюджете РФ на 2024 год

Социальная политика остается одним из приоритетных направлений для государства на ближайшие три года. Расходы на социальную сферу планируют увеличить на 2 трлн рублей, то есть на 11%. Согласно проекту, прожиточный минимум в 2024 году составит 15 453 рублей, для трудоспособного населения — 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей —14 989 рублей.

МРОТ проиндексируют на 18,5%, выплата составит 19 242 рубля. Такая мера позволит обеспечить рост зарплат для почти 5 млн граждан.

Кроме того, с 1 января на уровень инфляции (7,5%) проиндексируют пособия и пенсии. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии изменится с 7 567 рублей до 8 134 рублей. Стоимость одного пенсионного балла увеличится со 124 рублей до 133 рублей.

Со следующего года реализуют и повышение социальных детских пособий. Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастут с 33 282 рублей до 49 123 рублей, а в 2025 году — до 68 996 рублей.

Материнский капитал в 2024 году составит 630,9 тыс. рублей , в 2025 году увеличится до 659,3 тыс. рублей, а в 2026 году — до 685,7 тыс. рублей. Размер выплаты за второго и последующего ребенка составит в 2024 году 833,8 тыс. рублей, а в 2025 году будет проиндексирован до 871,3 тыс. рублей. В 2026 году выплаты за второго и последующего ребенка достигнут до 906 тыс. рублей.

Для проведения в селах коммуникаций, газа, дорог и постройки фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры и спортивных объектов, из федерального бюджета выделят 88,6 млрд рублей.

Бюджет 2024: расходы на оборону в России

Расходы госбюджета на национальную оборону в 2024 году предлагается увеличить до 10,8 трлн рублей, а на национальную безопасность — до 3,4 трлн рублей. Общая сумма составит 14,2 трлн рублей, то есть 38,6% всех расходов федерального бюджета. Минфин планирует, что после 2024 года расходы на оборону можно будет понизить. На 2025 год на оборону зарезервировано 8,5 трлн рублей, а в 2026 году — 7,4 трлн рублей.

«Главный приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи спецоперации. Еще одна безусловная цель — выполнение социальных обязательств», — сообщили в пресс-службе Минфина РФ.