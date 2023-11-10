Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год

Курс национальной валюты, заложенный в проект бюджета на 2024 год, будет на уровне 80-85 рублей за доллар. В октябре Владимир Путин также заявил, что бюджет России устроит курс «чуть-чуть пониже» 100 рублей за доллар, а первый вице-премьер России Андрей Белоусов обозначил в качестве оптимального на 2024 год диапазон 80-90 рублей. Каким будет курс рубля в 2024 году и с какими рисками может столкнуться отечественная валюта — в материале «Известий».

Курс рубля в бюджете на 2024 год

Курс национальной валюты, заложенный в проект бюджета на 2024 год, будет на уровне 80-85 рублей за доллар. Об этом 26 октября заявил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, после одобрения документа в I чтении. Планируется, что во II и в III чтении проект бюджета на 2024, а также на 25-26 годы рассмотрят до 17 ноября.

Также российские власти прогнозируют цены на нефть на отметке 60$ за баррель. По словам Анатолия Жукова, в 2024 году планируется снова применить бюджетное правило об отчислениях сверхдоходов нефтяников. А министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 4 ноября, что курс рубля сохранится и будет дальше находится в нынешних параметрах, так как сработали меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров.

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При этом глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает курс в районе 85-90 рублей за доллар. «Рыночный курс предсказать всегда очень тяжело, но мы считаем, что он сейчас в районе своей справедливой стоимости», — пояснил Греф 7 ноября. По мнению главы компании, По мнению Грефа, ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть обороты в Россию.

О том, что курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики в нынешней ситуации, неоднократно заявлял и первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, такой курс комфортен и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности.

Напомним, 8 ноября курс доллара на Московской бирже впервые с 31 октября опустился ниже 92 рублей. Евро снизился на 52 копейки, курс составил 98,16 рубля, а юань подешевел на 5 копеек, до 12,63 рубля.

Что будет с рублем в 2024 году: прогноз аналитиков

Финансовый аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов рассказал «Известиям», что в компании ожидают постепенного, плавного укрепления рубля в 2024 году. При этом значимого влияния на курс со стороны политических циклов в России и США, где в 2024 году ожидаются президентские выборы, в компании не ждут.

— В нашем базовом прогнозе мы ожидаем, что рубль укрепится до уровня 88 рублей за доллар по итогам 2024 года. К юаню укрепление будет несколько сильнее — мы ожидаем ослабления юаня к доллару, — пояснил эксперт.

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Среди риск-факторов для отечественной валюты Анатолий Трифонов упомянул расширение международных санкций, а также развитие конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

При этом долгое развитие конфликта на Ближнем Востоке и потенциальное вовлечение в него новых участников для курса рубля является потенциально положительным фактором, считает финансист.

— Этот фактор поддерживает мировые цены на нефть на высоком уровне, — пояснил Анатолий Трифонов.

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Напротив, отказ ОПЕК+ от самоограничений по экспорту нефти приведет к снижению цен и ослаблению рубля.

Также негативно повлиять на курс рубля могут новые санкции, например, против Московской биржи и НЦК (по аналогии с Санкт-Петербургской биржей).

— Эскалация конфликта на Украине потребует дополнительных бюджетных вливаний и будет способствовать дальнейшему перегреву экономики, что тоже является риск-фактором для курса рубля, — добавил эксперт.

Почем будет рубль к доллару, юаню, сомони, сому, тенге и другим валютам

В инвестиционной компании «Цифра брокер» ожидают, что в 2024 году доллар будет стоить в районе 90-110 рублей, а юань — 12,3-15,4 рубля.

— Для российских экспортеров укрепление рубля к иностранным валютам оказывает умеренно негативное воздействие, в то время как для бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, укрепление рубля, наоборот, позитивно, — поясняет аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева.

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Среди факторов, способных повлиять на курс рубля, помимо санкций, а также конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, эксперт видит также торговые конфронтации между Китаем и США и события внутри России, в том числе предстоящие в 2024 году выборы президента.

— Безусловно, геополитические факторы и санкционная риторика влияют на экономическое состояние российской экономики, приток валюты от экспорта, денежно-кредитную политику и курс национальной валюты, — поясняет Наталия Пырьева.

Согласен с этим мнением и управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

— На мой взгляд, средний курс на 2024 год может быть около 90-95 рублей за доллар. В начале года мы можем увидеть и более крепкую национальную валюту на фоне жесткой ДКП и высоких цен на нефть. Однако внутри года на рубль будут давить высокие бюджетные расходы при сохраняющемся или растущем импорте, — пояснил экономист.

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По его словам, такое значение курса можно назвать оптимальным с точки зрения доходов добывающих секторов экономики.

— В целом на курс рубля будет влиять инфляция как в России, так и в США, поскольку динамика инфляции будет определять в том числе ставку ФРС, которая в свою очередь определяет спрос на доллар. Напряженная геополитика скорее играет в пользу доллара как резервной валюты, — считает Дмитрий Александров.

Что касается прогноза курса рубля к валютам среднеазиатских стран (казахскому тенге, киргизскому сому и таджикскому сомони) — то, по прогнозам экспертов, курс сохранится примерно на уровне нынешних показателей.