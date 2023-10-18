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Рублевый коридор: почему Европа все чаще расплачивается российской валютой

Что это значит для экономики РФ
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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В августе 2023 года 53,1% объема платежей в Россию из европейских стран за экспортные товары пришлось на рубли. Почти столько же зафиксировано в июне 2023 года (53,2%), а впервые показатель превысил 50% в мае. 34,1% расчетов пришлось на валюты недружественных стран, а 12,8% — на иные валюты. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Распределение по местам

Полностью перешли на рубли в расчетах с РФ государства Карибского бассейна. За последний месяц объем вырос на 5,5 п.п. и составил 83,8%. Объем расчетов в недружественных валютах — всего 14,4%. Страны-партнеры из Азии платят за российский экспорт до 40,6% в дружественных валютах. Доля расчетов в рублях — 36%. Контрагенты из Африки расплачиваются дружественными валютами на 78,8% от объема продаж. Доля расчетов в рублях — 11,5%

Доллары США и рубли в кассе по обмену валют
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Государства американского континента пока по-прежнему платят за российские товары и услуги в основном в валютах недружественных стран (до 76,7% денежного объема торговых операций). На рубли приходится лишь пятая часть трансакций (20,6%).

Почти пополам — в дружественных и недружественных валютах — расплачиваются с Россией страны Океании (50,2% и 48% соответственно). 1,8% объема продаж приходится на иные валюты.

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Что мешает

Препятствием к более широкому хождению рубля как валюты взаиморасчетов остается негативное отношение к нему стран ЕС и США, продолжающих санкционную политику в отношении экономики и финансовых институтов РФ.

Прозрачный рынок рублей за границей помог бы укреплению его позиций, одновременно способствуя увеличению доли оплат нефтепродуктов в российской валюте, полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Для россиян такое положение вещей означало бы некоторую стабильность валютного курса или даже укрепление рубля. Поскольку европейским странам необходимы рубли, они покупали бы российскую валюту за любую конвертируемую.

Контейнеровоз в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Но, видимо, зарубежный рублевый рынок не вполне прозрачен, поэтому в данном случае из-за сбоев рост оплаты экспорта не влияет на укрепление рубля в полной мере, — рассуждает Абрамов.

Опрошенные эксперты приходят к выводу, что процесс ослабления рубля замедлится в краткосрочном периоде, потому что экспортеры будут вынуждены поставлять больше валюты на внутренний рынок.

Трудности перехода

В начале октября российская валюта слабела до 102,3 рубля за доллар США. Это привело к принятию решения об обязательной продаже валюты на внутреннем российском валютном рынке компаниями-экспортерами и возобновлению жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

Увеличение торговли за рубли способствовало сокращению валютных поступлений в страну и негативно повлияло на курс рубля. Торговля за рубли создает спрос на российскую валюту со стороны импортеров и снижает риски введения санкций на расчеты за сырье. Но в настоящее время этот процесс ухудшает ситуацию на валютном рынке, полагает аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева.

Табло курса обмена валют
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Несмотря на краткосрочные негативные эффекты, доля поставок за рубли со временем продолжит увеличиваться согласно отмечаемому переходу к мультивалютной финансовой системе. Поскольку доля расчетов за рубли не является основным фактором, ослабляющим курс российской валюты, текущая ситуация не будет приниматься во внимание, — говорит она.

В то же время, эксперты отметили, что в реальности расчеты со странами Европы проводятся в евро, которые зачисляются на счета в уполномоченном российском банке и затем обмениваются на рубли. «В связи с этим реальная доля расчетов европейских покупателей в рублях может быть меньше», — добавила Оксана Лукичева.

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Что дальше

Тем не менее платежи в долларах и евро в адрес РФ проходят с трудом из-за санкций, поэтому зарубежные импортеры постепенно переходят на оплату в рублях. Но 52,2% оплаты экспорта — это своего рода потолок доли рубля, который уже привел к нехватке долларов и евро в экономике РФ для импорта, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артём Тузов.

— В результате, чтобы восстановить баланс, потребовалось вмешательство правительства для ручного регулирования продажи валютной выручки экспортерами, — считает эксперт.

Счетчик банкнот в кассе по обмену валюты
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Следующим логичным шагом может стать внедрение ограничений по импорту не за рубли. Рубль на этом фоне укрепляется. Нижней планкой по укреплению рубля заявляется курс в 90 рублей за доллар. «Хотя при ручном регулировании экономики возможен и обратный перекос с укреплением рубля до 75—80 за доллар», — предположил Тузов.

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Россия постепенно добивается от партнеров оплаты в рублях, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Другие валюты, объективно говоря, нас интересуют в меньшей степени», — считает она.

Мужчина с рупиями
Фото: TASS/Zuma/Ritesh Shukla

И действительно, часть выручки от стран с национальной валютой, плохо конвертируемой на свободном международном рынке, просто оседает на счетах российских экспортеров. Эта проблема характерна прежде всего для торговли России с Индией. Россия за последний год стала вторым экспортером по объему проданного в Индию после Китая. Только за 2022—2023 финансовый год экспорт в Индию вырос в 4,7 раза, до $46,2 млрд в долларовом исчислении. Эти средства в рупиях «зависли» на счетах экспортеров. Как их конвертировать и где использовать, остается не до конца решенным вопросом.

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— Ситуацию пытаются выправить за счет совместных проектов и популяризации индийских товаров в РФ, но этот процесс не будет быстрым. Расчеты в рублях с индийскими партнерами повысят привлекательность этой страны для отечественных экспортеров, — утверждает Косарева.

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