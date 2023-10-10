По бургерному счету: рубль признан самой недооцененной валютой стран G20

Из валют всех стран «большой двадцатки» рубль — самая недооцененная. Реальный курс, по мнению аналитиков «РИА Новости», не превышает 33 рублей за доллар, то есть в три раза ниже официального. Действительно ли рубль можно назвать недооцененным, какие перспективы у российской валюты и стоит ли что-то с этим делать правительству — в материале «Известий», подготовленном совместно с экспертами.

Оценка проводилась исходя из стоимости комбо-обеда, состоящего из бургера, порции картошки фри и колы. Комбо-обед самым дорогим оказался в Германии, самым бюджетным — в России. По паритету покупательной способности были рассчитаны кросс-курсы национальных валют к американскому доллару. Аналитики пришли к выводу, что реальный курс рубля к доллару, отражающий показатель паритета покупательной способности, составил 32,07 рубля за доллар.

Другие валюты

На втором месте по недооцененности оказалась индонезийская рупия, на третьем — южноафриканский ранд. По подсчетам аналитиков, справедливый курс должен быть в 2,2 (реальный курс — 15,4 тыс. рупий за доллар) и в 1,8 (реальный курс — 10,4 ранда за доллар) раза «лучше» официального.

Также в список вошли индийская рупия (курс, согласно индексу ППС, выше в 1,7 раза), китайский юань (в 1,7 раза), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона (в 1,5 раза) и японская иена (в 1,5 раза). Также отмечают недооцененность бразильского реала и мексиканского песо в 1,4 раза относительно текущего курса.

Среди самых переоцененных валют аналитики отметили евро (на 16% выше от текущего показателя по курсу доллара США) и канадский доллар (на 15% выше).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Таким образом, валюты стран БРИКС и многих активно развивающихся стран существенно недооценены по отношению к доллару относительно своей покупательной способности.

Во многом такая недооценка обеспечивает конкурентоспособность товаров этих стран на внутреннем и внешних рынках, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Завышенный курс доллара обусловлен использованием его в качестве резервной валюты и валюты международной торговли. У многих стран существуют сильные перекосы во взаимной торговле, так что им приходится вести операции именно в долларах, чтобы иметь возможность что-то купить на мировом рынке. А ряд стран, в частности Япония и Корея, искусственно занижают курс национальной валюты, чтобы поддержать свои экономики, — объяснил эксперт.

Клюкин заявил, что считает рубль недооцененным к доллару еще со времен дефолта 1998 года.

Паритет покупательной способности

Концепция паритета покупательной способности (ППС) валюты относительно другой предполагает измерение того, сколько денежных единиц требуется для покупки одного и того же товара или нескольких.

Чаще всего для оценки используют именно продукты питания, которые можно свободно купить в сравниваемых странах. В этом случае курсы валют, которые получились в результате измерения ППС, будут близки к официальным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В то же время колебания по услугам (медицина, ЖКХ) будут более сильными, поскольку включают в себя не столько материалы и расходники (плюс-минус одинаковые во всех странах), сколько стоимость рабочей силы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Отсюда удобство такого показателя, как индекс бигмака. Его продают везде, и сравнение понятно обывателю. В данном случае мерилом стал комбо-обед в кафе быстрого питания.

Индекс комплексного обеда, как индекс бигмака и ему подобные, — это узкий набор случайно выхваченных продуктов, на который действует множество разнонаправленных тенденций.

Впрочем, показатель отражает реальное ценовое соотношение. Так, если судить по паритету покупательной способности, который рассчитывается ООН по гораздо более широкому кругу потребительских товаров, чем индекс комплексного обеда, рубль действительно выглядит более недооцененным. Соотношение валют по ППС — менее 30 рублей за доллар.

Низкая стоимость такого комплексного обеда — как раз следствие того, что вырос курс доллара по отношению к национальной валюте, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Фото: Getty Images/mapo

— На стоимость фастфуда влияют разные факторы, в том числе сложившиеся исторически, — рассказал он изданию. — В частности, традиционно у McDonald’s очень низкая стоимость аренды. Этот же показатель демонстрирует, что в России существует достаточно недорогой общепит. Но такое питание вредное, и хорошая ли это тенденция — большой вопрос, — комментирует ученый.

Сомнительный ориентир

Издание The Economist отслеживает стоимость бигмака в разных странах мира с 1986 года. Считается, что это простой способ понять, насколько справедливо оценены местные валюты. Но к этой методике расчета слишком много нареканий.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин приводит пример такого расчета: «Судя по значению индекса бигмака, за один доллар можно купить 81 японскую иену. На самом же деле это не так, и за один доллар вам дадут 148 иен. Это значит, что японская валюта примерно на 45% недооценена по отношению к доллару США. Если валютные показатели по стоимости еды в «Макдоналдс» пересчитывать по покупательной способности, то будут совсем иные результаты».

Фундаментальная причина недооценки курса рубля по этой методике заключается в том, что после введения внешних санкций и внутренних ограничений, а также перехода бизнеса типа «Макдоналдс» на российских поставщиков его издержки выросли незначительно, хотя при этом курс рубля ощутимо ослаб в силу объективных причин. Поэтому простой пересчет в валюту стоимости стандартного обеда и дает такие значительные отклонения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Помимо индекса бигмака, также распространен индекс «Старбакса». Для расчета выбран кофе под названием Tall Latte, 350 г напитка на основе эспрессо. Самый дорогой латте (в пересчете на доллары США) — в Швейцарии: там Tall стоит $7,17. Следом Дания — $6,55, Финляндия — $5,67. Самый дешевый — в Турции — $1,31, следом Бразилия — $1,96. Россия, пока в ней работал Starbucks, занимала в этом индексе 11-ю позицию с $2,91 за стакан Tall Latte — позиция между Италией ($2,84) и Кипром ($2,97).

Рост геополитических рисков на Ближнем Востоке напрямую никак не сказался на курсе рубля. Российская валюта продолжает понемногу слабеть, несмотря на скачок нефтяных цен, вызванный обострением военных действий на Ближнем Востоке.

— В России не хватает валюты, притом что спрос на нее значительный — отсюда вытекает и слабость рубля, — комментирует Потавин.