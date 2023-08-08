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Специально значимые: власти усиливают контроль за ценами на продукты

Стоит ли ждать госрегулирования стоимости продовольствия и при чем тут курс рубля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минпромторг потребовал от торговых сетей сообщать о каждом факте резкого повышения стоимости продуктов со стороны производителей и поставщиков. 8 августа ведомство обсудило с представителями розницы перспективы изменения цен социально значимых товаров в сентябре. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом заседания. Ситуация развивается на фоне ослабления рубля, вызвавшего рост себестоимости производства. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, торговые сети будут добровольно ограничивать наценку в магазинах. Однако в случае необходимости власти готовы рассмотреть вопрос госрегулирования продовольственного рынка, подчеркнули в Минсельхозе..

Осень близко

О том, что 8 августа замглавы Минпромторга Виктор Евтухов провел совещание с торговыми сетями, «Известиям» рассказали сразу два источника на рынке. Чиновник попросил розницу уведомлять о каждом случае резкого повышения цен со стороны производителей. Пока ситуация стабильна — у торговли есть товарные запасы, но уже в сентябре вводные могут измениться.

На фоне ослабления рубля на продовольственном рынке можно ожидать инфляцию: есть вероятность повышения цен на социально значимые товары уже в сентябре. На совещании Минпромторг хотел понять, какие ожидания и прогнозы у торговых сетей. Пока у розницы есть товарные запасы, поэтому в моменте не стоит ожидать каких-либо колебаний стоимости продовольствия, — рассказал один из собеседников «Известий».

Он добавил, что на рынке может сказаться изменение курса рубля: вслед за ним и измениться закупочные цены. Дело в том, что есть объективные факторы, которые давят на производителей. Например, изменились затраты компаний на расходные материалы, технику, запчасти к ней, семена и так далее.

Продуктовый магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Так, например, производитель мясной продукции «Черкизово» уведомил торговые сети о повышении стоимости индейки на 6,5% с начала сентября. Изготовитель подчеркнул, что рост цены связан с подорожанием логистики на 10%, инкубационных яиц и упаковки — почти на 20%. В итоге производить мясо стало в два раза дороже.

Помимо наличия товарных запасов у торговых сетей есть и другие факторы, которые способны в той или иной степени уравновесить ситуацию: в этом году ожидается хороший урожай сельскохозяйственных культур, добавил другой собеседник издания. Поэтому вопросы о регулировании цен Минпромторг не затрагивал.

— В рамках таких рабочих совещаний возможно детально проанализировать текущую ситуацию и выработать в случае необходимости решения, которые устраивают все стороны. Именно такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России, — отметил по итогам совещания замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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В ведомстве добавили, что региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции — сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию. Такое предложение прозвучало на рабочем совещании Минпромторга с представителями торговых сетей, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и экспертами. Ранее систему добровольного ограничения наценки — не более 5% — ввели и успешно применяют крупные федеральные торговые сети, такие как Х5,« Магнит» и др.

Продуктовый магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Как показал опыт крупных игроков, эта система выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам, ведь она позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей.

В Минсельхозе «Известиям» сказали, что ведомство внимательно следит за ситуацией на продовольственном рынке и динамикой цен.

В случае необходимости может быть рассмотрен вопрос государственного регулирования в этой сфере. При этом в настоящее время, по мнению ведомства, основания для этого отсутствуют, — добавили там.

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Вслед за рублем

Одним из главных факторов повышения цен является ослабление рубля по отношению к доллару США, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

Продуктовый магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Увеличение стоимости доллара означает рост закупочных цен импортных товаров и сырья, которые используются в производстве отечественной продукции. Импортируются не только различное оборудование и запчасти, но и семена для производства сельскохозяйственной продукции, ветеринарные препараты для сельскохозяйственных животных, рост цены которых отражается и на росте цены продуктов в супермаркетах, — заметила она. — Например, собственных семян картофеля в России только 9%, а свеклы — 3%, всё остальное закупается за границей.

Товарные запасы производителей сглаживают немедленное воздействие ослабления рубля на повышение цен, но при их постепенном истощении будет повышаться и цена выпускаемой продукции, отметила эксперт.

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