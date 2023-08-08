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Обращение к считателю: запрет на «девяток яиц» хотят вписать в ГОСТ

В борьбу с занижением объема продукции в упаковке включилась Генпрокуратура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут скорректировать ГОСТы на пищевые продукты чтобы исключить сокращение объемов товара в упаковке без изменения его цены. Генпрокуратура уже взяла на контроль эту ситуацию — для производителей могут установить единые требования к таре. В Минпромторге подтвердили, что прорабатывают изменения с властями и бизнесом. Стандарт в новой редакции может обязать изготовителей использовать только целые значения в упаковке, например 1 кг или 1 л. В «Руспродсоюзе» отметили, что одной из основных причин уменьшения упаковки стал рост себестоимости производства при низкой покупательной способности населения. В этом случае уменьшение объема тары направлено на увеличение доступности продуктов питания и сдерживание роста цен.

Единый подход

Генпрокуратура предложила бизнесу и общественникам рассмотреть внесение изменений в ГОСТы на пищевые продукты — установить единые требования к фасовке. Об этом говорится в материалах ведомства к совещанию, которое состоялось на прошлой неделе. «Известия» ознакомились с ними. В документах также отмечается, что ситуация, связанная с динамикой цен при уменьшении товара в упаковке, находится на контроле Генпрокуратуры.

«Известия» обратились в Минпромторг с вопросом о том, следует ли унифицировать в стандартах подходы к упаковке для изготовителей. В министерстве сказали, что прорабатывают этот вопрос с властями и бизнесом. Ведомство выступает за то, чтобы размеры тары округляли до целых значений, например до 1 л, уточнил один из участников совещания.

«Известия» также направили запрос в Генпрокуратуру, Минэкономразвития и Минсельхоз.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно данным Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), после кризиса 2008–2009 годов производители начали активно сокращать объем упаковки на 7–20%. При этом цена на товары остается прежней. Речь идет о так называемой шринкфляции. Но изготовители не нарушают законодательство, они указывают на таре ее объем и вес, подчеркнули там. Для покупателя разница в 30–50 мл неощутима, а на повышение цены люди реагируют более чувствительно — спрос снижается, пояснила «Известиям» глава ИРПЭ Наталья Назарова.

Потребители могут не заметить, как бутылка молока уменьшится с 1 л до 900 мл, но перепутать 0,5 л с 1 л невозможно. В настоящее время производители уже достигли предела своих возможностей по уменьшению упаковки, а это означает, что им придется повышать цены, — подчеркнула Наталья Назарова.

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Речь идет об инструменте, который позволяет снижать издержки компаний при ограниченных возможностях повышать стоимость продукции. Но большая часть россиян этим недовольна — это 60%, выяснил ВЦИОМ еще в 2019 году. В ИРПЭ уверены, что следует выбрать другой подход вместо стандартов на упаковку. В такой ситуации логичнее снизить НДС, субсидировать и предоставить льготное кредитование для производителей, а также создать программу продовольственных сертификатов для наиболее уязвимых слоев населения.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Такой подход к упаковке можно назвать введением потребителей в заблуждение, уверен председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Люди видят на полке привычный для себя размер и воспринимают его как, например, 1 л, по этой причине они дополнительно не рассматривают тару, которая теперь уже изменилась в размере, сказал он «Известиям».

Всё сложно

Проблема шринкфляции сейчас — одна из самых острых и вызывающих негодование у потребителей, сказал «Известиям» зампред Госдумы Борис Чернышев.

Люди устали от того, что их пытаются обмануть, причем чем дальше, тем беспардоннее и очевиднее. Когда мы внесли в Госдуму законопроект «О честной цене» (это было 6 июня), обязывающий магазины указывать цену за понятное людям количество товара — 1 кг или 1 л, мы получили беспрецедентную общественную поддержку. Более 9 тыс. обращений от граждан за инициативу, широкое обсуждение в экспертном сообществе и в Сети — всё это лишний раз доказало актуальность проблемы, — отметил парламентарий.

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Предложение установить единые требования к упаковке могут стать логичным дополнением к предлагаемым новшествам депутатов в сфере защиты прав потребителей, уверен Борис Чернышев. Однако важно понимать, что утверждение стандарта и перевод производства на соответствие новым нормам займет довольно продолжительное время, потребует затрат со стороны производителей, отметил парламентарий. Эти издержки в конечном итоге не должны ложится на плечи россиян через повышение цены на продукты питания.

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Причин для уменьшения упаковки несколько, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Одна из ключевых — это рост себестоимости при низкой покупательной способности населения. В этом случае уменьшение упаковки направлено на увеличение доступности продуктов питания и на сдерживание роста цен. Оно позволяет сохранить ее на том же уровне, несмотря на увеличивающиеся издержки из-за курсовых колебаний, увеличение стоимости сырья, грузоперевозок, подчеркнул он. Вторая причина — новый тренд на урбанизацию.

Времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, давно прошли. Сегодня люди чаще ходят в магазин, но покупают меньше. Как правило, речь идет о закупке продуктов на один или пару приемов пищи: обед или ужин, — пояснил эксперт. — Для этого небольшой упаковки вполне достаточно.

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В текущих экономических условиях цена остается чувствительным параметром для большинства покупателей, а предложение товара в разной, в том числе и компактной упаковке с сохранением привычного уровня цен — общемировая практика, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Небольшое сокращение веса и размера упаковки со стороны производителей — дополнительная мера компенсации растущих издержек, удержания доступной цены и поддержки спроса, — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что действующее регулирование уже требует от производителей указывать на упаковке много данных: о заводе, составе продукции, весе и объеме товара в конкретной упаковке, сроке годности, ограничениях на возраст потребителя и так далее, поэтому дополнительных требований не нужно.

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