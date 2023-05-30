Да здравствует контроль: за год число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз

За год число нарушений в продуктовых сетях увеличилось до 10 раз, свидетельствуют данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения, фальсификате . В «Общественной потребительской инициативе», обратив внимание на эти данные, предложили правительству отменить мораторий на проверки розничной торговли. Однако в Минэкономразвития считают, что снятие запрета будет означать отказ от рискориентированного подхода. А это идет вразрез с позицией ведомств и деловых сообществ, подчеркнули в ведомстве.

Избавиться от ограничений

В I квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2–10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го . Об этом свидетельствуют данные ФГИС «Единый реестр проверок» (курирует Генпрокуратура), подчеркнул в письме в правительство глава ОПИ Олег Павлов. «Известия» ознакомились с документом.

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Так, например, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116%, в «О’Кей», «Магните», «Перекрестке», «Дикси» — на 142–160%, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264%, в «Красное & Белое» — на 975%, в «Светофоре» — на 1000% и так далее. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушениях условий хранения, недостоверных ценниках, фальсификате, рассказал Олег Павлов «Известиям».

В марте 2022 года в РФ изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий — как на плановый (по расписанию на год), так и на внеплановый контроль. Общественники полагают, что запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей . Поэтому в отношении розницы ОПИ попросила кабмин частично снять мораторий — речь идет о внеплановом надзоре.

Письмо ОПИ в правительство было направлено по итогам Общественного совета при Роспотребнадзоре от 18 мая, его курирует замглавы службы Михаил Орлов. В ведомстве «Известиям» сказали: после этого совещания эксперты решили, что «в действующий мораторий нужно внести корректировки». Общественный совет при ФАС ранее также посчитал, что у запрета должны быть исключения. Например, их следует сделать для маркетплейсов .

Сейчас Роспотребнадзор в основном может приходить в магазины с профилактическим визитом и лишь фиксировать нарушения, но не наказывать компанию , добавили в ОПИ.

— Раньше в случае нарушений надзорные органы выписывали штрафы или применяли другие санкции — конфисковали товары, приостанавливали деятельность магазинов. А сейчас бизнесу выдают лишь предостережения : по сути, это ни к чему не обязывает, — подчеркнул общественник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Минпромторге отметили, что изучат это предложение, когда оно поступит в ведомство . «Известия» также направили запросы в Генпрокуратуру и торговые сети.

Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли, в 2023-м надзорные органы применяют и учитывают в статистике новые инструменты, которые в прошлом году не использовали. Например, в статистике появилась строка «выписанные предостережения», хотя это не значит, что госорганы зафиксировали нарушения .

Фактор риска

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко напомнили, что действующий в этом году мораторий на проверки бизнеса — это поручение президента. Но введение ограничения не означает вседозволенность для бизнеса , добавили там. В аппарате чиновника пояснили: сейчас надзор проходит на основании рискориентированного подхода и профилактических мероприятий, такой подход позволяет снизить административную нагрузку на бизнес и предотвратить нарушения обязательных требований .

Так, на плановой основе проверяют объекты с высоким риском причинения вреда здоровью граждан: это электростанции, объекты химической промышленности и другие. Внеплановый надзор проводят в случае основания: должен быть индикатор риска . Например, как отметили в аппарате вице-премьера, Россельхознадзор может зафиксировать повышение объема молока у производителей, хотя сырья для его изготовления недостаточно. На основе этого факта может начаться проверка.

Но в ОПИ возразили: Минэкономразвития согласовало лишь один индикатор риска для потребительского рынка. Он скорее ограничивает возможности властей, уверены общественники. Итак, проверку могут начать, если в Роспотребнадзор поступит информация о незаконном использовании товарного знака. В Минэкономразвития «Известиям» уточнили, что на сегодняшний день разработали 200 индикаторов риска для каждого ведомства. Для МЧС в этом году уже утвердили 12, а для Роспотребнадзора действителен один .

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Снятие запрета с моратория будет означать отказ от рискориентированного подхода, что идет вразрез с консолидированной позицией ведомств и деловых сообществ , заметили «Известиям» в Минэкономразвития.

— Наша цель — это уход от палочной системы, а цель всех надзоров — снизить количество инцидентов и потерпевших. Это значит, что обязательные требования должны соблюдаться бизнесом добровольно , — добавили там.

По данным Минэкономразвития, количество проверок бизнеса в 2022-м снизилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом, при этом число критических нарушений не увеличилось .

Мораторий на проверки бизнеса необходимо сохранить до конца 2023 года, считает вице-президент X5 Group, эксперт «Деловой России» по продовольственной торговле Станислав Богданов. Его действие существенно снижает административное давление на компании , но при этом не оставляет их без необходимого контроля со стороны надзорных ведомств, добавил он.

Также представители торговли напомнили: за 2022 год на всю розницу (офлайн- и онлайн-сегменты) в Роспотребнадзор поступило 180 тыс. жалоб от потребителей.

— Для сравнения, только онлайн россияне оформляют более 8 млн заказов в сутки , — сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. — Плюс, по данным Минпромторга, благодаря маркировке товаров оборот просроченной молочной продукции за 12 месяцев к 2023-му снизился на 55%, лекарств — в три раза .

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Производители согласны с коллегами: важно избежать дополнительной нагрузки на бизнес, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Например, исследования Роскачества — инструмент мягкой силы, после данных организации торговая сеть снимает с полок товары с нарушениями, а производители исправляются, чтобы избежать падения спроса , добавил он.