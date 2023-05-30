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- Да здравствует контроль: за год число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз
Да здравствует контроль: за год число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз
За год число нарушений в продуктовых сетях увеличилось до 10 раз, свидетельствуют данные Единого реестра проверок Генпрокуратуры. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения, фальсификате. В «Общественной потребительской инициативе», обратив внимание на эти данные, предложили правительству отменить мораторий на проверки розничной торговли. Однако в Минэкономразвития считают, что снятие запрета будет означать отказ от рискориентированного подхода. А это идет вразрез с позицией ведомств и деловых сообществ, подчеркнули в ведомстве.
Избавиться от ограничений
В I квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2–10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные ФГИС «Единый реестр проверок» (курирует Генпрокуратура), подчеркнул в письме в правительство глава ОПИ Олег Павлов. «Известия» ознакомились с документом.
Так, например, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116%, в «О’Кей», «Магните», «Перекрестке», «Дикси» — на 142–160%, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264%, в «Красное & Белое» — на 975%, в «Светофоре» — на 1000% и так далее. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушениях условий хранения, недостоверных ценниках, фальсификате, рассказал Олег Павлов «Известиям».
В марте 2022 года в РФ изменились правила проверок бизнеса: правительство ввело на них мораторий — как на плановый (по расписанию на год), так и на внеплановый контроль. Общественники полагают, что запрет на проверки мог стать причиной роста нарушений со стороны торговых сетей. Поэтому в отношении розницы ОПИ попросила кабмин частично снять мораторий — речь идет о внеплановом надзоре.
Письмо ОПИ в правительство было направлено по итогам Общественного совета при Роспотребнадзоре от 18 мая, его курирует замглавы службы Михаил Орлов. В ведомстве «Известиям» сказали: после этого совещания эксперты решили, что «в действующий мораторий нужно внести корректировки». Общественный совет при ФАС ранее также посчитал, что у запрета должны быть исключения. Например, их следует сделать для маркетплейсов.
Сейчас Роспотребнадзор в основном может приходить в магазины с профилактическим визитом и лишь фиксировать нарушения, но не наказывать компанию, добавили в ОПИ.
— Раньше в случае нарушений надзорные органы выписывали штрафы или применяли другие санкции — конфисковали товары, приостанавливали деятельность магазинов. А сейчас бизнесу выдают лишь предостережения: по сути, это ни к чему не обязывает, — подчеркнул общественник.
В Минпромторге отметили, что изучат это предложение, когда оно поступит в ведомство. «Известия» также направили запросы в Генпрокуратуру и торговые сети.
Как пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли, в 2023-м надзорные органы применяют и учитывают в статистике новые инструменты, которые в прошлом году не использовали. Например, в статистике появилась строка «выписанные предостережения», хотя это не значит, что госорганы зафиксировали нарушения.
Фактор риска
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко напомнили, что действующий в этом году мораторий на проверки бизнеса — это поручение президента. Но введение ограничения не означает вседозволенность для бизнеса, добавили там. В аппарате чиновника пояснили: сейчас надзор проходит на основании рискориентированного подхода и профилактических мероприятий, такой подход позволяет снизить административную нагрузку на бизнес и предотвратить нарушения обязательных требований.
Так, на плановой основе проверяют объекты с высоким риском причинения вреда здоровью граждан: это электростанции, объекты химической промышленности и другие. Внеплановый надзор проводят в случае основания: должен быть индикатор риска. Например, как отметили в аппарате вице-премьера, Россельхознадзор может зафиксировать повышение объема молока у производителей, хотя сырья для его изготовления недостаточно. На основе этого факта может начаться проверка.
Но в ОПИ возразили: Минэкономразвития согласовало лишь один индикатор риска для потребительского рынка. Он скорее ограничивает возможности властей, уверены общественники. Итак, проверку могут начать, если в Роспотребнадзор поступит информация о незаконном использовании товарного знака. В Минэкономразвития «Известиям» уточнили, что на сегодняшний день разработали 200 индикаторов риска для каждого ведомства. Для МЧС в этом году уже утвердили 12, а для Роспотребнадзора действителен один.
Снятие запрета с моратория будет означать отказ от рискориентированного подхода, что идет вразрез с консолидированной позицией ведомств и деловых сообществ, заметили «Известиям» в Минэкономразвития.
— Наша цель — это уход от палочной системы, а цель всех надзоров — снизить количество инцидентов и потерпевших. Это значит, что обязательные требования должны соблюдаться бизнесом добровольно, — добавили там.
По данным Минэкономразвития, количество проверок бизнеса в 2022-м снизилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом, при этом число критических нарушений не увеличилось.
Мораторий на проверки бизнеса необходимо сохранить до конца 2023 года, считает вице-президент X5 Group, эксперт «Деловой России» по продовольственной торговле Станислав Богданов. Его действие существенно снижает административное давление на компании, но при этом не оставляет их без необходимого контроля со стороны надзорных ведомств, добавил он.
Также представители торговли напомнили: за 2022 год на всю розницу (офлайн- и онлайн-сегменты) в Роспотребнадзор поступило 180 тыс. жалоб от потребителей.
— Для сравнения, только онлайн россияне оформляют более 8 млн заказов в сутки, — сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. — Плюс, по данным Минпромторга, благодаря маркировке товаров оборот просроченной молочной продукции за 12 месяцев к 2023-му снизился на 55%, лекарств — в три раза.
Производители согласны с коллегами: важно избежать дополнительной нагрузки на бизнес, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Например, исследования Роскачества — инструмент мягкой силы, после данных организации торговая сеть снимает с полок товары с нарушениями, а производители исправляются, чтобы избежать падения спроса, добавил он.
Все показатели общественники привели в относительных величинах, но не соотнесли количество нарушений с числом проверок, заметила глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Поэтому, по ее словам, на основе представленных ОПИ данных трудно судить о том, насколько рационально отменять мораторий на внеплановые проверки.