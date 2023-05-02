Шире штамп: срок годности на продуктах требуют сделать заметнее

Размер блоков с информацией о сроках годности и датах изготовления с продовольствием нужно увеличить до 20% от площади потребительской упаковки, заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Эксперты отмечают, что проблема с видимостью сроков годности действительно очень острая: сейчас эту информацию нередко не могут найти покупатели, а продавцы, пользуясь этим, не спешат убирать просрочку с полок. Решить проблему можно, запустив специальную систему, которая не позволит пробивать просроченные продукты на кассе. Подробности — в материале «Известий».

Пятая часть суши

В своем письме Василий Власов заметил, что производители продуктов питания должны наносить дату изготовления и срок годности на потребительскую упаковку товаров, но часто делают шрифт очень мелким либо включают его в основной текст описания продукта . Из-за этого поиск важной для покупателя информации нередко затруднителен, а для пенсионеров мелкие цифры становятся и вовсе неразличимы.

Депутат предложил внести изменения в нормативно-правовые акты, потребовав от производителей выделять на информационный блок с данными о сроках изготовления и годности продовольственного продукта «не менее 20% площади потребительской упаковки».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отмечает, что нормативов, которые устанавливают, какая именно информация должна содержаться на упаковке, довольно много. Но в первую очередь правила следует искать в федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также в ГОСТ Р 51074-2003 и ТР ТС (Техническом регламенте Транспортного союза) 022/2011.

Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий указывает, что по ТР ТС 022/2011 маркировка пищевой продукции «должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей», а надписи, знаки, символы «должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка».

— Критериями легкочитаемости являются четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, а контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации должны сделать удобным чтение информации без применения оптических приспособлений, — рассказал Недзвецкий «Известиям». — Слова, используемые для указания даты изготовления, срока годности и информации о месте нанесения этих сведений, указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм для строчных букв.

Просрочка в топе

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что требования к размеру шрифта в полной мере обеспечивают соблюдение прав потребителей.

Фото: ТАСС/Ведомости

— Сведений о системных нарушениях в части указания дат изготовления, сроков годности, а также о жалобах потребителей у АКОРТ нет, — заявил он «Известиям». — При этом реализация предложения может создать барьеры для движения продовольственных товаров из других стран ЕАЭС, а также привести к росту затрат производителей на увеличение размера упаковки, росту объемов отходов упаковки, что в конечном итоге может отразиться на ценах.

Однако председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов замечает, что проблема со сроками годности стоит остро — нарушение, связанное с этим, входит в топ-3 самых распространенных нарушений в торговых сетях, которые выявляются Роспотребнадзором.

— Персонал магазинов не всегда своевременно снимает продукцию с истекшим сроком годности с продажи, а потребители не всегда проверяют его при покупке, — сказал он «Известиям». — Причем по разным причинам: либо действительно не могут найти, либо просто не обращают внимания.

Но проблема также в том, что не все компании могут быть заинтересованы в снятии товаров с истекающими сроками годности с полок , продолжает Олег Павлов.

Фото: Global Look Press/Heline Vanbeselaere

Антон Недзвецкий считает инициативу депутата правильной в части идеи увеличения читабельности информации для потребителя, но неоднозначной в части ее реализации.

— 20% от площади потребительской упаковки — не тот критерий, по которому надо оценивать доступность информации для чтения , — заметил он. — Для крупного продукта (например, торта весом 600 г) 20% площади упаковки — безусловно, много, а это дополнительные затраты на переформатирование упаковки, ее дизайн, которые войдут в цену продукции.

Поэтому в разговоре о необходимости увеличения шрифта подход должен быть другим, считает эксперт.

Как решать проблему

Сергей Гебель замечает: проблему нечитаемости информации на этикетке товара выдает хотя бы тот факт, что некоторые сети предлагают увеличительные стекла, тем самым помогая своим клиентам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— За отсутствие информации о товаре либо за указание недостоверных сведений производителю грозит административная ответственность, — сказал адвокат. — При обнаружении такого товара покупателю нужно обратиться в Роспотребнадзор и подробно изложить, в каком магазине какой товар какую информацию не содержал. Если по результатам проверки будут выявлены нарушения, производителя привлекут к ответственности.

Адвокат Александр Иноядов указывает, что в законодательстве о защите прав потребителей обозначены инструменты и способы разрешения ситуаций со спорными или неблагонадежными продавцами и эта практика успешна и результативна.

Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин считает, что хорошей практикой может стать переход от фиксированных штрафов к оборотным — в таких условиях производители и ритейл будут оценивать риски реализации просроченного товара более адекватно.

Фото: Global Look Press/Janine Schmitz/photothek.net, vi

Однако Олег Павлов из ОПИ замечает, что в России действует мораторий на проверки и за нарушения, связанные с просрочкой, практически не штрафуют: ограничиваются предостережением, хотя раньше санкции могли составлять несколько сотен тысяч рублей. Он призывает создать систему, запуск которой позволил бы в принципе блокировать продажи просроченной продукции на кассе.

— Более того, такая система маркировки и прослеживаемости уже есть, — рассказал он. — По каждой единице продукции в цифровом коде содержится информация о сроке годности, а существующее программное обеспечение на техническом уровне не допускает продажи, например, просроченной молочной продукции. И если потребитель не посмотрел на срок годности при выборе товара, если сотрудник магазина не снял его с полки, всё равно товар не будет продан.