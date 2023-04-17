Сроки негодности: в торговых сетях зафиксирован всплеск нарушений

Больше половины проверок надзорных органов сетей супермаркетов и гастрономов заканчиваются выявлением нарушений, следует из данных единого реестра проверок Генпрокуратуры. Анализ, с которым ознакомились «Известия», провела организация «Общественная потребительская инициатива». В топе нарушений — несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговля просрочкой и несоблюдение условий хранения. Число выявляемых недочетов особенно выросло в магазинах экономкласса, сообщили эксперты. В первую тройку по числу полученных предписаний вошли торговые сети «Светофор», «Красное & Белое» и «Ашан». В чем причина ухудшения ситуации в ритейле, разбирались «Известия».

Без цен и упаковок

Число нарушений в ведущих торговых сетях за I квартал 2023 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два и более раз. Это следует из рейтинга общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), который составлен на основе единого реестра проверок Генпрокуратуры. В нем размещаются результаты контролирующих и профилактических мероприятий Роспотребнадзора.

По динамике выявленных нарушений и выданных Роспотребнадзором предостережений лидирует федеральная торговая сеть бросовых цен «Светофор». Так, их число в I квартале этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года выросло в 10 раз (на 1000%). Почти такие же показатели у «Красное & Белое» — рост на 975%. Условное второе место занимают «Ашан» — увеличение на 264%, «Лента» — 248% и «Бристоль» — 245%. Следом идут «Дикси» — 160%, «Перекресток» — 159%, «Магнит» — 156%, «О’кей» — 142%, «Пятерочка» — 116% и Metro — 100%. Лучше всех обстоят дела у сети «ВкусВилл» — число нарушений здесь выросло менее чем вдвое — 89%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), пояснили эксперты ОПИ. Замыкает тройку лидеров продажа просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности, подсчитали в организации.

В апреле сотрудники московского управления Роспотребнадзора проверили 24 магазина «Светофор» в восьми административных округах Москвы. Почти все магазины уличили в антисанитарии и торговле просрочкой и фальсификатом, следует из протокола проверки (есть у «Известий»). В торговую сеть направлен запрос, но в течение недели ответа не поступило.

Пошли на красный

По результатам проверки «Светофора» в Москве было вынесено 36 рекомендаций и шесть предостережений. Материалы направлены в прокуратуру, говорится в документе за подписью руководителя управления Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой. С января 2018 по март 2023 года волонтеры ОПИ проверяли «Светофор» в 28 регионах — нарушения были выявлены в магазинах Алтайского края, Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ивановской, Кировской, Курганской, Липецкой и целом ряде других областей.

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

— Рейды указывают на беспрецедентные масштабы фальсификации молочной продукции, что выявляется с помощью государственной системы маркировки «Честный знак». Также в магазинах часто торгуют просроченной продукцией, а санитарные нормы подчас полностью игнорируются, — сказал председатель ОПИ Олег Павлов.

Корреспонденты «Известий» побывали в одном из магазинов сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и убедились в наличии на полках просроченной молочной продукции. Попытки снять на камеру нарушения закончились скандалом — администратор закрыла съемочную группу в одном из помещений магазина. После чего просрочку убрали с полок.

«Известия» направили запросы всем торговым сетям, перечисленным в рейтинге. Но ответ пришел только из сети гипермаркетов «Лента». Там сообщили, что в 2021 году поступило 71,2 тыс. жалоб на некачественный товар. В 2022 году компания, устранив причины жалоб, снизила их число на 46% — до 38 тыс., сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В компании внедрена рейтинговая система оценки качества, она учитывает категорию риска товара, количество претензий, которые поставщик получил за определенный период, результаты аудитов и лабораторного контроля. Кроме того, компания анализирует данные оценок входного качества в распределительных центрах, — сказали в «Ленте».

Общая проблема

Проблемы с антисанитарией, просрочкой и другими нарушениями типичны почти для всех крупных торговых сетей вне зависимости от бренда, разве что в премиальных магазинах их чуть меньше, рассказал «Известиям» председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Поступают жалобы на разные торговые сети и в виртуальную приемную Роспотребнадзора (это открытый ресурс), убедились «Известия». С начала этого года граждане успели пожаловаться на «Дикси» (испорченные продукты, грубое обслуживание, антисанитария), «Пятерочку» (низкий уровень обслуживания, отсутствие ценников, проблемы со списанием бонусных баллов), «Магнит» (несвежие продукты, несоответствие цен на кассе указанным в чеках, грубость в обслуживании и даже конфеты с червями). Многие покупатели сопровождают свои жалобы фотографиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Известия» направили запрос в Роспотребнадзор о числе проверок и выявленных в этом году нарушениях.

Нарушать выгодно

Лавинообразный рост нарушений эксперты связывают в первую очередь с действующим мораторием на проверки. Введенный как мера поддержки бизнеса в марте 2022 года, он сильно «расслабил» ритейлеров в плане соблюдения требований, считает Олег Павлов. Кроме того, результаты проверок, по сути, ничем не грозят нарушителям: если раньше проверяющие выписывали штрафы в несколько сотен тысяч рублей, то сейчас обходятся обычным предупреждением, которое может дублироваться много раз.

— Складывается ситуация, при которой компаниям выгодно нарушать. Они ничего не теряют, — считает руководитель ОПИ.

Торговля просрочкой и фальсификатом не вошла в топ-3 нарушений, однако результаты проверок показали, что испортившийся товар есть почти в каждом магазине и в каждой сети, сказал Олег Павлов. Торговля им особенно характерна для сетей самого низкого ценового сегмента, которые экономят на всем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Такие сети наименее разборчивы в поиске поставщиков и иногда сознательно допускают на полку недобросовестных производителей, чтобы при меньших издержках получить максимальную маржу. Соответственно, в зоне риска оказываются наиболее социально незащищенные группы потребителей, — пояснил эксперт.

Магазинам экономкласса необходимо держать низкий ценник, а это возможно за счет жесткого сокращения издержек, подтвердил тенденцию Антон Недзвецкий.

— Но люди, как правило, не жалуются — довольствуются низкой ценой. К нам же обращаются, только если возникли проблемы со здоровьем. Такие случаи есть, к примеру, пищевые отравления с серьезными последствиями. Мы помогаем с обращением в суд, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во многих случаях ритейлер может и не знать, что поставщик привез ему фальсифицированный товар, указывает Олег Павлов. Но если речь идет о собственных торговых марках сетей, здесь вся полнота ответственности лежит на самих магазинах, уверен он.

Блок на фальсификат

Одним из способов борьбы с фальсификатом и просрочкой может стать расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, чтобы у покупателя была возможность проверить товар в мобильном приложении «Честный знак», считает замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) Реваз Юсупов.

Бороться за чистоту товара может и сама торговая сеть, для этого ей необходимо настроить свои кассовые аппараты на блокировку просрочки. Даже если потребитель взял товар с истекшим сроком годности, аппарат его не пропустит. О готовности внедрить у себя такую систему уже заявил «Магнит», отметил Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Но пока не маркируется хлебная, рыбная, мясная продукция, полуфабрикаты, заморозка. Поэтому проблема с их просрочкой стоит очень остро, указал он. Кроме того, этот вид технического контроля позволяет блокировать фальсификат или несвежий продукт не в одном магазине, а во всех сетях, где он находится.

Пора отменить мораторий на проверки в сфере производства и реализации пищевой продукции, где риски повышенные, предлагает эксперт. Санкции за фальсификацию необходимо ужесточить и создать реестр недобросовестных производителей, чтобы они не имели доступа к госзакупкам и торговым сетям, заключил Олег Павлов.