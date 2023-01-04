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Внутри троянского коня: прилавки РФ может захватить контрафакт

В последнее время всё чаще фиксируются случаи выявления предприятий-фантомов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По последним оценкам экспертов, в 2023 году количество контрафактной продукции на рынке будет только увеличиваться. Этому способствуют введенные против страны санкции, а также параллельный импорт: недобросовестные продавцы пользуются новым инструментом, чтобы под видом оригинальной продукции поставлять фейки. Контрафакт заполняет российские прилавки во многих товарных категориях, будь то парфюмерия, молочная продукция, табак или автозапчасти. В последнее время дельцы осваивают новые площадки сбыта, в частности маркетплейсы. «Известия» разбирались, как отличить фальшивку и вернуть деньги за суррогат.

Когда цветет контрабанда

Действующий мораторий на проверки бизнеса в стране может привести к росту незаконного оборота промышленной продукции, сообщили «Известиям» в международной ассоциации «Антиконтрафакт». Специалисты объединения и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) предупреждают: в последнее время участились случаи выявления «предприятий-фантомов» — компаний, чьи представительства отсутствуют по указанному в сопроводительных документах адресу.

Внутри троянского коня
молоко магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Есть вопросы и к качеству, производимой ими продукции. Гендиректор «Антиконтрафакта» Светлана Квасова уверена, что одним из барьеров на пути суррогатных товаров является цифровая маркировка и система отслеживания заказа. При отсутствии проверок маркировка позволяет госорганам вести успешную контрольно-надзорную деятельность: 16 ведомств, подключенных к системе, получают информацию в автоматическом режиме.

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В российской парфюмерной отрасли выявили 700 тыс. нарушений за три месяца

По данным Центра развития перспективных технологий, с января по ноябрь 2022 года было зафиксировано 3,063 млн нарушений в парфюмерной отрасли. При этом за данный период было продано парфюмерии на 58 млрд рублей.

В молочной отрасли за 11 месяцев 2022 года выявили 363 млн нарушений. В частности, эксперты обнаружили 2,3 млн попыток ввода в оборот молочной продукции без разрешительной документации или при наличии актов, содержащих недостоверные сведения. Такие ошибки допустили 149 предприятий. Также система зафиксировала, что 42 121 компания пытались продать 29,1 млн единиц контрафакта. Всего нарушения зафиксировали среди 66 тыс. компаний.

Недавние исследования отечественного рынка табака показали, что чем дальше от крупных населенных пунктов, тем чаще встречается незаконный оборот таких изделий. Доля нелегального табака на российском рынке в 2022 году составила 12,1%, приводит данные Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Внутри троянского коня
табак магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По мнению специалистов, эта мера может помочь в борьбе с контрафактом

За минувший год было изъято из оборота около 1 млрд штук нелегальных сигарет, — рассказал руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей компании «БАТ Россия» Игорь Черкасский. — Для кардинального изменения ситуации нужны более радикальные меры, заложенные в инициативах, которые, как мы рассчитываем, будут приняты и заработают уже в следующем году.

Среди них — отмена моратория на проверки, включение табака в список стратегических товаров и скорейшее принятие отдельного индустриального закона.

Как различить фальсификат

Контрафактная продукция — это товары, которые введены в гражданский оборот с нарушением прав правообладателей. Пока не изобретен стопроцентный рецепт защиты от подделок, однако некоторые пояснения есть в законах.

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1515, 1519), продукция считается контрафактной, если на ее этикетке незаконно размещен чужой товарный знак, то есть потенциальный потребитель легко может принять один товар за другой, а значит, сделать неверный вывод о его качестве.

Внутри троянского коня
таможня
Фото: TАСС/Михаил Метцель

Покупатель имеет право, а продавец обязан предоставить необходимую и достоверную информацию о товаре (ст. 495 ГК РФ). Аналогичное требование закреплено в ст. 8 ФЗ «О защите прав потребителей», при его нарушении продавца ждут серьезные правовые последствия (ст. 12 закона).

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Контрафакт не обязательно представляет из себя подделку, это может быть и продукция, которая была ввезена в страну нелегально, уточняет старший эксперт направления «Правовое развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Юлия Леоне. Так, в 2021 году Федеральная таможенная служба выявила контрафактные товары на 7,2 млрд рублей, а по результатам исследования сервиса Gorodissky IP Security было обнаружено, что 46 % продаваемых детских игрушек в онлайн-ритейле являются подделками.

При этом пользователи крупных маркетплейсов всё чаще жалуются на то, что заказанные ими товары не являются оригинальными: кроссовки, духи, электрические зубные щетки и даже школьные учебники. Признаками контрафакта являются, в частности, отсутствие информации на русском языке или неполнота такой информации.

— Для урегулирования споров потребитель должен направить продавцу претензию, можно также провести экспертизу за счет продавца, — объясняет Юлия Леоне. — Если же информация о товаре в принципе не была предоставлена покупателю до заключения договора, тогда он может обратиться к продавцу с требованием о возмещении убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора. Договор также может быть признан недействительным, если был подписан под влиянием заблуждения или обмана.

В таком случае, добавляет собеседница, покупатель имеет право потребовать возмещения убытков.

В законе «О защите прав потребителей» прямо не определяется, как действовать потребителю при покупке контрафактного товара. Зато предусмотрена обязанность продавца предоставить полную и достоверную информацию. Если продавец этого не сделал, у потребителя имеется несколько опций — например, потребовать замены, соразмерного уменьшения цены, отказаться от исполнения договора, вернуть уплаченную сумму и др.

Внутри троянского коня
Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

С 1 февраля 2022 года потребитель может напрямую обратиться в Роспотребнадзор, без предварительного направления претензии продавцу. В этом случае ведомство может провести внеплановую проверку организации.

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Полезным инструментом является «Честный знак» — специальная система маркировки, которая позволяет фиксировать весь путь товара от производителя к конечному покупателю. На сегодняшний день обязательному обозначению подлежат лекарства, табак, молочная продукция, одежда, обувь и др. К 2024 году планируется ввести маркировку для всех отраслей промышленности.

Как вернуть деньги

Потребитель вправе потребовать от продавца не только вернуть сумму, но и возместить убытки. На практике многие покупатели этим пренебрегают, не желая разбираться в процедуре и тратить время.

В случае покупки нелегального товара следует подать заявление в правоохранительные органы. Сейчас это можно легко и анонимно сделать через горячую линию «Антиконтрафакта» или мобильные приложения «Честный знак» и «Патруль качества». Чтобы получить компенсацию, можно обратиться к продавцу и потребовать возврата средств напрямую у него. Если он откажется, то вариант один — идти в суд, советует первый вице-президент «Антиконтрафакта» Владимир Авдийский.

Внутри троянского коня
деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если дело дошло до разбирательства, потребитель вправе воспользоваться независимой судебной товароведческой экспертизой, результаты которой могут стать решающими при рассмотрении спора, рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

В зависимости от сценария возврат денег за контрафакт может занять от нескольких недель до нескольких месяцев и даже года (если дело рассматривается сначала в суде первой инстанции, а затем в апелляции и кассации), предупредил Кузнецов.

Зачастую при покупке нелегальной продукции продавец не выдает чек — например, говорит, что терминал сломался, и просит наличные либо перевод на карту. Требовать компенсацию в таком случае будет сложнее.

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