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Фальшь-старт: бизнес предложил уничтожать поддельные товары

Почему такая продукция может быть опасна и какие отрасли поддерживают эту инициативу
Фото: РИА Новости/Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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В России предложили ввести норму, по которой товар с признаками фальсификации будут уничтожать. Сейчас надзорные органы могут только оштрафовать производителей либо изъять подделку. Такие поправки в закон о техническом регулировании инициировал бизнес. Предложения уже рассмотрели на межведомственной рабочей группе с экспертами по незаконному обороту товаров. Далее этот вопрос может попасть на рассмотрение госкомиссии по противодействию продажам нелегальных товаров. Авторов документа поддержали и представители самых разных отраслей — от производителей цемента до изготовителей игрушек.

Попасть под запрет

Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары — это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания. Об этом говорится в поправках в закон «О техническом регулировании» («Известия» ознакомились с документом). В середине апреля его рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества. На ней эксперты готовят темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге.

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Автор документа — Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Бизнес также предлагает определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация. Это позволяет недобросовестным изготовителям получать сверхприбыли, рассказал «Известиям» глава объединения Владислав Ткаченко. Потребители получают в части случаев небезопасные изделия.

Инициативу поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции, добавил он.

таможня
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Действующее регулирование не содержит определения такого понятия, как фальсифицированный товар. О продукции, созданной с нарушениями, говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Так, например, фальсификат может попасть под ст. 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тыс. рублей. Максимальное наказание за незаконный оборот составляет 500 тыс. рублей. Если же был нанесен вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускают фальсификат, не место на рынке, подчеркнули «Известиям» в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так ответственным изготовителям, заметили там.

— Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. Важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата, — подчеркнули в организации.

Глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легкой промышленности она может достигать до 20%, ранее сообщали в Роскачестве.

контрафакт
Фото: ТАСС/Николай Мошков

«Известия» направили запрос в Минпромторг, Роспотребнадзор и Минстрой, а также в Ассоциацию компаний розничной торговли и крупнейшим ритейлерам страны.

Все за и против

Желание отрасли создать максимально неблагоприятные условия для нарушителей понятно, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Однако у нас есть большое количество других идей, где такая продукция в случае ее конфискации может принести благо людям и государству.

Предложение вполне разумно, резюмировал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Ограничиваться одними штрафами, которые сейчас не применяют в условиях моратория, не изымать из оборота все фальсифицированные товары — значит прямо поощрять недобросовестных производителей, уверен эксперт. В большинстве случаев нарушители сейчас получают предостережения и лишь в части — потерю небольшой доли продукции.

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Эта инициатива — положительный шаг для строительной отрасли, сказал «Известиям» президент девелопера, ГК «Основа» Александр Ручьев. В отличие от того же контрафакта фальсификат производят с нарушением требований безопасности, отметил он. А значит, такой материал обладает непредсказуемыми свойствами.

цемент
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Использование фальсифицированного цемента — серьезный риск причинения вреда жизни и здоровью людей, добавили «Известиям» в «Союзцементе».

— Фальсификат может появиться на любой стройке, а конструкции из некачественного цемента могут растрескаться и обрушиться. Плюс материал ненадлежащего качества, который не соответствует стандартам, опасен, его нельзя использовать, поэтому его следует утилизировать, — добавили в организации.

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Проблема с фальсификатом на продовольственном рынке стоит не так остро, как на строительном, подчеркнул «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В пищевой торговле много крупных игроков, которым невыгодно продавать такую продукцию: они несут ответственность за товары. Тогда как в строительном ритейле ситуация обратная: основные продавцы — обычные рынки, которые сложно контролировать.

Эксперт добавил, что авторам следует дополнить документ в части, кто будет оплачивать уничтожение товаров. Бюджетные деньги вряд ли выделят на эти цели, а виновного может быть сложно найти, поскольку крупные игроки стараются избегать фальсификата, так как дорожат репутацией.

Сохранять продукцию, которая несет риски использования, не получится, сказала «Известиям» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

игрушки
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Важно также, чтобы продукцию уничтожали не только на средства налогоплательщиков, но и за счет нарушителя. В определенных случаях возможно изъятие товаров для государственных нужд, если они будут надлежащего качества, — добавила она.

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В ассоциации производителей продуктов питания «Руспродсоюз» не стали комментировать законопроект.

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