Фальшь-старт: бизнес предложил уничтожать поддельные товары

В России предложили ввести норму, по которой товар с признаками фальсификации будут уничтожать. Сейчас надзорные органы могут только оштрафовать производителей либо изъять подделку . Такие поправки в закон о техническом регулировании инициировал бизнес. Предложения уже рассмотрели на межведомственной рабочей группе с экспертами по незаконному обороту товаров. Далее этот вопрос может попасть на рассмотрение госкомиссии по противодействию продажам нелегальных товаров. Авторов документа поддержали и представители самых разных отраслей — от производителей цемента до изготовителей игрушек.

Попасть под запрет

Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары — это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания . Об этом говорится в поправках в закон «О техническом регулировании» («Известия» ознакомились с документом). В середине апреля его рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества. На ней эксперты готовят темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге.

Автор документа — Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Бизнес также предлагает определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация. Это позволяет недобросовестным изготовителям получать сверхприбыли , рассказал «Известиям» глава объединения Владислав Ткаченко. Потребители получают в части случаев небезопасные изделия.

Инициативу поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции , добавил он.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Действующее регулирование не содержит определения такого понятия, как фальсифицированный товар . О продукции, созданной с нарушениями, говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Так, например, фальсификат может попасть под ст. 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тыс. рублей. Максимальное наказание за незаконный оборот составляет 500 тыс. рублей . Если же был нанесен вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускают фальсификат, не место на рынке , подчеркнули «Известиям» в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так ответственным изготовителям , заметили там.

— Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. Важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата , — подчеркнули в организации.

Глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легкой промышленности она может достигать до 20%, ранее сообщали в Роскачестве.

Фото: ТАСС/Николай Мошков

«Известия» направили запрос в Минпромторг, Роспотребнадзор и Минстрой, а также в Ассоциацию компаний розничной торговли и крупнейшим ритейлерам страны.

Все за и против

Желание отрасли создать максимально неблагоприятные условия для нарушителей понятно , сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Однако у нас есть большое количество других идей, где такая продукция в случае ее конфискации может принести благо людям и государству .

Предложение вполне разумно, резюмировал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Ограничиваться одними штрафами, которые сейчас не применяют в условиях моратория, не изымать из оборота все фальсифицированные товары — значит прямо поощрять недобросовестных производителей , уверен эксперт. В большинстве случаев нарушители сейчас получают предостережения и лишь в части — потерю небольшой доли продукции.

Эта инициатива — положительный шаг для строительной отрасли, сказал «Известиям» президент девелопера, ГК «Основа» Александр Ручьев. В отличие от того же контрафакта фальсификат производят с нарушением требований безопасности , отметил он. А значит, т акой материал обладает непредсказуемыми свойствами .

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Использование фальсифицированного цемента — серьезный риск причинения вреда жизни и здоровью людей , добавили «Известиям» в «Союзцементе».

— Фальсификат может появиться на любой стройке, а конструкции из некачественного цемента могут растрескаться и обрушиться. Плюс материал ненадлежащего качества, который не соответствует стандартам, опасен , его нельзя использовать, поэтому его следует утилизировать, — добавили в организации.

Проблема с фальсификатом на продовольственном рынке стоит не так остро, как на строительном , подчеркнул «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В пищевой торговле много крупных игроков, которым невыгодно продавать такую продукцию: они несут ответственность за товары . Тогда как в строительном ритейле ситуация обратная: основные продавцы — обычные рынки, которые сложно контролировать.

Эксперт добавил, что авторам следует дополнить документ в части, кто будет оплачивать уничтожение товаров. Бюджетные деньги вряд ли выделят на эти цели, а виновного может быть сложно найти, поскольку крупные игроки стараются избегать фальсификата , так как дорожат репутацией.

Сохранять продукцию, которая несет риски использования, не получится, сказала «Известиям» глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Важно также, чтобы продукцию уничтожали не только на средства налогоплательщиков, но и за счет нарушителя. В определенных случаях возможно изъятие товаров для государственных нужд , если они будут надлежащего качества, — добавила она.

В ассоциации производителей продуктов питания «Руспродсоюз» не стали комментировать законопроект.